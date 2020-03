Emergenza coronavirus: quando e come rinunciare al volo

Ti spieghiamo a cosa hai diritto se rinunci al volo o se la compagnia lo cancella

Che si tratti di semplice psicosi o di un problema reale e preoccupante, sono diverse centinaia le telefonate che negli ultimi giorni sono arrivate ai centralini di Italia Rimborso. Tutte con la medesima richiesta: “Ho paura di essere contagiato e preferisco non partire. Come posso fare ad ottenere il rimborso del costo del biglietto aereo”?

Prima di entrare nel vivo della discussione, vale la pena chiarire fin da subito che Italia Rimborso è una claim company che presta assistenza legale ai passeggeri vittime di disservizi aerei contemplati all’interno del Regolamento Europeo 261/2004, e che quindi non ha possibilità di rimodulare o annullare le prenotazioni dei passeggeri.

Quindi proveremo semplicemente dare i nostri personali suggerimenti ai moltissimi passeggeri interessati a questo argomento. Lo ribadiamo, si tratta di suggerimenti dettati unicamente dalla volontà di provare a dare un supporto ai numerosi utenti che, preoccupati dalla situazione, hanno affollato il nostro centralino.

CORONAVIRUS COME RINUNCIARE AL VOLO?

Qualora preferisca rinunciare al volo, il passeggero non può far altro che comunicare tale volontà direttamente alla compagnia aerea con la quale ha prenotato la tratta aerea. Dovrà farlo attraverso i contatti presenti all’interno del sito web della compagnia aerea stessa, oppure attraverso le APP del vettore, qualora quest’ultime prevedano comunicazioni bilaterali.

CORONAVIRUS RIMBORSO BIGLIETTO AEREO

Finalmente ENAC ha preso posizione in merito alla vicenda stabilendo che, con preciso riferimento alle cosiddette “cause di forza maggiore”, il passeggero ha diritto al pieno rimborso del costo del biglietto.

Nello specifico ENAC afferma: A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, fornisce le seguenti informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta “forza maggiore”. I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo • hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore; • non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.

CORONAVIRUS, SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO AEREO?

In caso di rinuncia volontaria al volo, appare altamente improbabile poter ottenere la compensazione pecuniaria che, com’è noto, è un risarcimento che spetta solo in presenza di responsabilità della compagnia aerea e non di circostanze eccezionali. La possibilità del contagio ci appare assolutamente una motivazione plausibile per la cancellazione di un volo.

CORONAVIRUS A COSA SI HA DIRITTO SE SI RINUNCIA AL VOLO?

In caso di rinuncia al volo prenotato sarà possibile richiedere rivolgendosi direttamente alla compagnia aerea il rimborso totale dell’intero costo del biglietto.

CORONAVIRUS, I VOLI SARANNO ANNULLATI?

Alla data odierna (23/02/2020) tutti i voli saranno operati regolarmente dalle compagnie aeree, salvo quelli da e verso la Cina, come disposto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Qualora ci dovesse essere una variazione su questa informazione, questo articolo sarà aggiornato in calce, sotto la sezione “Aggiornamento”.

Soltanto oggi il Governo Italiano ha dato comunicazione, mediante Decreto Legge, del blocco totale delle gite scolastiche. Ci auguriamo che tali linee guida vengano integrate e rese note al più presto.

Sembra invece resistere il Trattato di Schengen, l’accordo europeo di libera circolazione di persone e merci, la cui sospensione viene da molti invocata come possibile soluzione finalizzata a limitare il più possibile il dilagare dei contagi.

La situazione dei voli in Italia è quindi in costante divenire e fino a quando non saranno fornite linee guida precise, i passeggeri che desiderano rinunciare al volo prenotato non avranno certezza su un eventuale rimborso del costo del biglietto a causa del Coronavirus “Covid-19”.

