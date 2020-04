Fase 2: ipotesi apertura negozi l’11 maggio, poi bar e ristoranti. Ok a spostamenti dal 4 maggio ma non tra regioni

Dal quattro maggio potrebbero ripartire i settori manifatturieri e delle costruzioni oltre ad alcuni esercizi commerciali. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nella videoconferenza con le parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confapi, Confimi, ReteImprese, Alleanza Cooperative, Ance) sulla fase due che si è tenuta nel pomeriggio. Il capo del Governo ha chiarito che ci sarà un allentamento delle misure restrittive «ma non in maniera indiscriminata» perchè «sarebbe da irresponsabili».

Non è uno stravolgimento ma un allentamento, ha sottolineato il premier, le regole non salteranno ma le raccomandazioni sarebbero adattate alla nuova fase. I sindacati (Cgil, Cisl, Uil) hanno ribadito che il Protocollo del 14 marzo «deve restare punto di riferimento imprescindibile per garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti, quale condizione necessaria a riprendere la produzione e a dare un futuro al Paese». La giornata ha registrato una girandola di incontri in videoconferenza tra l’esecutivo e gli attori coinvolti nella fase due.

Prima di incontrare le parti sociali, in mattinata Conte e alcuni ministri hanno effettuato una videoconferenza con la task force presieduta da Vittorio Colao. È stata l’occasione per illustrare al capo del Governo la relazione della task force con le indicazioni per l’organizzazione della fase due, con particolare riguardo alla riapertura delle attività produttive. Relazione che è stata illustrata nel pomeriggio alle parti sociali, e che in serata è stata sottoposta all’attenzione degli enti locali nella cabina di regia. Il 30 aprile si terrà nell’Aula della Camera una informativa del presidente del Consiglio sulle questioni attinenti alla programmazione per la ripresa delle attività economiche.

Colao, su trasporti stimati 15% di utenti pre-Covid

Durante la cabina di regia che si è tenuta in serata l’Anci ha chiesto all’esecutivo di chiarire quali sono le attività che riaprono dal 4 maggio e «di entrare con i sindaci nelle case chi andrà a lavorare». Colao, stando a fonti presenti all’incontro, avrebbe spiegato che con la riapertura dei trasporti pubblici e con le conseguenti misure di contingentamento si stima che gli utenti saranno il 15% di quelli che si registravano precedentemente all’emergenza Covid-19.

Più in generale, lo schema delineato in mattinata dal manager in occasione delal videoconferenza con Conte prevede la ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio, con alcune singole eccezioni dal 27 aprile. Nel corso dell’incontro con le parti sociali, il manager avrebbe chiarito che l’allentamento delle misure restrittive per quanto riguarda il sistema economico dovrebbe coinvolgere al massimo 2,7 milioni di lavoratori. In realtà Colao, riferiscono fonti presenti, avrebbe indicato un numero di 3,8 milioni come massimo di lavoratori possibilmente interessati, a cui però sottrarre chi farà smartworking e chi già lavora nelle imprese aperte sulla base delle deroghe prefettizie. Il governo ha convocato per domani, 23 aprile, alle 14.30 un incontro sulla sicurezza sul lavoro in vista della Fase 2. È prevista la partecipazione dei ministri Patuanelli, Catalfo e Speranza.

Fase 2: Colao propone esonero 60enni ma Conte dice no

Da partecipanti alla riunione con le parti sociali si è appreso che la task force guidata da Colao avrebbe proposto di esonerare dal rientro al lavoro i lavoratori 60enni appartenenti ai comparti che dovrebbero riaprire dal 4 maggio ma Conte avrebbe chiarito che esclude questa ipotesi. Il presidente uscente della Confindustria, Vincenzo Boccia ha chiesto di riaprire gradualmente alcune attività già dal 27 aprile e comunque di consentire di lavorare in modo da riaprire effettivamente in sicurezza dal 4 maggio.

Palazzo Chigi: restrizioni saranno allentate, non stravolte

Il piano per la fase 2, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, «prevede una ripartenza sempre all’insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non uno stravolgimento».

«Cruciali regole sicurezza lavoro e trasporti»

Le stesse fonti ricordano che «sarà fondamentale, in questa fase, rafforzare il protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro già approvato nel marzo scorso e completare queste prescrizioni anche con riferimento alle attività del trasporto e della logistica».

Ipotesi apertura negozi metà maggio,poi bar-ristoranti

Autorizzare dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi al dettaglio, poi di bar e ristoranti. È l’idea sul tavolo del governo, in vista della fase 2. L’ipotesi è che il 4 maggio queste attività restino ancora ferme ma con la possibilità di eccezioni, come consentire la vendita da asporto per la ristorazione, che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio, già permesse. Non sarebbero ancora definite date, ma un’ipotesi sarebbe far riaprire i negozi dall’11 maggio, la ristorazione dal 18.

Verso primo ok spostamenti dal 4 maggio, non tra Regioni

Tra le ipotesi sul tavolo del governo, inoltre, quella di permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all’interno delle singole Regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale. Niente di deciso, viene spiegato da alcune fonti, ma questo sarebbe al momento l’orientamento prevalente.

