Green pass nei posti di lavoro. Tutto quello che deve sapersi

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del ministro della salute, Roberto Speranza, ha adottato con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre. L’obbligo di Green Pass vale per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. 23 milioni le persone interessate, tra cui anche autonomi, somministrati, volontari, collaboratori e fornitori. L’obbligo resterà in vigore fino al 31 dicembre, che per ora è il giorno fissato per il termine dello stato di emergenza.

Cosa succede ai lavoratori senza Green Pass?

Chi non è in possesso della certificazione verde non potrà lavorare everrà considerato assente ingiustificato, e quindi sarà sospeso il pagamento dello stipendio. Non è prevista una sanzione disciplinare: il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro. Sono esenti dall’obbligo di Green Pass tutti coloro che esibiscono un certificato medico in cui si spiega che il lavoratore non può essere vaccinato. I lavoratori in smartworking non devono necessariamente avere la certificazione verde ma, come chiarito nelle faq disponibili sul decreto, la modalità da remoto non può essere utilizzata allo scopo di eluderne l’obbligo di Green Pass.

Cosa rischiano i lavoratori che entrano in azienda senza il pass?

Chi dichiara correttamente fin dall’arrivo in azienda di essere sprovvisto del Green Pass verrà considerato assente ingiustificato e fin dal primo giorno di assenza avrà lo stipendio sospeso. Per il dipendente che entra in azienda senza pass, invece, e sarà sorpreso sul luogo di lavoro avendo violato l’obbligo di pass è prevista una sanzione amministrativa che può andare da 600 a 1.500 euro.

Cosa succede al datore di lavoro che non controlla?

Al datore di lavoro spetta organizzarsi per i controlli: chi omette di controllare rischia una sanzione amministrativa dai 400 ai 1.000 euro.

Come devono essere fatte le verifiche dei Green Pass?

L’imprenditore deve incaricare un responsabile (preferibilmente con qualifica dirigenziale) delle verifiche, che potranno essere fatte scansionando il Qr code tramite l’app “VerificaC19”. Per “assicurare una efficace ed efficiente” verifica del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” per una verifica “quotidiana e automatizzata”, rivelando solo il “possesso” di un certificato “in corso di validità” e non “ulteriori informazioni”. La bozza del nuovo Dpcm prevede l’uso “di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source”, che si può “integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze”.

Il Green Pass può essere utilizzato dal datore di lavoro solo ed esclusivamente per verificare che il dipendente sia in regola per accedere al posto di lavoro, ovvero provvisto di passaporto vaccinale. In nessun caso le verifiche potranno prevedere la raccolta e conservazione dei dati dell’intestatario (data del vaccino, guarigione dal Covid-19 o tamponi effettuati). Non è consentito nemmeno richiedere una copia delle certificazioni controllate o la loro scadenza. ”È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste” dalla legge “in esito ai controlli”, si legge nella bozza.

Si possono controllare i Green Pass a campione?

Il decreto-legge 127 del 21 settembre permette il controllo a campione, quotidianamente su una platea non inferiore al 20 per cento del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.In ogni caso il comportamento più tutelante per il datore di lavoro è il controllo prima dell’ingresso, ma mai oltre 48 ore prima dell’ingresso sul luogo di lavoro. Tale limite è stato posto “per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali”. Inoltre, le aziende che hanno un numero alto di accessi in contemporanea devono cercare inoltre di evitare che si creino assembramenti in fase di verifica del pass. Per questo, si legge nella bozza del Dpcm, le amministrazioni dovranno garantire una maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze.

Il lavoratore assente senza Green Pass può essere sostituito?

Nelle aziende con più di 15 dipendenti il lavoratore a casa senza stipendio non può essere sostituito. Può essere rimpiazzato invece in quelle sotto i 15 dipendenti per un periodo di 10 giorni, prolungabile di altri 10. Quindi 20 giorni da utilizzare dal 15 ottobre al 31 dicembre.

I protocolli aziendali di sicurezza vanno rivisti?

No. L’obbligo di Green Pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti, come l’obbligo di mascherina e del metro di distanziamento.

Cosa devono fare le famiglie con colf e badanti?

Le famiglie sono a tutti gli effetti datrici di lavoro domestico e in quanto tali sono tenute a controllare il Green Pass dei collaboratori domestici alle loro dipendenze. Al contrario, per quanto riguarda gli artigiani (idraulici, elettricisti, muratori) che entrassero per lavori di manutenzione, la famiglia non ha l’obbligo del controllo perché non è datrice di lavoro bensì cliente.

Le nuove regole coprono anche gli italiani vaccinati all’estero?

Sì. Anche gli italiani che si sono vaccinati all’estero potranno ottenere il Green Pass. La bozza del nuovo Dpcm prevede infatti al riguardo che il sistema ad hoc, il Tessera sanitaria, “acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi, nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l’emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia, per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti”.