CORONAVIRUS: CONSIGLI PER VIAGGIARE IN AEREO

Senza alcun dubbio circolano moltissime informazioni sulle precauzioni. Spesso sono notizie parziali o frammentarie, e tutto questo non contribuisce certamente a dare sicurezza ai passeggeri. Noi, a tal proposito, preferiamo riportare soltanto le regole emanate dal Governo, sicura fonte autorevole. Eccole qui.

CORONAVIRUS COMUNICATO STAMPA ENAC

CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI

– Del 24/02/2020 ore 09:05 – Tutto rimane invariato, i voli oggi saranno operati regolarmente.

– Del 25/02/2020 ore 10:53 – Riteniamo da escludere ogni forma di tutela risarcitoria ai sensi dell’art. 1.463 C.C. in quanto, a parere della direzione legale di Italia Rimborso, senza una direttiva ministeriale, i vettori aerei continueranno a fornire i servizi di trasporto. Resta, quindi, ai passeggeri scegliere se restare a casa o viaggiare, compatibilmente con i limiti già disposti.

– Del 25/02/2020 ore 15:37 – Le compagnie aeree Bulgaria Air e Kuwait Airways hanno reso noto di aver sospeso i voli da e per l’Italia per limitare le possibilità di contagi. In questi casi, considerata la cancellazione volontaria da parte della compagnia aerea, i passeggeri hanno diritto al rimborso del biglietto aereo. Le comunicazioni ufficiali sono consultabili cliccando sui seguenti due link: Bulgaria Air e Kuwait Airways.

– Del 26/02/2020 ore 09:36 – Apprendiamo da testate giornalistiche autorevoli come Il Messaggero e Affari Italiani che alcuni Paesi del mondo hanno varato delle misure di autotutela nei confronti dell’Italia, sia sconsigliando i viaggi che adottando provvedimenti più restrittivi. Fermo restando le linee guida di ogni Paese, i voli continuano ad essere operati regolarmente dalle compagnie aeree. Il rischio per i passeggeri italiani in alcuni di questi casi potrebbe essere, così come accaduto nelle isole Mauritius lo scorso lunedì, di rimanere a bordo dell’aeromobile senza poter scendere nel Paese di destinazione.

– Del 26/02/2020 ore 15:01 – Novità da Alitalia: “I passeggeri soggetti a restrizione della mobilità da parte delle Autorità Italiane,poiché presenti nelle zone considerate a rischio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, in attuazione del Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), in possesso di biglietti acquistati entro il 22 febbraio 2020, con date di viaggio comprese tra 23 febbraio e 8 marzo 2020, possono richiedere un buono di importo pari al valore del biglietto acquistato, usufruibile fino al 30 giugno 2020 per l’acquisto di altri biglietti verso qualsiasi destinazione operata da Alitalia, o hanno diritto al riaccredito delle miglia nel caso di rinuncia ad eventuali biglietti premio MilleMiglia”.

– Del 26/02/2020 ore 20:00 – Tratto dalla pagina Facebook del Tour Operator Il mio viaggio a New York: “Negli Stati Uniti è stato diramato un comunicato, in cui si sconsiglia alle persone anziane o con “chronic medical conditions” (patologie pregresse) di viaggiare in Italia, a meno che non sia un viaggio necessario. L’Italia è l’unico paese europeo in questa lista“.

– Del 27/02/2020 ore 12:10 – Il vettore aereo Wizz Air, secondo Hungary Today, avrebbe ridotto i voli da e per l’Italia dal 11 marzo al 2 aprile 2020. In questo caso, sarebbe possibile ottenere il rimborso dell’intero costo del biglietto aereo. Teniamo a precisare, tuttavia, che sul sito italiano della compagnia aerea ungherese non emerge alcunché. Facendo dei test di prenotazione volo, risultano tutti non disponibili.

– Del 27/02/2020 ore 15:53 – Assaeroporti fa sapere che: “Gli aeroporti italiani sono pienamente operativi e che tutti i passeggeri in partenza o in arrivo presso gli scali nazionali possono continuare a fruire dei servizi e dell’assistenza offerti in aeroporto per una positiva esperienza di viaggio”.

