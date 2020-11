Autocertificazione, scattano multa e carcere. Come evitare ciò

L’Italia è divisa in tre zone: rosso, arancione e giallo. In ognuna di esse si possono fare alcune cose ed altre sono vietate. E soprattutto è tornata l’autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti. Sia nelle zone più critiche, che su tutto il territorio nazionale dalle ore 22 alle 5 del mattino, durante quindi il cosidetto coprifuoco. Uscire di casa senza certificazione è un grosso rischio. Così come uscire con un’autocertificazione falsa. Si rischi una multa che va da 400 a 1.000 euro, e l’arresto fino a 6 anni. Meglio essere preparati con l’autocertificazione e senza inventarsi scuse. Si rischia grosso.

Cosa si può fare con l’autocertificazione

Il dpcm entrato in vigore il 6 novembre ha imposto una serie di restrizioni che si differenziano a seconda delle zone identificate con colore rosso, arancione o giallo. Per ogni area si applicano regole differenziate. La zona rossa è quella considerata più gravemente a rischio ed è proprio nelle regioni inserite in questa fascia – Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D’Aosta – che valgono dunque le misure più strette: un vero e proprio mini lockdown che durerà per due settimane. Sui territori arancioni e gialli, invece le misure sono più blande. Tuttavia, su tutto il territorio nazionale vige il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. In questa fascia oraria, per poter uscire di casa, è necessario portare con se l’autocertificazione.

Il modulo è lo stesso diffuso dal ministero dell’Interno il ottobre (ancora non c’è un modello nuovo) e dovrà essere mostrato se fermati in un eventuale controllo.

Durante la fascia oraria 22-5 per poter circolare è necessario aver compilato e portare con sè l’autocertificazione da esibire ad eventuali controlli. Lo spostamento è ammesso per ragioni di lavoro, necessità o salute.

L’autocertificazione nelle zone rosse

Le zone rosse, quelle identificate con altissimo rischio di diffusione del contagio, sono le regioni della Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta. In queste zone, oltre al coprifuoco nazionale, che limita gli spostamenti nella fascia oraria tra le 22 e le ore 5 del mattino, sono state introdotte anche altre limitazioni molto stringenti.

Nella zona rossa è fatto divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, tra comuni limitrofi della stessa regione, ma anche all’interno del territorio stesso, salve le ipotesi di necessità, salute e urgenza. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.

Sono sospese anche le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono invece consentite svolgere, in forma individuale, attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. Inoltre è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale. Anche le scuole sono aperte ma solo per la frequenza degli asili nido, scuola dell’infanzia, scuola elementare e prima media. Restano aperti anche i parrucchieri, barbieri ed estetiste. Per quanto riguarda il lavoro si predilige, se possibile, lo smart working. Far visita ai propri figli, in caso di genitori divorziati, oppure accopagnare i figli dai nonni, o ancora far visita ad un parente disabile è possibile.

In tutte le circostanze sopra riportate, ed ammesse, sarà necessario avere con sè l’autocertificazione. Quindi per accompagnare i bambini a scuola, opppure andare dal barbiere, o fare un’attività sportiva all’aperto ed in forma individuale, si dovrà giustificare l’uscita, che è ritenuta necessaria o urgente, tramite l’autocertificazione. Anche uscire tra le 5 del mattino e le ore 22 di sera per andare a prendere d’asporto il cibo presso un ristorante, richiederà di avere con sè l’autocertificazione.

L’autocertificazione nella zona arancione

La zona arancione è identificata dalle regioni Puglia e Sicilia.

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento, quindi senza l’autocertificazione. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute da dichiarare con l’autocertificazione.

Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

L’autocertificazione nella zona gialla

Nelle zone gialle, tutte le regioni escluse dall’arancione e rosso, l’autocertificazione è richiesta solo per gli spostamenti tra le ore 22 e le ore 5. Tali spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Diversamente dalla zona rossa, tra le ore 5 e le ore 22 sono consentite le uscite, come anche andare a far visita a parenti o altri soggetti in carcere. Così come è anche possibile fare acqusti in altri comuni limitrofi al proprio.

Per tutte le limitazioni si consiglia di leggere le FAQ del Ministero dell’Interno per le zone gialle.

Cosa si rischia senza autodichiarazione

Con il nuovo Dpcm in vigore dal 6 novembre scattano anche i nuovi controlli su strada, soprattutto per chi abita nelle regioni rosse e arancioni. Che tipo di sanzioni verranno comminate ai trasgressori? La maggior parte delle sanzioni sono amministrative e vanno da 400 a 1000 euro, con lo sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. In questi casi la multa sarà di 280 euro.

Le violazioni più comuni riguardano gli spostamenti non giustificati o senza mascherina. La stessa sanzione si applica a chi viola il coprifuoco, il divieto di assembramento o di distanziamento sociale. Uscire senza autocertificazione non comporta il rischio multa che però verrà elevata se non si ha una motivazione valida per stare in giro.

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Falsa autodichiarazione: cosa si rischia

L’autodichiarazione è un’attestazione di uno stato di fatto che deve corrispondere a verità. Infatti la dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’art. 495 del codice penale. Poichè l’autodichiarazione o autocertificazione è resa ad un pubblico ufficiale, che è l’unico che può richiedere la sua esibizione, in caso di falsità si corre il rischio di cadere nel reato di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale.

Quindi uscire di casa per andare a trovare un parente affetto da invalidità che necessita di supporto, oppure dichiarare di uscire per andare ad accompagnare i bambini a scuola, ma poi dai controlli successivi emerge che queste giustificazioni sono false, al posto della multa scatterebbe il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Invece uscire di casa, nelle zone rosse o arancioni, o durante il coprifuoco nazionale, senza l’autocertificazione fa scattare una multa amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. La sanzione può essere pagata con una riduzione del 30% se è pagata entro 5 giorni.

Violazioni della quarantena: quali multe?

Diverso e molto più severe sono invece le sanzioni per chi esce di casa se affetto da Covid 19, oppure è in quarantena fiduciaria. Nel caso in cui si va in giro ma si è positivi al Covid 19, si incorre nel reato più grave di epidemia colposa, essendoci la possibilità di contagiare altre persone. In questo caso, il reato commesso prevede una sanzione penale che va da sei mesi a tre anni.

Negli altri casi, chi non rispetta la quarantena rischia la reclusione da 3 a 18 mesi, oltre a un’ammenda da 500 a 5.000 euro, come previsto dall’articolo 7 del decreto legge 19/2020. La violazione dell’isolamento fiduciario, in caso di attesa del tampone o di contatto ritenuto a rischio anche tramite l’alert dell’App Immuni, rientrerebbe invece nelle sanzioni amministrative e non penali.

Sanzioni Covid 19: come fare ricorso

La mancata esibizione dell’autocertificazione richiesta nelle diverse zone, per le diverse motivazioni come sopra riportate, determina la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, ridotta del 30% se si paga entro 5 giorni. Se però si ritiene di non dover pagare la multa, perchè ci sono fondate ragioni di essere nel giusto, non si deve pagare la multa, ma le sanzioni amministrative possono essere impugnate entro 30 giorni dalla contestazione con un ricorso davanti al Giudice di pace. Per farlo dovrà presentare al giudice di pace le proprie motivate ragioni e allegare la documentazione utile, oltre a indicare eventuali testimoni.

Se l’accusa è penale, meglio rivolgersi da subito a un difensore e seguire l’iter processuale.