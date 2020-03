Coronavirus, anche i giovani in terapia intensiva. “Niente psicosi ma tutti restino a casa”

«A costo di essere detestato, dico che i locali e i punti di aggregazione vanno chiusi pure nelle regioni non ancora intensamente coinvolte dal problema». Per evitare che salga il numero (per ora basso) dei giovani contagiati dal coronavirus, Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, conferma la necessità dello stop alla movida in tutta Italia, così come ha deciso il governo ieri sera. «Gli adolescenti si considerano immortali. Ma ci sono anche giovani in rianimazione — avverte Galli — con problemi decisamente seri. Trentenni e anche più giovani. Pochi casi, ma ci sono».

Detto questo, il virologo nella trincea del Sacco di Milano invita a «evitare le psicosi: bisogna dire no all’allarmismo, no al panico». A gettare i genitori nel terrore è stato un file audio che parlava di “ventenni intubati”. Audio attribuito a sanitari del Niguarda di Milano, che lo stesso ospedale ieri sera ha smentito con vigore. «Una menzogna e una porcheria inqualificabile», aggiunge il professor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, che in questi giorni sta prendendo in carico pazienti della sanità pubblica per alleggerire il carico degli ospedali al centro dell’epidemia: «Noi abbiamo 27 persone in terapia intensiva, sei sono guariti e ce n’è uno di 18. Ma uno. E capita anche in periodi normali che un giovane possa ammalarsi di polmonite. L’età media dei pazienti è 70 anni».

Per farsi un’idea chiara, l’unica è studiare i dati ufficiali diffusi quotidianamente dalla Protezione civile che raccontano chi viene colpito dal Covid-19. Le statistiche spiegano che solo l’1 per cento dei malati sotto ai 60 anni muore per questa infezione. Dal conteggio di ieri si apprende che i contagiati totali sono a questo punto 7.985 (+1.598 rispetto a domenica), 463 i morti (+97) e 724 i guariti (+102). L’analisi dell’età delle vittime racconta che il 10 per cento dei pazienti aveva dai 60 ai 69 anni; il 31 per cento da 70 a 79 anni; il 44 per cento da 80 a 89 anni; il 14 per cento ultra 90 enni. Dati che vengono confermati anche a livello lombardo, la trincea più dura del coronavirus: sui 282 contagiati (585 in più rispetto a ieri), i dimessi sono 646, i decessi 333. E anche qui, i giovani sono i meno colpiti. Qui, piuttosto quel che colpisce il dato che riguarda gli adulti: un terzo dei ricoverati sono persone di mezz’età. Dunque, non anziani. L’assessore regionale lombardo Giulio Gallera conferma che il 22 per cento di chi è in terapia intensiva in Lombardia ha più di 75 anni, il 37 per cento ha tra i 65 e i 74 e l’8 per cento tra i 25 e i 49 anni. non ci sono pazienti ricoverati. Non ci sono pazienti sotto i 25 anni.

Anche i dati del Veneto parlano chiaro: non c’è alcun ricovero sotto i 24 anni, mentre nella fascia d’età tra i 25 e i 44 anni i ricoveri sono 9, di cui due in terapia intensiva. Anche in Veneto, c’è invece un problema per gli adulti: tra i 45 e i 64 anni i ricoveri sono 70, di cui 16 in terapia intensiva. Poi si passa alla fascia degli anziani: tra i 65 e i 74 anni i ricoveri sono 45, di cui 14 in terapia intensiva; tra i 75 e gli 84 anni i ricoveri sono 76 (18 in terapia intensiva), e sopra gli 85 anni i ricoveri sono 37 (uno in terapia intensiva). I dati tranquillizzano i genitori dei ragazzi e dei bambini, anche se tutti i medici sottolineano che i più piccoli possono essere asintomatici, quindi molto pericolosi per il contagio dei nonni.

Il professor Galli risponde a quei medici che parlano di selezione dei pazienti da intubare: «Non conosco anestesista che dica: “Io non curo quello”, ma solo, in casi estremi: “Io non mi accanisco a curare”. C’è una legittima e logica desistenza terapeutica che scatta quando uno ha così tante malattie che ogni sforzo diventa sbagliato sotto ogni aspetto. Ma nessuna selezione ex ante».

repubblica