Coronavirus, tornano le zone rosse locali

La strategia di Giuseppe Conte prevede un tempo di attesa che in molti nel suo governo non vogliono concedergli. Sta tutto qui il senso della spaccatura tra chi chiede di agire subito, imponendo un lockdown alla francese, in una forma più leggera rispetto al confinamento totale che l’Italia ha vissuto a marzo, e chi invece – il premier tra tutti – scommette (spera) che le misure adottate sinora, al netto di un certo isterismo dei decreti prodotti, possano placare la curva dei contagi e farla galleggiare senza picchi.

Il Pd spinge per licenziare un ulteriore Dpcm e vorrebbe farlo già tra lunedì e martedì, alla vigilia delle comunicazioni che il capo del governo farà in Parlamento. Conte però continua a tenere una posizione di resistenza: non vorrebbe firmare il terzo decreto in tre settimane, quasi fosse una messa cantata della domenica. Il succo del suo ragionamento è stato offerto ai capi delegazione di maggioranza riuniti per discutere soprattutto di scuola: «Se non aspettiamo, non ci daremo neanche la possibilità di capire gli effetti delle restrizioni imposte». Restrizioni che considera già molto dure e sulle quali vuole valutare l’andamento della curva almeno fino alla seconda metà della prossima settimana, a ridosso della scadenza dei quindici giorni canonici che servono a produrre le conseguenze epidemiologiche delle chiusure serali di bar e ristoranti, dei coprifuoco locali, della didattica a distanza nella stragrande maggioranza delle scuole superiori.

Prima del prossimo decreto firmato Conte che potrebbe ispirarsi al modello di Emmanuel Macron (stretta su negozi, ristoranti, centri commerciali), la leva sull’inasprimento, secondo il governo, deve rimanere in mano alle Regioni. E così si procederà nelle prossime ore. Dai governatori dovrebbe passare la decisione imminente di chiudere intere aree territoriali, creare zone più o meno rosse, con lockdown localizzati dove i focolai fanno più paura. Soprattutto nelle grandi aree metropolitane, Milano e hinterland, Napoli e Caserta, Genova, Bari, Torino. È l’indicazione che si rispecchia nel dossier settimanale dell’Iss e che punta alcune regioni prima di altre: Lombardia, Campania e Piemonte su tutte, dove il virus picchia più duro. Ma preoccupa anche il Veneto, la Valle d’Aosta, Bolzano, e al Sud la Puglia e la Calabria, la più fragile sulla sostenibilità del sistema sanitario. Sullo stato del Mezzogiorno, e sui possibili contraccolpi negli ospedali, c’è una riflessione in corso che incrocia la volontà dell’ala più rigorista del governo e del Comitato tecnico scientifico di procedere con lo stop agli spostamenti da e per le regioni più in difficoltà. Un’opzione che deve essere maneggiata con grande cautela per evitare il ripetersi degli spostamenti in massa di ritorno provocati dalla chiusura improvvisa della Lombardia, a inizio di marzo.

I lockdown localizzati, che sarebbero comunque concordati con il governo, avrebbero l’obiettivo di rendere minimi i contatti, abbattere la mobilità, chiudere negozi e attività non essenziali, sbarrare le scuole. Piemonte, Marche, Campania: i governatori si stanno già muovendo autonomamente. Ed è proprio sulle scuole che ci sono le pressioni maggiori. Così, nel governo comincia a profilarsi l’ipotesi di estendere la didattica a distanza anche alle scuole medie, a partire dalle aree più in crisi. Il timore che tutto quello che avviene attorno agli edifici scolastici – dai trasporti, agli assembramenti tra ragazzi all’ingresso e all’uscita – stia alimentando il contagio è diventato ormai certezza tra scienziati e ministri. La titolare all’Istruzione Lucia Azzolina prova opporsi e in difesa del primo ciclo vorrebbe impugnare i provvedimenti di Puglia e Campania, che hanno sospeso le attività didattiche in presenza anche di elementari e medie. «Impossibile» è stata la sintesi della riunione tra i capi delegazione. D’altronde, è il Dpcm a consegnare alle Regioni questo potere. Allo stesso tempo, però, è l’altra riflessione partorita con il premier, va evitato che ognuno si muova in ordine sparso senza un coordinamento nazionale.

Assediato dalle richieste di un maggiore coinvolgimento parlamentare e delle opposizioni, Conte è pronto a concedere una sorta di bicamerale sul Covid. Ieri ha inoltrato ai presidenti di Camera e Senato la richiesta «di individuare in piena autonomia la sede e le modalità più adatte» per offrire «un’interlocuzione costante» tra il governo e il Parlamento «sulla gestione della pandemia». «Un confronto immediato», si augura, in vista di «eventuali nuovi Dpcm». Intanto, mercoledì sarà in Aula. Restano 72 ore per convincerlo ad anticipare le prossime strette.