– Del 27/02/2020 ore 16:20 – Nota ufficiale da Wizzair: “Wizz Air ha annunciato oggi che a causa della flessione nella domanda sulle sue rotte italiane causate dall’epidemia del virus Covid-19, ha rivisto la sua programmazione voli portando ad importanti cancellazioni, su specifiche rotte verso il Nord Italia tra l’11 marzo e il 2 aprile 2020, durante questo periodo circa il 60% della capacità totale italiana è stata tagliata. La programmazione resta invariata dopo il 2 aprile 2020. I passeggeri con prenotazioni che rientrano in questo cambiamento di programmazione sono automaticamente informati e sistemati su rotte alternative, il prima possibile ma almeno 14 giorni prima della data originale del volo. I clienti che hanno prenotato direttamente su Wizzair.com o sull’app della compagnia riceveranno una notifica via mail, nella quale gli verrà offerta una riprenotazione gratuita o un pieno rimborso o il 120% di rimborso della tariffa originale in crediti della compagnia“.

– Del 27/02/2020 ore 17:03 – Secondo il sito web Timesofisrael, la compagnia aerea israeliana El Al avrebbe sospeso i voli per l’Italia.

– Del 28/02/2020 ore 10:02 – Secondo numerose testate autorevoli tra cui Open Online, le compagnie aeree “British Airways, Easyjet e Brussels Airlines cancellano altri voli verso l’Italia”, a causa del calo del numero delle prenotazioni.

– Del 28/02/2020 ore 17:50 – Al fine di contenere la diffusione del virus, le Autorità di Antigua e Barbuda hanno disposto la sospensione dei voli charter, operati dalla Compagnia Blue Panorama, che collegano settimanalmente Antigua e Barbuda con l’aeroporto di Milano Malpensa. Le Autorità locali, in collaborazione con i tour operator e la compagnia aerea, si stanno attivando per trovare vie alternative di rientro in Italia per i passeggeri di Blue Panorama già presenti nel Paese.

– Del 29/02/2020 ore 09:00 – Arriva la nota della compagnia aerea Swiss: SWISS sta riducendo le frequenze sui suoi servizi da e per Firenze, Milano, Roma e Venezia. Le riduzioni dovrebbero attualmente rimanere in vigore fino alla fine di marzo. In considerazione della mutata situazione delle prenotazioni a seguito del coronavirus Covid-19, SWISS ha deciso, insieme al gruppo Lufthansa, di ridurre le sue frequenze da e verso l’Italia fino alla fine di marzo. Tutti i clienti i cui voli vengono cancellati attraverso le azioni sopra riportate possono riprenotare gratuitamente o farsi rimborsare il costo del biglietto.

– Del 29/02/2020 ore 09:11 – Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) le autorità del Montenegro hanno disposto, a partire dal 29 febbraio 2020, la sospensione temporanea dei voli da e per Milano e Bologna. Il traffico aereo da e per Roma continuerà a svolgersi regolarmente.

– Del 29/02/2020 ore 12:12 – “Stiamo esaminando il problema in questo momento e stiamo guardando ad un paio di Paesi, pochi Paesi che hanno un numero un po’ sproporzionato di casi di coronavirus”, così Donald Trump ha risposto alla domanda di un giornalista che prima del suo volo per il South Carolina gli ha chiesto se allargherà il divieto di viaggiare negli Stati Uniti ad altri Paesi, per esempio l’Italia. “Prenderemo una decisione molto presto”, ha aggiunto. Lo rende noto Il Fatto Quotidiano.

– Del 01/03/2020 ore 09:03 – “A causa della riduzione della domanda, American Airlines sta sospendendo le operazioni da e per Milano, Italia, New York (JFK) e Miami (MIA). I voli per Milano dovrebbero riprendere il 25 aprile. Se un volo viene cancellato e un cliente sceglie di non essere prenotato nuovamente, può richiedere un rimborso completo”. Lo rende noto la stessa compagnia aerea americana.

