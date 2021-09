Estate record per gli incendi boschivi. Spesi 80 mln di euro in tre mesi

In Italia l’estate 2021 è stata da record per gli incendi boschivi. La linea del fuoco ha percorso tutta la penisola devastando migliaia di ettari di boschi, foreste e terreni in Sicilia, Sardegna, Calabria, Abruzzo, Puglia, Marche, Molise, Lazio Liguria, Campania, Basilicata e Toscana. Oltre 50mila roghi che hanno richiesto il dispiegamento di tutti i mezzi a disposizione dello Stato e delle Regioni. Un lavoro estenuante terminato con il triste bilancio di un’annata nera e che ha fatto registrare un aumento degli incendi di circa il 256%

Tra le regioni più colpite c’è la Sicilia con oltre 78mila ettari di verde bruciati, seguita dalla Sardegna con 20mila ettari e dalla Calabria con 11 mila ettari. In tutte le regioni purtroppo migliaia gli animali sono morti bruciati vivi ed hanno perso la vita 4 persone.

Ma gli incendi oltre ad aver avuto un impatto devastante sulla natura e gli animali hanno richiesto un impiego costante di mezzi antincendio che hanno fatto aumentare i costi per lo spegnimento. I dati raccolti ci hanno fatto stimare una cifra parziale solo per il servizio aereo che si aggira intorno agli 80 milioni di euro.

I costi

La flotta dei Canadair di Stato pilotati dalla società Babcock ha effettuato rispettivamente dal 15 giugno al 22 settembre 5.147 ore volate dai Canadair e 1.048 ore volate dagli elicotteri dei vigili del fuoco per un costo di oltre 59 milioni di euro comprensivi di quota annuale fissa dell’appalto.

Ma questo è solo il costo parziale perché ogni regione ha il proprio servizio Anticendio Boschivo (Aib) per la maggior parte gestito da 7 compagnie private che operano nel settore e che varia da regione a regione a seconda del capitolato d’appalto.

Lazio

Spesa record nella regione Lazio con un costo di circa 4 milioni di euro e 1320 ore di volo effettuate dai 7 elicotteri regionali della ATI-Heliwest-Eliossola.

Liguria

Il dato della regione Liguria è dell’annualità 2021 fino al 22 settembre. Le ore di volo degli elicotteri regionali Heliwest sono state 290 al costo orario è di 857 euro/ora per un totale di 248.530,00 euro.

Abruzzo

In Abruzzo ci sono volute 152 ore e 46 giorni per le operazioni di spegnimento effettuate dagli elicotteri Ariane Srl:<<Circa i costi, agli esiti dell’affidamento del servizio, ogni ora di volo costa euro 1.235,00 ed ogni giornata di utilizzo della macchina (quindi al di là dell’attività di volo) costa 1235,00 euro>> ci spiega la protezione civile Il costo complessivo è 244.530,00 euro

Puglia

La Regione Puglia ha affidato tramite gara europea alla società Airspea il servizio di spegnimento incendi. Il costo è di 1.500.000 euro all’anno senza vincoli di ore di volo ma omnicomprensivo per 72 giorni a campagna AIB.. La flotta aerea è costituita da 2 velivoli Fire Boss (Air-Tractor AT-802) che volano in coppia e hanno una capacità idrica di circa 3000 litri ciascuno. Gli interventi aerei regionali sono stati 38 (con ore di volo pari a circa 130 ore sugli incendi e circa 200 per l’intera missione AIB). Gli interventi con il supporto della flotta nazionale sono stati 41. La società Airspea non viene pagata ad ore, ma è omnicomprensivo per anno con un totale 4.500.000 euro.

Marche

L’elicottero E+S Air ha volato complessivamente 64 ore e 12 minuti. Il costo orario è di 800 euro l’ora da assoggettare al ribasso del 8,80% per un totale di 51.200,00 euro

Sicilia

In Sicilia il totale delle ore volate da 8 velivoli dislocati su tutto il territorio siciliano regionale della società ATI E+S Air – Helixcom alla data del 22 settembre 2021, è di 1.778:10′, di cui 1.360 ore contrattuali con costo orario pari a 1.978,53 euro; 200 ore suppletive con costo orario pari a 989,26 euro e 218:10′ ore extra, con perizia di variante, con costo orario pari a 1.366,00 euro. Costo complessivo 2.988.725,4 euro.

