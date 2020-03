Coronavirus in Sicilia. L’aggiornamento di oggi: 83 positivi in Sicilia e 24 ricoverati

Ventuno casi positivi in più rispetto a ieri per un totale di 83 con cinque nuovi ricoveri ma nessuno in terapia intensavia dove rimane solo un paziente non ngrave. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 13.30 di oggi (mercoledì 11 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 83 campioni.

Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. La Regione raccomanda come sempre di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 14 di oggi (mercoledì 11 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. In totale sono 83 i pazienti, di cui 24 ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti: Agrigento, 12; Catania, 41; Enna, 1; Messina, 8; Palermo, 15; Ragusa, 1; Siracusa, 3; Trapani, 2.

Musumeci: ipotesi nave da crociera con 100 posti

“Ho parlato con l’Autorità portuale di Palermo che mi conferma esserci un armatore disposto a mettere al molo una nave crociera con un centinaio di posti letto e personale sanitario qualora dovessimo arrivare al piano B. Siamo pronti a ogni evenienza, fino a questo momento comunque non c’è stato in Sicilia alcun decesso e quindi continuiamo a sperare”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a proposito della gestione dell’emergenza coronavirus. Musumeci aggiunge: “Stiamo predisponendo anche nuovi posti letto: ne abbiamo già pronti 200, in aggiunta ai 411 di cui già disponiamo”. “Domani – prosegue il governatore – si riunirà la giunta di governo alla quale spero di partecipare anche in video conferenza per chiedere alle cliniche private di dare il loro apporto, già c’è stata disponibilità, e alle Università abbiamo chiesto di immettere in servizio gli specializzandi”.

Il piano per affrontare l’emergenza

L’Asp di Palermo sospende tutte le visite delle commissioni invalidi, le vaccinazioni, gli interventi chirurgici e le visite ambulatoriali non urgenti. L’ospedale Civico trasferisce tutti i pazienti di Malattie infettive in altri reparti per far posto ai pazienti con coronavirus ai quali sono destinati 13 posti letto e 6 a pressione negativa entro 15 giorni. Invio di esami ematologici tramite Facebook o Whatsapp al Policlinico Paolo Giaccone, dove si punta sulla telemedicina per limitare le presenze in ospedale. Stop alle ferie di tutto il personale anche all’Asp di Messina e bandi urgenti per trovare infettivologi e anestesisti ad Agrigento. Sono alcune delle misure che in questi giorni tutte le 17 aziende ospedaliere e sanitarie della Sicilia stanno attuando per fronteggiare l’epidemia: ad oggi nell’Isola ci sono 62 positivi accertati, 19 dei quali ricoverati. Ma soprattutto in Sicilia occidentale sono carenti i posti letto di isolamento e di Terapia intensiva.

Caso al Cervello: fuggi fuggi dal Pronto soccorso

Tensione al Pronto soccorso dell’ospedale Cervello a Palermo, dopo la notizia di un caso di positività. Un uomo di circa 60 anni, in arrivo dalla Lombardia, due giorni fa si è recato in ospedale con problemi respiratori e febbre ed è stato visitato nella tenda di pre-reiage montata fuori dall’area di emergenza. L’esito del primo tampone è risultato negativo, ma nonostante ciò il medico – per precausione – ha deciso di tenerlo sotto osservazione in una stanza del Pronto soccorso, non a contatto con altri pazienti. In seguito ad ulteriori accertamenti, l’uomo non è risultato affetto da altri virus. I medici hanno così deciso di eseguire un nuovo tampone, che è risultato positivo a 24 ore dal primo. L’uomo è stato subito trasferito in Malattie infettive per il ricovero. Per precauzione si è deciso comunque di procedere alla sanificazione nottetempo del Pronto soccorso: i 14 pazienti presenti in osservazione breve sono stati momentaneamente trasferiti in altri reparti. Stamane il Pronto soccorso ha riaperto i battenti dopo la pulizia.

Un contagiato al Rizzoli di Bagheria

Un caso anche al Rizzoli di Bagheria,. Lo ha comunicato il sindaco della cittadina, Filippo Tripoli. Lunedì un paziente poi risultato positivo al covid-19 è entrato nella struttura, dove era già stato in cura nei mesi precedenti. Proveniente da Bologna, aveva mostrato sintomi di un polmonite. Gli operatori, medici, e operatori socio sanitari hanno attivato tutte le procedure del caso – spiega il sindaco -, sono stati eseguiti una tac e un tampone e il paziente, risultato positivo al virus, è stato trasportato in autoambulanza, d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Il dipartimento bagherese del Rizzoli ha attivato le procedure del protocollo per i sanitari che sono entrati in contatto con il paziente. “Volevo rasserenare tutta la città – ha detto il sindaco – al momento l’unico caso che si è verificato è questo, di un cittadino non bagherese. Vi terrò costantemente informati ma vi prego di rispettare le regole disposte dal governo per il contenimento del coronavirus. Si implementeranno i controlli e si procederà come prevede la legge”. continua su

