Coronavirus, i contagi sono 3089: 107 morti, 295 in terapia intensiva, 276 guariti

Il governo chiude scuole e università da domani fino al 15 marzo. È una delle misure per far fronte all’emergenza coronavirus, discussa dall’esecutivo in una riunione in tarda mattinata a Palazzo Chigi e confermata in una conferenza stampa dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in precedenza aveva frenato su questa possibilità. “Entro sera”, come ha spiegato Giuseppe Conte, verrà firmato un nuovo decreto che fornirà ulteriori misure per il contenimento sanitario. E in effetti poco dopo le 22 il premier ha messo la sua firma sul decreto del presidente del consiglio (ecco le misure). Bisogna ritardare la diffusione del virus, ha spiegato, perché “il sistema sanitario rischia di andare in sovraccarico, abbiamo un problema con la terapia intensiva se una crisi esponenziale dovesse proseguire”. Poi il presidente del consiglio ha registrato un messaggio video su facebook: “Chiederemo all’Unione europea tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno, l’Ue ci dovrà venirci incontro”.

Il messaggio di Conte – Quello di Conte è praticamente un messaggio alla nazione: “Siamo un Paese forte, che non si arrende. È nel nostro dna. Stiamo affrontando la sfida del Coronavirus che non ha colore politico e deve chiamare a raccolta l’intera nazionale perché si vince con l’impegno di tutti. Siamo sulla stessa barca, chi ha il timone ha il dovere di indicare la rotta, dobbiamo fare uno sforzo in più, dobbiamo farlo insieme”. Il premier ha spiegato che le misure allo studio servono a contenere il contagio perché “nonostante gli sforzi non è possibile rafforzare le strutture sanitarie in breve tempo”. Una certa percentuale di persone contagiate, ha continuato il premier “necessita di assistenza continuata in terapia intensiva. Finché i numeri sono bassi, il Ssn può assisterli efficacemente, ma in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare una situazione del genere”. In ogni caso, Conte ha spiegato che “il ministro Speranza ha predisposto un aumento del 50% dei posti di terapia intensiva e del 100% dei posti di terapia subintensiva”.

Fonti Chigi: “Parere comitato scientifico su scuole? Governo adotta massima precauzione” – Un capitolo a parte si è aperto sulla scelta del governo di chiudere le scuole. Secondo l’agenzia Ansa la posizione espressa dal Comitato tecnico scientifico nella riunione con l’esecutivo era diversa. Il motivo? Mancherebbero, riporta l’agenzia di stampa, le evidenze scientifiche sull’efficacia della chiusura delle scuole ai fini di un contenimento dei contagi. Il parere, che non è vincolante per l’esecutivo, sarebbe stato sottoscritto all’unanimità da tutti i membri del Comitato. “Si tratta di un virus nuovo, per questo il governo ha deciso di agire adottando il principio della massima precauzione“, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.”E’ evidente che ora non ci siano evidenze scientifiche ma la politica – si spiega – deve puntare a qualsiasi iniziativa che contribuisca a rallentare la diffusione del virus”. Ci ha pensato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, a gettare acqua sul fuoco: “Le misure del dpcm presentato oggi vanno nella direzione di un forte contenimento e rallentamento della diffusione dell’infezione da coronavirus. Sono forti alleati per contrastare l’infezione sono i comportamenti dei cittadinì”. Brusaferro, poi, in una nota dell’istituto ha voluto anche spegnere le polemiche su un suo presunto allungamento dalla conferenza stampa di oggi della protezione civile, spiegando che la sua assenza era legata ad altri impegni istituzionali.

Oltre 3mila contagi, 107 morti – L’ultimo aggiornamento del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, porta nel frattempo a oltre 3mila il numero delle persone contagiate in Italia (3089). Di queste, “2706 sono i contagiati attivi in Italia, di cui 1344 ricoverati e 295 in terapia intensiva“. Le vittime dell’epidemia sono 107 (il 3,47% del totale dei contagiati, in lieve aumento rispetto al 3,15% di ieri), mentre è salito sia in termini assoluti che percentuali il numero dei guariti: sono 276 (l’8,94%).Coronavirus, Azzolina: “Decideremo nelle prossime ore su chiusura scuole e università in tutta Italia”Volume 90%

Le nuove regole – Nella tarda serata il governo ha varato le nuove regole, valide per un mese in tutto il Paese, sulla base delle indicazioni ricevute dal comitato scientifico, come spiegato da alcuni dei capigruppo che hanno partecipato alla riunione di Palazzo Chigi. Allo studio anche il raddoppio dei posti in terapia intensiva e nei reparti di pneuomologia. Il decreto, oltre alla sospensione delle lezioni di scuole e università fino al 15 marzo, prevede altre misure valide fino al 3 aprile. Tra queste, l’annullamento di viaggi d’istruzione e qualsiasi altra uscita didattica. Lo smart working sarà possibile “anche in assenza degli accordi individuali“. Tra le prescrizioni igienico-sanitarie c’è l’uso della mascherina “solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate”. Passando a centri sportivi, palestre e piscine: possono rimanere aperti, ma “a patto che rispettino le norme di igiene“. Si valuta anche una terza zona rossa nel Bergamasco, che potrebbe comprendere Comuni come Nembro e Alzano Lombardo. Si cercherà anche di capire quali saranno, invece, le misure dell’esecutivo in campo economico, per sopperire alla conseguente crisi di alcuni settori chiave.

Due assessori emiliani positivi, Patuanelli in isolamento – Un poliziotto della questura di Milano è risultato positivo al test: l’agente, in servizio alla Digos, è attualmente in quarantena. Intanto la Regione Emilia-Romagna ha comunicato la positività di due assessori e il ministro Stefano Patuanelli è in auto-isolamento negli uffici del Mise. I due assessori contagiati sono il titolare della Salute, Raffaele Donini, e la neo-assessora alle Aree Montane, Barbara Lori. Sono risultati negativi al tampone, invece, il governatore Stefano Bonaccini e il sottosegretario Davide Baruffi. Per quanto riguarda Patuanelli, invece, il suo tampone è risultato negativo: il ministro aveva incontrato negli scorsi giorni, per 15 minuti, l’assessore della Lombardia Alessandro Mattinzoli, poi risultato positivo al test. Dopo il caso dell’assessore lombardo, quindi, il Covid-19 entra anche nelle stanze di governo della seconda regione più colpita dall’infezione. A Piacenza è risultata positiva al test la sindaca Patrizia Barbieri: si trova in isolamento nella sua abitazione e le sue condizioni non sono al momento preoccupanti.