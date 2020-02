Coronavirus, dopo Roma anche gli Usa dichiarano l’emergenza sanitaria

“Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale”. La Cina ammette i ritardi e lo fa per bocca del segretario del Partito comunista cinese di Wuhan, la città focolaio del virus. Un annuncio che arriva mentre l’emergenza coronavirus evolve con nuovi contagi e nel giorno in cui è arrivata la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo italiano. Una decisione presa anche dagli Stati Uniti, come ha annunciato il ministro della sanità Alex Azar dopo una riunione della task force della Casa Bianca. Confermati i sei casi di coronavirus finora accertati negli Usa. Washington ha deciso il divieto d’ingresso a tutti i cittadini stranieri che sono stati in Cina nelle ultime due settimane e imporrà anche una quarantena di 14 giorni agli americani che tornano dalla regione cinese di Hubei, dove si trova Wuhan.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che arriverà lunedì in Italia un volo militare con una ottantina di italiani provenienti da Wuhan. Al loro arrivo all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma), gli italiani saranno sottoposti ad “un regime sanitario in un luogo dedicato”. Sono circa 500 gli italiani, fa sapere la Farnesina, che hanno chiesto informazioni per rientrare. L’Italia assisterà i cittadini cinesi che vogliono rientrare in patria, dopo lo stop ai voli da e per la Cina che dovrebbe durare fino al 28 aprile. “Abbiamo deciso di creare una Unità Operativa speciale che si riunirà nelle prossime ore – ha spiegato Di Maio – L’Unità sarà sotto il coordinamento dell’Unità di Crisi della Farnesina, con i ministeri della Salute, delle infrastrutture e dell’Enac”. Di Maio ha spiegato nche “sono circa 10mila i contaminati dal Coronavirus, 213 sono i decessi, con un età media sopra i 75 anni, 210 sono i guariti. Quello che può far ben pensare è che 72 ore fa il rapporto tra decessi e guariti era di 2 a 1, mentre ora è alla pari”. Sarà un commissario straordinario a gestire l’emergenza Coronavirus: è una delle misure che sarà contenuta nell’ordinanza di Protezione Civile che verrà predisposta nelle prossime ore dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli, che è stato nominato commissario da Conte su proposta del ministro della Salute.

Dichiarato lo stato di emergenza, stanziati 5 milioni – Oggi il governo ha dichiarato lo stato di emergenza: è la prima volta per rischi sanitari. L’esecutivo, guidato da Giuseppe Conte, ha deciso di stanziare 5 milioni per la gestione dell’emergenza, per una durata prevista di 6 mesi. Come ha confermato ieri sera il presidente del Consiglio la coppia cinese risultata positiva al test ora è ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma. Marito e moglie, di 67 e 66 anni, sono arrivati una settimana fa a Milano e hanno fatto tappa a Parma prima di ripartire per la Capitale, dove hanno sviluppato i sintomi della malattia. Le loro condizioni, come riferito in conferenza stampa dal personale dell’Istituto Spallanzani di Roma, “sono discrete”. Sono terminate intanto le operazioni di sbarco dei croceristi che erano a bordo della Costa Smeralda bloccata nel porto di Civitavecchia. L’Italia ha annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina: è il primo Paese a mettere in atto una misura del genere, ‘scavalcando’ le singole compagnie aeree. L’Enac invita tutti coloro che avevano già comprato un biglietto a rivolgersi alle compagnie aeree. “Le misure assunte – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza – sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale”.

L’epidemiologo: “Sars fece quattro o cinque casi e chi è costata miliardi” – La quarantena stretta per gli italiani che torneranno dalle zone colpite dall’epidemia di coronavirus “è una misura estrema, probabilmente non necessaria” afferma l’epidemiologo Donato Greco, che era direttore generale della prevenzione del ministero della Salute all’epoca della Sars, secondo cui potrebbe bastare una “sorveglianza a domicilio“. “Sappiamo che il virus è di tipo respiratorio, con un tempo di incubazione massimo di 14 giorni. I protocolli per questo tipo di malattie sono ben definiti, si possono riassumere nell’indicazione di ridurre il più possibile il contatto con le secrezioni emesse quando si respira e si parla, che hanno una ‘portata’ di 1,5-2 metri – spiega Greco -. In questo caso isolare i soggetti in assenza di sintomi è una misura estrema, di fatto la possibilità di trasmettere il virus è limitata. Potrebbe bastare una sorveglianza al proprio domicilio, a patto che ai primi sintomi ci sia un intervento immediato“. Secondo Greco è fortemente improbabile che ci siano molti casi in Italia e l’impatto sarà più di tipo mediatico ed economico. “La Sars ha fatto quattro o cinque casi in Italia – sottolinea – ma ci è costata centinaia di miliardi. L’impatto mediatico ed economico di queste malattie però è sempre molto maggiore di quello sanitario”.

In Italia – Sotto osservazione la comitiva di 18 cinesi che viaggiava insieme alla coppia risultata positiva al coronavirus: il pullman proveniva da Sorrento ed è stato fermato all’altezza di Cassino. Allo Spallanzani è stata ricoverata una terza persona: un operaio di 41 anni che aveva lavorato nell’hotel Palatino, dove soggiornava la coppia: il suo test è risultato negativo al coronavirus. Così come hanno dato esito negativo anche gli esami sulla bambina proveniente da Hong Kong, che soggiornava a Champoluc, in Valle d’Aosta.

Si attendono invece ancora i risultati di due casi sospetti in Italia: il primo è uno studente minorenne del trevigiano, rientrato con la madre da un viaggio in Cina con sintomi influenzali e febbre. Non è stato ricoverato, ma dimesso con l’obbligo di restare chiuso in casa, evitando il più possibile anche i contatti con i familiari, finché non arriveranno i risultati del tampone inviato allo Spallanzani di Roma. In Puglia invece è stata ricoverata in isolamento all’ospedale Vito Fazzi di Lecce una donna 43enne, residente a Ruffano, in Salento, rientrata lo scorso 18 gennaio da Wuhan. Ha febbre, tosse e difficoltà respiratorie. A Palermo i test hanno certificato che il turista cinese portato in ospedale è negativo.

Nel mondo – Sale il numero di contagi: 9.834 persone malate e 213 morti, tutti, al momento, entro i confini della Cina. La Commissione nazionale della Sanità cinese riferisce che 1.527 pazienti sono in condizioni critiche, mentre oltre 15mila persone sono sospettate di aver contratto il coronavirus. In Europa, fino a questo momento, si sono registrati 14 casi. Secondo gli esperti, il picco deve ancora arrivare: la rivista Nature sul suo sito ha elaborato possibili scenari relativi a Wuhan, la città focolaio: previsti da 39mila a 190mila casi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale e diversi Paesi hanno iniziato a prendere contromisure: il Pakistan e la Corea del Nord hanno sospeso tutti i collegamenti con la Cina, la Russia ha sigillato il confine e gli Stati Uniti sconsigliano ai propri cittadini di mettersi in viaggio verso la regione per qualsiasi motivo, nonostante l’Oms non abbia previsto limitazioni in questo senso. Francia e Germania mettono in moto i piani per rimpatriare i propri cittadini rimasti bloccati a Wuhan.