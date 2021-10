“Fire Weather” e il cambiamento climatico che sta aumentando il numero di giorni caldi

La California è famosa per il suo clima da spiaggia, ma ormai lo sta diventando sempre più anche per il suo “fire weather“, una terminologia utilizzata per indicare quando alte temperature, venti forti e bassa umidità si combinano favorendo il rischio d’incendi. Non è un caso se negli ultimi anni si è sentito parlare molto di incendi boschivi: come dimostra una recente analisi, a causa del cambiamento climatico, il fenomeno del fire weather è in aumento.

“Non è solo una questione di caldo o di secco. Il problema nasce perché tutte queste condizioni si verificano contemporaneamente“, spiega Kaitlyn Weber, data analyst al Climate Central, organizzazione non-profit che ha pubblicato l’analisi. “L’incremento dei giorni di fire weather è evidente. È un processo iniziato nei primi anni Settanta che ha investito la maggior parte degli Stati Uniti occidentali“.

Weber ha analizzato i dati provenienti da 225 stazioni meteorologiche di 117 Stati occidentali a partire dal 1973, osservando temperatura, umidità e velocità del vento, le tre principali variabili che alimentano gli incendi catastrofici. Le alte temperature e la bassa umidità risucchiano l’acqua dalla vegetazione creando combustibili secchi, così una semplice scintilla può accendere facilmente un incendio boschivo, che poi viene trascinato attraverso il territorio dai venti con incredibile velocità. Il Camp Fire del 2018, per esempio, si è mosso così rapidamente da sopraffare la città di Paradise, uccidendo 86 persone, molte delle quali ancora chiuse dentro le auto con cui cercavano di fuggire.

Nelle mappe qui sopra è possibile vedere il cambiamento percentuale dei giorni dell’anno in cui queste tre variabili hanno superato la soglia che Weber ha utilizzato per la sua analisi. (Il colore più blu indica un numero minore di giorni, quello più rosso un numero maggiore.) Così per il vento, ad esempio, significa velocità superiori ai 24 chilometri orari. Mentre per la temperatura, tra i 45 e e 55 gradi Farenheit (7-12 °C), a seconda della stagione.

Si può notare che il sud-ovest, in particolare, è diventato molto più caldo e più secco – e forse questo non stupisce. Ma allo stesso tempo, la regione vede crescere di molto il numero di giorni ventosi, quelli in cui la minima combustione può trasformarsi in un incendio intenso e veloce.

La mappa qui sopra visualizza quando queste tre variabili – temperatura, umidità e vento – si sono combinate producendo giorni di fire weather, mostrati nel loro cambiamento percentuale dal 1973. Tutte le zone del Colorado hanno registrato almeno il 100 per cento in più di giorni di fire weather. Il Texas non è messo meglio, con la punta meridionale dello Stato che registra un incremento del 284 per cento. E problemi identici si riscontrano nella California centrale, dove i giorni di fire weather sono cresciuti del 269 per cento. “Il sud-ovest sta conquistando davvero questo triste primato“, dice Weber. “Vediamo persino alcune parti dell’Oklahoma e del Kansas, si tratta di zone tradizionalmente non considerate a rischio incendi“.

Ma se vi state domandando come mai non sentite parlare spesso di incendi catastrofici in Stati pianeggianti come California, Oregon e Colorado, questo è perché il termine fire weather indica solo che ci sono condizioni favorevoli allo sviluppo di un incendio, non che questo debba per forza di cose divampare. “Non stiamo parlando dell’accensione degli incendi“, spiega Weber. “Stiamo parlando del numero di giorni dell’anno in cui gli elementi climatici hanno esposto il territorio alla possibilità che si sviluppino incendi ad alt rischio, che effettivamente sono più pericolosi e più difficili da combattere“.

