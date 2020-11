DPCM circolazione. Modulo di autocertificazione sì o no?

Come anticipato nella bozza in circolazione da ieri, nel nuovo Dpcm 3 novembre il premier Conte e la sua squadra hanno stabilito nuovamente misure restrittive per gli spostamenti.

Nel decreto che entra in vigore domani viene previsto un nuovo metodo di divisione del Paese in diverse aree di rischio, scelto perché il Paese “non può permettersi un lockdown generale che paralizzerebbe le attività economiche”, come ribadito da Conte.

Divieto di spostamenti, come e quando

A partire da giovedì 5 novembre e fino a giovedì 3 dicembre, è vietato qualsiasi spostamento in entrata e in uscita dai territori cosiddetti ad alto rischio Covid, quelli di colore arancione e rosso per intenderci

Nelle aree di maggior criticità definite “a medio-alto rischio” per la diffusione del Covid, finite nel cosiddetto scenario 3 e di colore arancione, non è dunque più consentito uscire o entrare a livello regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Nelle aree “a alto rischio”, quelle dello scenario 4 di colore rosso, la stretta è ancora più forte: è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati sia in una provincia che in un comune diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione. Va tuttavia precisato che il divieto può riguardare intere Regioni oppure solo parti di esse.

Le eccezioni al divieto di spostamento

Anche qui valgono comunque le eccezioni per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nei comuni di appartenenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è consentita. Ed è comunque sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Modulo di autocertificazione sì o no?

Sono in tantissimi a chiedersi e chiederci a questo punto se serve o meno l’autocertificazione per gli spostamenti, come succedeva nel primo lockdown e come succede da alcuni giorni in Campania, Lazio e Lombardia, dopo l’emanazione di specifiche ordinanze regionali.

Il 22 ottobre il ministero dell’Interno ha pubblicato sul suo portale il modulo di autodichiarazione da esibire durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle tre regioni italiane che per prime hanno reintrodotto, in questa seconda ondata Covid, restrizioni su come possiamo muoverci sui territori regionale.

Ma al momento, come dichiarato dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite di “Tutta la città ne parla” su RaiRadio3, non ci sarebbero indicazioni per le autocertificazioni e “anche il premier Conte non voleva andare in questa direzione”. Certo è che “se uno deve spostarsi in una zona rossa dovrà comunque dimostrare il motivo”.

Campania, Lazio e Lombardia: quali regole

Quindi, per quelle che sono al momento le informazioni in nostro possesso, possiamo escludere la necessità di scaricare il modulo per l’autodichiarazione.

Resta da capire cosa succede per Campania e Lazio, dove invece vige l’obbligo di autocertificazione fino al 24 novembre, e per la Lombardia, dove l’obbligo sarebbe valido fino al 14 novembre.

Considerato che le ordinanze regionali Covid in senso restrittivo rispetto alle regole nazionali sono superiori ad esse, è probabile che anche l’obbligo di autodichiarazione resti in vigore fino alle date già stabilite.