Task force: tenuta sanità locale condizione riaperture

La sicurezza sanitaria a livello locale è condizione essenziale per le riaperture: le decisioni sul riavvio di attività nella fase 2 dovranno essere pesate sulla base di tre criteri che sono la situazione epidemiologica, l’adeguatezza del sistema sanitario locale, la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Sarebbe questa una delle indicazioni contenute nel documento elaborato dalla task force di Colao. I perimetri di applicazione saranno le Regioni o le aree territoriali rilevanti. Il comitato tecnico scientifico starebbe predisponendo una serie di indicatori.

Entra così nel vivo il lavoro per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Conte ha annunciato che entro la settimana indicherà il programma nazionale delle aperture dal 4 maggio e dovrebbe farlo tra venerdì e sabato.

Il premier in Parlamento: i 5 assi del piano

«Stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio», ha detto martedì Conte in Parlamento martedì elencando i 5 assi del piano sanitario che verranno resi noti nel dettaglio nei prossimi giorni e che sono: distanziamento sociale e mascherine; potenziamento di servizi di prevenzione e rsa; Covid Hospital in tutte le Regioni; tamponi e test sierologici; teleassistenza e mappatura dei contagi con la App Immuni.

Contributo “determinante” all’elaborazione di questo programma dovrebbe fornirlo anche la relazione di Vittorio Colao. Proprio dalle indicazioni di Colao arriverebbe anche la conferma che la ripartenza avverrà in modo differenziato e graduale. Ma – come ha detto il premier – allo stesso tempo “omogeneo”, ovvero seguendo delle linee guida valide per tutti, o meglio per tutte le Regioni. «Dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni e fare il possibile per preservare l’integrità del nostro tessuto produttivo. Il motore del Paese deve avviarsi ma sulla base di un programma ben strutturato», ha confermato ieri Conte in Senato.

Le attuali restrizioni resteranno in vigore fino al 3 maggio Questo non esclude, però, che alcuni settori possano ricominciare a produrre già dalla prossima settimana. Tra gli strumenti che verranno utilizzati per concedere il via libera ci sarà certamente il documento messo a punto dall’Inail e approvato dal Comitato tecnico scientifico che elenca gli indici di rischio per tutti i codici Ateco. Di fatto si tratta di una sorta di guida che assegna un punteggio tenendo conto di tre criteri: esposizione al virus, prossimità dei lavoratori, aggregazione. A superare l’esame, ad avere cioè un indice di rischio medio-basso sono alcuni comparti importanti come l’automotive, la moda e quindi tessile e abbigliamento, ma anche metallurgia e siderurgia, le costruzioni. L’indice di rischio però è solo una delle condizioni.

Determinante ovviamente sarà il rispetto dei protocolli di sicurezza messi a punto dalle parti sociali (dal termoscanner alla sanificazione degli ambienti, alla dotazione dei dispositivi di sicurezza a partire da guanti e mascherine). Ma anche da quelli che devono assicurare le Regioni chiamate a loro volta a garantire ad esempio una adeguata presenza di Covid hospital, che saranno peraltro stabilizzati nel prossimo decreto Aprile, di trasporti pubblici e piani mobilità che evitino assembramenti ecc.

L’obiettivo resta sempre quello di mantenere il più alto grado di sicurezza che significa anche poter immediatamente spegnere eventuali nuovi focolai. Un approccio che piace anche al Comitato tecnico scientifico che nei giorni scorsi ha spinto molto affinché il Governo mantenesse un atteggiamento molto prudente, contrastando quanti lasciavano intendere a una ripresa della normalità dal 4 maggio in poi.

Sarà lo stesso premier a indicare le nuove linee guida, probabilmente durante il week end. Il premier ha anticipato che si terrà conto delle “peculiarità territoriali”. Quindi la fase 2 avrà certamente delle prescrizioni generali – ad esempio l’obbligo di mascherine, il distanziamento, le regole per usufruire del trasporto pubblico – ma alcuni divieti come quello di non poter passeggiare o di non lasciare il comune di residenza, potrebbero essere cancellati in quelle zone dove la linea del contagio si è drasticamente ridotta.

Lo stesso varrà per le riaperture delle altre attività produttive, commerciali e dei servizi (per i ristoranti si prevede il via libera solo per l’asporto), che saranno a loro volta regolate seguendo sempre il criterio del rischio contagio (le attività e la somministrazione di cibi e bevande all’aperto potrebbero partire prima)e in relazione alla situazione del territorio. Che non è stabile. Può migliorare ma anche peggiorare e il Governo e le Regioni devono essere quindi pronti a intervenire laddove sarà necessario perché le probabilità di ritorni di fiamma del virus sono dati per scontati.

Di qui la necessità ineludibile, secondo il commissario Domenico Arcuri, di rendere quanto prima operativa la App Immuni che consentirà di “tracciare” i movimenti e i contatti dei futuri contagiati per poter intervenire in tempo reale. Conte ha confermato che non sarà obbligatoria, che non ci saranno penalizzazioni per chi non la scaricherà e verrà garantita la privacy e la sicurezza dei dati.

Ma soprattutto il premier ha accolto le critiche tanto dei partiti di maggioranza che del centrodestra garantendo che ci un coinvolgimento “pieno e stringente” del Parlamento. Analoga rassicurazione era arrivata dal ministro della Sanità Roberto Speranza nell’incontro con i capigruppo parlamentari. Probabile a questo punto che la App venga inserita nel decreto Aprile, in modo che sia già in vigore quando entreremo nella fase 2.