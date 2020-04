Dal 4 maggio primi passi di riapertura

ROMA. Non è un caso che in serata trapeli una frenata da Palazzo Chigi, per dire che nella fase due le misure restrittive «saranno allentate e non stravolte», e che la ripartenza sarà sempre all’insegna della massima cautela, «per tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita». È il segno di un braccio di ferro in corso tra chi vorrebbe aprire di più e chi resiste, come lo è lo slogan che va ripetendo Roberto Speranza in queste ore: «Non sarà certo un libera tutti». Accompagnato da un «ci mancherebbe», che fa capire come il ministro della Salute sia restio a troppe concessioni in questa fase, anche se consapevole che bisogna far ripartire il motore produttivo.

Dal 4 i primi passi

Il Governo riporta dal 4 maggio in fabbrica, nei cantieri edili e, chissà, in qualche negozio, due milioni e 700 mila lavoratori, in base al piano esposto da Colao al premier e poi a parti sociali ed enti locali. Anche se le idee tra Conte e il manager messo a capo della Task force per la fase 2 non sempre collimano. Colao per esempio ha escluso qualsiasi riapertura dei negozi. Il premier ha invece parlato anche di riavvio delle «attività commerciali più funzionali alle filiere che vanno a ripartire». Come dire che se riparte il tessile, poi devo avere anche i negozi di abbigliamento dove vendere quel che produco. E un momento di imbarazzo c’è stato anche quando alle parti sociali il premier ha chiesto di non prendere in considerazione la slide di Colao che esonerava gli over 60 dalla ripresa lavorativa. «Il governo non la accoglierà perché ha implicazioni sociali troppo forti», ha tagliato corto Conte, immaginando le ripercussioni di chi, già prima del Covid, era a rischio di esclusione anticipata dal mondo lavorativo.Cosa si prova fisicamente quando si è infetti da coronavirus: dal contagio alla guarigione

Negozi, bar e ristoranti

Seguendo questa logica riaprirebbero con il primo step anche i concessionari auto, i negozi di scarpe e quelli di arredamento. Tutte merci per le quali è prevista la riapertura delle aziende che le producono. Se le saracinesche dovessero alla fine rimanere abbassate per tutti l’attesa non durerebbe più di una settimana. Il secondo step del Piano Colao prevede infatti la riapertura dei negozi già l’11 maggio, mentre per i ristoranti e i bar se ne riparlerebbe il 18, ferma la possibilità di poter vendere da subito piatti da asporto.

Le fabbriche

Il 4 riapriranno i cantieri edili, alcuni servizi e l’industria manifatturiera che era rimasta ferma al palo. Tra queste le imprese metallurgiche, del tessile, dell’auto e i mobilifici. Ma Colao non mette veti alla riapertura anticipata già lunedì prossimo di imprese manifatturiere ed edili che risultassero a posto con le norme di sicurezza previste dai protocolli sottoscritti dalle parti sociali e con mascherine disponibili per tutti. Anche su queste aperture anticipate c’è chi tra governo e scienziati frena. Ma al partito della prudenza sono stati sventolati i numeri delle deroghe prefettizie, che in piena fase uno hanno già rimesso in moto il 42% delle imprese, ben il 60% di quelle manifatturiere. «La Bibbia per le riaperture», come ha rimarcato il Premier, sarà il protocollo di sicurezza sottoscritto il 13 marzo dalle parti sociali. Quindi, dietrofront per chi ha più di 37,5 di febbre, sanificazione degli ambienti, chiusura delle mense, distanziamento. Anche a costo di chiudere qualche reparto non essenziale. Ma soprattutto turni di lavoro più brevi e spalmati su tutta la settimana per cancellare le ore di punta.Come si sviluppa l’immunità da coronavirus

Bus, treni, aerei e metro

Per il primo step Colao ha calcolato che i mezzi pubblici verranno utilizzati da non oltre il 15% di lavoratori che riprenderanno le attività. Ossia circa 400 mila pendolari che per il manager non dovrebbero mettere sotto stress il settore dei trasporti. «Poi occorrerà aumentare le corse, sapendo però che i lavoratori si diluiranno su un arco giornaliero e settimanale più lungo», fanno sapere al ministero della De Micheli. Che il suo l’ha già fatto, predisponendo un protocollo di sicurezza con imprese e sindacati che prevede posti a sedere alternati ovunque, porte di salita e ingresso separati per treni e metro, il ritorno ai vecchi controllori per verificare se chi viaggia in piedi è a distanza di sicurezza.

Le zone rosse

Le riaperture saranno però condizionate dal rispetto di tre parametri, ha messo in chiaro Colao, facendo proprie le istanze di scienziati e Speranza. La circolazione del virus deve essere sotto controllo. Che per i tecnici significa con un R0 sotto uno, ossia meno di un contagiato per ciascun positivo o giù di li. Ma le strutture sanitarie dovranno anche essere in grado di reggere l’urto di una recrudescenza dei contagi. E poi mascherine per tutti, calcolando che a passeggio non serviranno ma a lavoro e nei luoghi chiusi si. Quando questi parametri dovessero sballare, scatterà un sistema di allert che autorizzerà automaticamente il governo a richiudere tutto, creando nuove zone rosse, anche a livello comunale.Ecco quanto velocemente si diffonde il virus anche se indossi i guanti: il video che vi farà aprire gli occhi

La libertà di movimento

Dentro il proprio comune si potrà girare senza autocertificazione, che invece servirà ancora se ci si spingerà oltre. Ma non fino a varcare i confini regionali, perché per girare liberamente lungo lo Stivale bisognerà aspettare il 28 maggio. Per gli over 70 più esposti al rischio Covid si ipotizza invece l’uscita in fascia protetta dalle 10,30 alle 18, per evitare il tran tran casa-lavoro.