Le condizioni atmosferiche non sono le uniche variabili che esasperano le probabilità di incendi boschivi. Un ruolo, ad esempio, lo gioca anche la gestione del territorio da parte delle amministrazioni in California e Oregon. Queste regioni costiere sono ricoperte di foreste che un tempo bruciavano con regolarità e in un modo non dannoso: un fulmine poteva innescare un incendio relativamente piccolo che mangiava un po’ di sottobosco, liberando spazio per nuove crescite, ma lasciando in vita molti alberi maturi. Storicamente, anche i Nativi Americani accendevano di proposito degli incendi per resettare strategicamente gli ecosistemi. Il paesaggio bruciava tanto, ma questo significava anche che bruciava meno intensamente, perché agli sterpi infiammabili non veniva data la possibilità di espandere le loro fiamme.

Tuttavia, nel secolo scorso, i responsabili della gestione del territorio adottarono l’approccio opposto: lo spegnimento degli incendi, o l’eliminazione immediata di qualunque cosa potesse invadere le aree residenziali. Questo ha permesso l’accumulo di vegetazione secca: più combustibile. E con la crescita di comunità umane che vivono in zone dove natura selvatica e urbanizzazione sono confinanti, dove le foreste incontrano le città, anche le persone accendono incendi accidentali, con un mozzicone di sigaretta lanciato da un finestrino o a causa di un guasto dell’impianto elettrico.

Questa è in parte la ragione per cui gli incendi sono più devastanti in California che in Kansas o Oklahoma: ci sono molte più foreste con più combustibile accumulato, e più persone che vivono vicine al pericolo. Per adattarsi a questa situazione, chi gestisce il territorio negli Stati occidentali dovrebbe promuovere più incendi controllati, che assolverebbero a quella funzione di ripulitura del sottobosco che un tempo svolgevano gli incendi più piccoli e frequenti.

Il cambiamento climatico ha forzato anche alcuni cambiamenti stagionali apparentemente contraddittori. Dato che un’atmosfera più calda trattiene più acqua, in futuro le precipitazioni potrebbero aumentare, mentre la durata della stagione umida si sta riducendo. In California, di solito le piogge arrivavano in ottobre e duravano fino a marzo. Adesso arrivano più tardi. “La stagione secca si espanderà prendendo lo spazio che di solito apparteneva a quella umida“, dice la climatologa Ruby Leung, del Pacific Northwest National Laboratory. “Quando guardiamo ai modelli climatici proiettati nel futuro, notiamo che la stagione degli incendi è destinata ad allungarsi“.

I vigili del fuoco se ne sono già resi conto. Un tempo la California registrava i suoi incendi più grandi in autunno, poco prima dell’arrivo della stagione delle piogge, quando il paesaggio risultava inaridito da un semestre senza acqua. Questo coincideva con feroci venti stagionali che alimentavano incendi boschivi enormi. Adesso, invece, dato che la stagione piovosa è così breve e il paesaggio resta secco per gran parte dell’anno, la stagione degli incendi inizia ancora prima. “Quello che stiamo osservando con sempre maggiore regolarità e consistenza è il fatto che questi incendi scoppiano prima che in passato e sono sempre più vasti“, ha dichiarato a WIRED all’inizio del mese Sanchez, capo battaglione delle comunicazioni del Department of Forestry and Fire Protection della California. “Così quando arriva agosto, o fine luglio, vediamo queste condizioni di aridità che sono senza dubbio una conseguenza del cambiamento climatico“.

Anche l’Oregon, di recente, ha registrato un incremento degli incendi boschivi catastrofici, scatenati dall’incremento continuo dei giorni di fire weather. E Weber è convinta che fino a quando non interverremo per rallentare il riscaldamento globale le cose non potranno che peggiorare. “Se il clima continuerà a riscaldarsi possiamo essere sicuri che aumenteranno sempre di più i giorni di fire weather”, afferma. “Qualunque misura adottiamo, non esiste un modo facile per uscirne. Dobbiamo dire le cose esattamente come stanno: non esiste una via alternativa alla riduzione delle emissioni, è questa la partita che siamo chiamati a giocare”.