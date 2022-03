Duemila civili morti, Mariupol senz’acqua, ospedali bombardati

La guerra in Ucraina continua. I russi bombardano in modo massiccio e costante le principali città del Paese. L’Ucraina continua a resistere, ma la situazione resta drammatica. Non solo sul piano militare – l’esercito ucraino continua ad oppore una resistenza che Putin evidentemente non si aspettava – ma sopratutto su quello umano. Quella che si sta consumando in terra ucraina, infatti, è una tragedia innanzitutto umana.

Kiev fa sapere che sono oltre duemila le vittime civili stimate fino ad ora. Lo riferiscono in una nota i servizi di emergenza di Kiev. Probabilmente, però, sono di più. Fra queste anche molti bambini. I feriti alcune centinaia. Sono state distrutte centinaia di edifici civili tra cui “infrastrutture dei trasporti, ospedali, asili e case”, si legge nella nota. “Bambini, donne e forze di difesa stanno perdendo le loro vite ogni ora che passa”. Secondo un portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, le vittime potrebbero essere anche di più. Lo scenario che si prospetta all’orizzonte è quindi molto più drammatico. Perché a mietere vittime civili potrebbero essere non solo bombe, missili e proiettili, ma fame, sete e mancanza di medicinali. Le città assediate, infatti, rischiano di rimanere senza cibo, senza corrente e senz’acqua. In alcune città questo è già successo.

Mariupol, città portuale situata sulla costa settentrionale del mar d’Azov, dal pomeriggio di lunedì è senza riscaldamento e senza corrente elettrica. Ora, è anche senz’acqua. Le bombe hanno centrato diverse centraline di distribuzione della corrente. I russi hanno deviato l’acquedotto verso la Crimea. In Ucraina, di notte, la temperatura va sottozero. Essere senza gas, senza riscaldamento e senza corrente vuol dire non poter cucinare, stare chiusi in casa con cappotto, cappello e guanti e, fra un po’, non poter neanche più mangiare. Le scorte accumulate rischiano di esaursi o di marcire. Gli ospedali continuano a riempirsi. Di militari, certo, ma anche di anziani, donne e bambini.

La città portuale è un obiettivo strategico per Putin. La sua conquista consentirebbe di creare un ponte di terra tra la Crimea e il Donbass. Per questo, ora è sotto assedio. 12 ore di bombardamenti ininterrotti hanno lasciato la città e i suoi 500mila abitanti senz’acqua. Le forze russe hanno stretto in una morsa potenzialmente mortale mezzo milione di persone. Nel discorso trasmesso dalla televisione, il sindaco della città Vadym Boichenko ha accusato i russi di aver “fatto di tutto per bloccare l’uscita dei civili. Non riusciamo nemmeno a portare via i feriti dalle strade, dalle case e dagli appartamenti perché i bombardamenti non si fermano”. Tutto questo rende impossibile evacuare la città. Mezzo milione di persone è “in trappola”. Intanto, più di cento civili sono rimasti feriti negli attacchi aerei della flotta russa. Ma il numero continua a crescere minuto per minuto. “Oggi sono 128 le persone ricoverate in ospedale”, ha detto Boichenko. “I nostri dottori non riescono nemmeno ad andare a casa”. E noi – ha denunciato il sindaco – “non possiamo neanche soccorrere i feriti”. E “non possiamo nemmeno entrare a recuperare i morti”, ha aggiunto il vicesindaco Sergiy Orlov intervistato dalla Bbc, sottolineando che un distretto lungo il fiume, normalmente abitato da 130mila persone è stato “quasi completamente distrutto”. “L’esercito russo qui sta mettendo in campo tutte le sue armi: artiglieria, sistemi di lancio di razzi, anche tattici e aerei. Stanno cercando di distruggere la città”, ha detto Orlov. “Non possiamo contare il numero delle vittime, ma crediamo che almeno centinaia di persone siano morte”. Ma il bilancio è destinato a salire.

Il mezzo milione di abitanti di Mariupol, i 500mila anziani, donne, bambini, militari, malati sono accerchiati: da Est arrivano i miliziani filorussi di Donetsk e da Ovest le truppe russe sbarcate nel mar Nero. Il governo non può inviare rinforzi. I russi non hanno la minima intenzione di allentare la presa. Mezzo milione di ucraini è in trappola. E Mariupol potrebbe essere la nuova Grozny.

In una situazione diversa, ma altrettanto drammatica, si trova Kharkiv, seconda città del Paese che da ormai sette giorni viene bombardata senza sosta. Ad essere presi di mira non solo i palazzi del potere, ma anche l’università e quartieri residenziali. Gli obiettivi, chiaramente, sono civili. Anche qui, dunque, il numero delle vittime civili continua a salire a causa dell’intensificazione dell’offensiva russa. Una pioggia di missili si è abbattuta stamattina sul centro della città. Stamattina il bilancio era di 21 morti e 112 feriti. Lo ha riferito il sindaco della città. Ma anche qui il bilancio è destinato a salire. Anche qui, come a Mariupol, non ci sarebbero solo morti violente di civili uccisi in pieno giorno “mentre sono usciti per andare in farmacia, fare la spesa, prendere acqua potabile”, come ha denunciato il governatore dell’oblast’ di Kharkiv Oleg Synegubov. Anche qui, 1,6 milioni di ucraini rischia di morire di fame, di sete o per mancanza di soccorsi. I russi hanno fatto saltare le sottostazioni elettriche – ha denunciato il sindaco Ihor Techerov, citato dall’agenzia di stampa Ukrinform – causando problemi per i rifornimenti di acqua ed elettricità. Zelensky, proprio in riferimento ai massicci bombardamenti di Kharkiv, ha parlato di “crimine di guerra che nessuno perdonerà mai”.