– Del 01/03/2020 ore 11:45 – La compagnia aerea Turkish Airlines fa sapere che: “A causa dell’aumento di casi di coronavirus (COVID-19) in Italia, i voli di Turkish Airlines da/per questo Paese saranno cancellati dal 1° marzo 2020“.

– Del 02/03/2020 ore 09:14 – Comunicato stampa della compagnia aerea Delta Airlines: “A seguito dell’innalzamento del livello di allerta da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Delta sospende temporaneamente il suo collegamento giornaliero tra l’aeroporto John F. Kennedy International di New York (JFK) e l’aeroporto di Milano Malpensa. L’ultimo volo Delta da New York JFK per Milano Malpensa partirà lunedì 2 marzo e l’ultimo volo da Milano Malpensa per New York JFK partirà martedì 3 marzo. I collegamenti per e da Milano riprenderanno rispettivamente il 1° maggio e il 2 maggio 2020. I voli giornalieri del vettore tra Roma e gli aeroporti di New York JFK e Atlanta continueranno ad essere operati secondo l’orario in vigore“.

– Del 03/02/2020 ore 11:35 – Nota stampa da Ryanair: “Ryanair ha notificato ai passeggeri la riduzione dei suoi operativi a corto raggio (principalmente da e verso l’Italia) fino al 25% per un periodo di 3 settimane, da martedì 17 marzo a mercoledì 8 aprile, in risposta al Covid-19. La scorsa settimana, Ryanair ha registrato un calo significativo delle prenotazioni per il periodo compreso tra fine marzo ed inizio aprile, quale conseguenza del Covid-19. Vi è stato anche un significativo aumento dei no-show da parte dei passeggeri, in particolare in partenza dall’Italia e su voli nazionali”.

– Del 04/03/2020 ore 09:13 – Comunicato stampa Laudamotion: “Lauda oggi ha comunicato ai passeggeri che sta riducendo il suo programma di volo (principalmente da e verso l’Italia) fino al 25% per un periodo di 3 settimane da mercoledì 18 marzo a mercoledì 8 aprile, in risposta al Covid-19 Virus”.

– Del 04/03/2020 pre 09:15 – La compagnia aerea finlandese Finnair ha annunciato la cancellazione dei voli diretti Helsinki-Milano (e viceversa) tra il 9 marzo e il 7 aprile. Inoltre, dal 4 all’8 marzo, sulla rotta Helsinki-Milano sarà garantito un collegamento giornaliero, invece dei previsti due.

– Del 04/03/2020 ore 09:18 – Il sito della Farnesina comunica quali sono tutti i Paesi che hanno intrapreso misure di autotutela nei confronti dei passeggeri in arrivo dall’Italia.

Ingresso vietato da: El Salvador, Iraq, Giordania, Isole Seychelles, Isole Mauritius, Capo Verde, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Israele, Palestina, Figi, Trinidad & Tobago, Kirghizistan.

Sospensione del traffico aereo con l’Italia in: Turchia, Uzbekistan, Oman.

Restrizioni all’ingresso in: Turkmenistan, Vietnam, Nicaragua, Madagascar, Giamaica, Vietnam, Russia, Congo, Angola, Montenegro, Panama, Malesia, Brasile.

Quarantena obbligatoria in: India, Kirghizistan, Kazakhstan, Taiwan, Tagikistan, Eritrea, Saint Lucia, Grenada, Ciad, Hong Kong, Eritrea, San Marino, Angola, Vietnam, Mongolia, Qatar, Mauritania, Sri Lanka, Benin, isole Turks and Caicos.

Quarantena consigliata in: Islanda, Francia, Malta, Regno Unito, Martinica, Zambia, Monaco, Botswana, Malawi, Thailandia.

Possibili controlli sanitari e/o termici in: Algeria, Argentina, Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Cile, Cipro, Colombia, Costa D’Avorio, Cuba, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Grecia, Irlanda, Kenya, Kosovo, Lettonia, Libano, Macao, Macedonia del Nord, Marocco, Mongolia, Montenegro, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Senegal, Slovacchia, Sudafrica,Tanzania e Zanzibar, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Zambia.