Sardegna

In Sardegna dal 15 maggio fino al 22 settembre la Regione ha utilizzato in campagna antincendi gli elicotteri ATI E+S Air – Elitellina. Gli elicotteri sono suddivisi in Elicotteri “leggeri” Ecureuil AS 350 B3 con benna al gancio della portata di litri 900 con ore 1.703:05 al costo orario a base di contratto di 707,25 euro 1.204.482,1125 – Elicottero “pesante” Eurocopter AS 332 L1 “Super Puma” con benna al gancio della portata di litri 4.000: numero ore 207:06 al costo orario a base di contratto di 2.869,64 per un totale di 594.187,6584 euro.

«Il rischieramento dell’elicottero “pesante” da parte della Regione Sardegna si rese necessario da quando lo Stato non rischierò più in Sardegna i due elicotteri elitanker Sicorsky S64, in aggiunta ai tre Canadair normalmente in prontezza nell’Isola (totale 2+3 mezzi pesanti e non solo 3 come avviene oggi) – ci spiega nel dettaglio Carlo Masnata Comandante Corpo forestale e di vigilanza ambientale – i contratti dei servizi elicotteristici prevedono non solo costi orari, ma anche oneri di stazionamento, che nel nostro caso sono i seguenti: Elicotteri Ecureuil AS 350 B3: 1496,15 euro al giorno (per le giornate aggiuntive rispetto a quelle contrattuali di stazionamento il costo è di euro 668,00); Elicottero Eurocopter AS 332 L1 “Super Puma”: euro 8.882,26 al giorno (per le giornate aggiuntive rispetto a quelle contrattuali di stazionamento il costo è di euro 8.650,00).Tuttavia per contenere la spesa, il rischieramento non è costante ma è aumentato progressivamente fino al periodo di massima operatività, dal 01 luglio al 12 settembre, in cui hanno operato 11 elicotteri leggeri + quello pesante, totale 12, ridislocati in 11 basi distribuite nel territorio della Sardegna. Dopo il 12 settembre, il rischieramento è in corso di progressivo ridimensionamento».

Calabria

In Calabria la flotta regionale Eliossola per il servizio aereo prevede 4 elicotteri monoturbina nel periodo di massima criticità incendi boschivi e 1 elicottero monoturbina fuori. Generalmente i quattro elicotteri sono schierati per circa 120 giorni consecutivi tra i mesi di giugno ed ottobre. Dal 23 giugno 2021 al 23 settembre 2021 le ore complessivamente volate dai quattro elicotteri sono state circa 860. Le ore complessivamente previste dal capitolato per 30 mesi (23 giugno 2021 al 31 dicembre 2023) sono 2.010 e verranno pagate a 1.204,43 euro/ora (20,07 euro /minuto) anche se non volate. Per l’anno 2021 si prevede la liquidazione di massimo 1.002.137,27 euro

Molise

Per la campagna A.I.B. 2021, la Regione Molise, quale forza aerea regionale, non ha avuto disponibilità di velivoli, nè ad ala rotante nè fissa, per la lotta attiva agli incendi boschivi. I molteplici interventi per lo spegnimento di incendi boschivi, sono stati effettuati dalle “forze di lotta a terra” con il supporto, quanto necessario, dagli aeromobili della Flotta Aerea di Stato C.O.A.U., attivati secondo necessità, dalla S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) del Servizio di Protezione Civile Regionale.

La Basilicata non ha elicotteri regionali.

Campania

Dal riepilogo settimanale ufficiale al 19 settembre 2021 le ore totali volate sono 982,24 di cui 832,06 per i sei elicotteri monomotore e 150,18 per l’elicottero bimotore della società HELIWEST+Eliossola+E+S Air in ATI. Il costo orario di volo netto è di euro 827,80 per un totale di 813.098,272 euro. Tale importo in Campania è comprensivo anche di tutti gli oneri di stazionamento, manutenzione, ecc.

Toscana

Le ore volate (e certificate) dagli elicotteri E+S Air Elifriulia della flotta regionale della Toscana sono rispettivamente:Nel mese di giugno 30:04, a luglio 122:13 e ad agosto 303:10 per un totale di ore 455:27. Per il mese di settembre, essendo tuttora in corso, i dati disponibili sono parziali e quindi non ancora certificati.Le ore volate fanno parte del monte ore annuale (1.000 ore) previsto dal contratto, per il quale il costo annuale è di 350.000,00. euro.

fonte – Panorama