Destino simile condividono Kherson, Zhytomyr, Odessa, ora anche Konotop che la Russia ha minacciato di “radere al suolo”. E anche Kiev, dove pure le truppe russe sono state respinte più volte dall’esercito ucraino, continua ad essere assediata. A Kiev, dopo l’attacco alla torre della televisione, si teme che i tre milioni di residenti rimangano senza corrente, senza cibo e senz’acqua. Diverse centrali elettriche sono state distrutte. Almeno 15mila persone si sono rifugiate nella metropolitana. La metropolitana di Kiev è stata costruita all’inizio degli anni ’60, quando il ricordo dei bombardamenti della seconda guerra mondiale era ancora vivido. Le stazioni sono state deliberatamente scavate molto in profondità. Dovevano fungere anche da riparo. E oggi, infatti, le 52 stazioni e i 67 chilometri di tunnel della mtero di Kiev sono utilizzati esclusivamente come rifugio. Anche i pazienti dei reparti di maternità e degli ospedali pediatrici si nascondono sottoterra, soffrendo la poca luce e un accesso limitato alle medicine, all’acqua pulita e al cibo. Gli altri, a Kiev, così come nel resto dell’Ucraina, resistono come possono all’avanzata russa, che pure, qui, procede più lentamente. Il Nunzio apostolico Visvladas Kulboaks ha detto che la sua comunità a Kiev ha “accumulato alcune scorte di viveri già prima dell’azione di guerra, anche se tanti non credevano che la situazione potesse precipitare in questo modo”. Per un po’ di tempo avranno quindi viveri e acqua, ma non per molto. “Il problema della grave crisi umanitaria – ha dichiarato il nunzio – già si sta ponendo ad alcuni e man mano con il passare dei giorni si estenderà a tutta la città di Kiev ma anche ad Kharkiv, Odessa, Mariupol, Kherson, la situazione è simile”. Intanto, nella capitale i 3 milioni di residenti si stanno rifugiando in scantinati, nelle stazioni della metropolitana, in rifugi antiatomici.

Ormai, il popolo ucraino – o almeno chi c’è riuscito – si è spostato sottoterra. Pochi giorni fa la notizia di una donna che ha partorito nella metro, mentre la sua città veniva bombardata. Di questi giorni si conserveranno “memorie (drammatiche) dal sottosuolo”.

Ormai la metro di Kiev, così come quelle delle altre città assediate dall’esercito russo, è diventata il teatro di storie drammatiche di resistenza e di paura. Agence France-Presse riporta la storia di Sergey, un soldato ucraino ferito durante l’assedio della capitale. Sergey – racconta Afp – lascia cadere le stampelle a terra, asciuga le lacrime dal viso sconvolto della moglie e abbraccia il figlio di cinque anni. Nell’umidità della metropolitana, Sergey ha ritrovato tutta la sua famiglia, separata dopo l’attacco alla torre della televisione della città. Ma sui social sono centinaia le storie di famiglie ritrovate o definitivamente distutte. Altre cercano di fuggire.

Quasi un milione di ucraini sta cercando di lasciare il Paese. Sono 874mila – secondo il rapporto di Unhcr diffuso il 2 marzo – i profughi ucraini che cercano rifugio nelle vicine Polonia, Ungheria, Moldavia, Romania e Slovacchia. Quasi un milione di ucraini che, con i soli beni essenziali, cerca di attraversare – a piedi o in macchina – i confini, per fuggire dalla guerra che sta devastando il Paese.

Oltre duemila vittime si diceva all’inizio. Decine di queste sono bambini. Di ogni bilancio, si legge “fra questi, tanti bambini”. Perché si sa, i bambini sono soggetti molto più vulnerabili degli adulti, sia alle sofferenze della fame, della sete e del freddo, sia alla violenza delle esplosioni. “Il loro collo e il loro torace sono più delicati – ha spiegato Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the children Italia – basta un colpo anche lieve per causare danni al cervello. Nelle zone di guerra, le ferite alla testa sono molto comuni nei bambini piccoli, con i pazienti sotto i sette anni che hanno il doppio delle probabilità di presentare un trauma cranico rispetto ai pazienti più adulti”. ”Negli ultimi sei giorni – ha proseguito Ungaro – i bambini in Ucraina hanno visto le loro case e le loro scuole distrutte, sono stati costretti a fuggire o a nascondersi in scantinati e rifugi antiatomici, e sono stati strappati dalle loro famiglie e dagli amici”. Sui social circolano video di bambini che cantano nei rifugi. Provano a tenere alto il morale. ”Nessun bambino dovrebbe mai essere messo in una situazione così tragica”, ha detto Ungaro. “Questi bambini dovrebbero essere a scuola o a giocare all’aperto, invece devono preoccuparsi della la loro sopravvivenza”.

In attesa che inizi il secondo round delle trattative russo-ucraine per porre fine al conflitto che da giorni dilania il Paese, in Ucraina continua a consumarsi una tragedia umana che qui in Europa pensavamo di non dover rivedere. Il numero delle vittime civili, così come il numero degli ucraini che cercano rifugio nel resto d’Europa, continua a salire. In un video messaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Mosca “non può vincere con bombe e missili”. Che la resistenza militare ucraina continua. Forse, però, anche se la Russia perdesse la guerra sul piano diplomatico e militare, il popolo ucraino ne pagherebbe comunque un prezzo troppo alto.

