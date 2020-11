Coprifuoco anticipato e spostamenti vietati nelle Regioni “rosse”. Ecco tutte le misure valide fino al 3 dicembre

Musei chiusi, stop ai centri commerciali nei weekend e niente più crociere. Misure ancora più restrittive nelle Regioni ad alto rischio di contagio: serrata totale per negozi, bar, ristoranti e parrucchieri. A scuola didattica a distanza obbligatoria a partire dalla seconda media. In corso l’ultimo confronto con le Regioni. La sottosegretaria Zampa: “Se alcuni livelli verranno superati, allora si prenderanno provvedimenti. Lockdown light come in Germania”

È alle battute finali il lavoro del governo per arrivare al nuovo dpcm anti-Covid che sarà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. Stando alle bozze trapelate finora, in tutta Italia si va verso un coprifuoco anticipato dalle 22 alle 5, accompagnato da una serie di misure via via più restrittive in base ai diversi scenari di rischio in cui verranno inserite le Regioni. Confermata quindi la divisione dell’Italia in tre fasce (da verde a rosso) in base ai parametri del contagio, così come la didattica a distanza al 100% alle superiori, la chiusura dei musei e lo stop ai centri commerciali nei weekend. Alle elementari e medie diventa obbligatoria la mascherina. Nelle Regioni “arancioni” è prevista poi la serrata di bar e ristoranti e il divieto di spostamento tra Comuni, mentre in quelle “rosse” – oltre al blocco totale della mobilità interna ed esterna – chiuderanno pure i negozi, i parrucchieri e gli estetisti. Le trattative però non sono finite. Dopo che ieri il premier Giuseppe Conte ha presentato la necessità degli interventi al Parlamento e ottenuto il via libera di Camera e Senato, Palazzo Chigi ha convocato un ultimo vertice con Regioni, Comuni e Province: previsto in un primo momento per le 15.30, è poi slittato alle 17 per consentire ai tecnici di ultimare il provvedimento. Presenti i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli.

Coprifuoco, crociere e musei: le misure per tutti – Anche se la discussione interna alla maggioranza è in corso e un testo definitivo ancora non c’è, iniziano a trapelare i primi contenuti del dpcm. Per quanto riguarda le novità previste per l’intero territorio nazionale, la misura principale riguarda il coprifuoco, anticipato dalle 23 alle 22 (e non alle 21 come chiedeva una parte del Partito democratico). Fino alle 5 del mattino, quindi si potrà circolare solo per motivi di salute, lavoro o altre urgenze, da documentare tramite autocertificazione. Restano gli attuali limiti per ristoranti e bar (chiusi dalle 18), mentre sono sospese tutte le crociere da parte delle navi passeggeri con bandiera italiana. “Il provvedimento, in vigore dalla data di adozione del decreto, fa salve le crociere in atto entro l’8 novembre”. È inoltre consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera, si legge nella bozza, l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta ‘inoperosa’.

Trasporti e concorsi, cosa cambia – Per quanto riguarda il trasporto pubblico (su gomma e ferroviario), tutti i mezzi torneranno a una capienza massima non superiore al 50% (a eccezione degli scuolabus). Ulteriore spinta allo smartworking, sia nella Pa che nel settore privato. In particolare, le pubbliche amministrazioni (salvo il personale sanitario e chi è impegnato nell’emergenza) dovranno assicurare “le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato”, mentre per i datori di lavoro privati lo smartworking è “fortemente raccomandato”. Nella bozza c’è anche la “sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private”, una misura già prevista nello scorso dpcm e poi stralciata prima del via libera finale.

Regioni “a rischio alto” (arancioni): ristoranti chiusi e limiti a mobilità – La scuola ricade nei settori disciplinati in modo “progressivo” dal governo. Nelle Regioni in prima fascia, cioè quelle meno esposte sul fronte degli ospedali e della diffusione del coronavirus, gli studenti potranno andare a scuola in presenza fino alla terza media (compresa). Didattica a distanza obbligatoria solo per le scuole superiori. Una regola valida anche per le Regioni in seconda fascia, considerate “a rischio alto” sulla base dei parametri di contagio stabiliti dall’Iss (indice di Rt, pressione sugli ospedali). Qui è prevista anche la serrata totale di bar e ristoranti, oltre al divieto di “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza” salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.

Regioni “a rischio massimo” (rosse): stop pure a negozi e parrucchieri – Lo scenario peggiore ipotizzato dal governo, e che potrebbe interessare in primis Regioni come la Lombardia e il Piemonte (ma anche la Calabria), prevede che in materia di scuola la didattica in presenza sia consentita solo fino alla prima media compresa. Per tutto il resto si tratta di un “lockdown light alla tedesca”, come l’ha definito la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: negozi, bar e risotranti chiusi tutto il giorno, stop a parrucchieri ed estetisti e divieto di “ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Sempre consentito il rientro nel proprio comune di domicilio o residenza. Per quanto riguarda l’attività motoria, si potrà fare solo “in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”. Tutte queste misure, si legge ancora nella bozza, entrano in vigore “con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata” e “sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto”.

Zampa: “Sarà lockdown light” – A dare garanzie sui tempi dell’approvazione del dpcm è la sottosegretaria alla Salute Zampa: che, intervistata su Rai Radio 1 a Radio anch’io ha dichiarato che il nuovo dpcm di misure contro il coronavirus arriverà entro stasera, “nelle prossime ore”. Il tentativo che si sta facendo, ha detto, è di non paralizzare il Paese: non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, “un lockdown light“. “È abbastanza complicato cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è non paralizzare il paese, voglio che sia chiaro”, ha precisato la sottosegretaria. “Quello che è davvero rilevante di questo Dpcm è che vorremmo lasciarci alle spalle questa discussione su chiudere non chiudere. È bene che d’ora in poi i cittadini sappiamo che se ci sono alcuni criteri e che se alcuni livelli verranno superati, allora si prenderanno provvedimenti”. Poi però ammette che questo “automatismo” è “molto complesso”, motivo per cui l’esecutivo è in ritardo sulla tabella di marcia per arrivare al via libera finale entro sera.

In merito alle parole del professor Andrea Crisanti, secondo cui le Regioni hanno molti modi di aggiustare i dati, Zampa ha commentato: “Io spero e credo di non vivere in un Paese dove i presidenti di Regione truccano i dati. Voglio credere che nessuno arrivi a questo”. Infine, la sottosegretaria alla Salute si è soffermata sull’ipotesi di un eventuale lockdown mirato per gli anziani, così come proposto da Matteo Salvini in queste ore: “Non credo nelle segregazioni, da noi non è praticabile. Io credo che vadano fortemente responsabilizzate le persone over 60. Credo che le persone vadano educate, allertate e rese consapevoli. I figli farebbero bene a ricordarsi che i nonni sono a rischio e non possono fare da baby-sitter ai nipoti”. Intanto, da quanto si apprende, è stata rinviata a domani la conferenza stampa dell’Iss annunciata ieri per fare il punto sulla situazione epidemiologica in Italia. Il rinvio è avvenuto in seguito ai nuovi impegni con il Comitato tecnico scientifico che si riunisce oggi.