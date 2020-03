I contagiati sono 2040: “Fatti oltre 23mila tamponi”

Sono 258 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia che portano la cifra totale a 1.835, secondo i dati diffusi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana. Sono 52 le vittime in totale, di cui 38 in Lombardia, 11 in Emilia-Romagna, 2 in Veneto e 1 nelle Marche. Mentre il numero dei tamponi effettuato è “oltre 23.300, e il numero di casi positivi confermati dall’Istituto superiore di Sanità è 668. Di positivo – dice Borrelli – c’è che circa il 50% dei nuovi infetti è asintomatico“. In Lombardia, invece, sale a 38 il numero dei decessi, con il numero dei contagi che ha toccato i 1.254 soggetti. Ad annunciarlo l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, nel corso della conference call con i media in streaming: “Il totale dei contagiati è di 1.254 persone, 478 i ricoverati, 127 le persone in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono 472, con il numero dei decessi che è cresciuto a 38, tutti ultraottantenni. Dimessi in 139″. Dai dati del Dipartimento risulta invece che i malati in Lombardia sono 1.077 (vengono sottratti i guariti e i deceduti), 324 in Emilia Romagna, 271 in Veneto, 51 in Piemonte, 34 nelle Marche, 18 in Liguria, 17 in Campania, 12 in Toscana, 9 in Friuli Venezia Giulia, 5 Sicilia, 4 Lazio, 5 Abruzzo, 4 Puglia, 2 Umbria, 1 provincia di Bolzano, 1 Calabria. Complessivamente dunque i contagiati sono 2.040, di cui 52 morti e 149 guariti. Due di questi ultimi sono provenienti dalla zona rossa.

Assessore lombardo positivo – Tra i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia c’è anche l’assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli, ora ricoverato in ospedale. Lo hanno annunciato il governatore Attilio Fontana (che si trova ancora in isolamento volontario) e l’assessore Gallera, aggiungendo che “tutta la giunta si è sottoposta ai test e sono negativi“. A preoccupare nella regione è la situazione negli ospedali: a Crema (Cremona) un medico e un’infermiera – tutti positivi – sono in rianimazione. “Nonostante il sacrificio di tutto il personale – commenta l’azienda ospedaliera – la situazione è ai limiti della criticità”. L’assessore Gallera tranquillizza sulla situazione nella struttura: “L’ospedale di Crema è uno di quelli più sotto pressione, ma sta reagendo nel modo migliore – ha dichiarato – Possiamo quindi tranquillizzare sulla capacità di quell’ospedale di fare il proprio lavoro nel modo migliore. Stiamo portando lì personale medico, stiamo dirottando verso altri ospedali le esigenze di pronto soccorso e stiamo recuperando anche altri posti letto”. Gallera ha anche aggiunto che su tutto il territorio lombardo stanno “incrementando a circa 200 i posti in terapia intensiva”. La Regione Campania, invece, fa sapere che “metterà a disposizione come atto di solidarietà 20 posti letto di terapia intensiva ordinaria al fine di decongestionare gli ospedali lombardi”.

Tor Vergata richiama 98 pazienti in contatto col poliziotto. Intanto a Roma i contagi sembrano destinati ad aumentare. Un poliziotto, in malattia dal 25 febbraio dopo aver ospitato un amico proveniente dalla Lombardia, è risultato positivo al primo test ed è stato ricoverato allo Spallanzani in attesa della conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. Chiuso il liceo frequentato dal figlio a Pomezia e sospese le lezioni del canale AL del corso di laurea di Informatica della Sapienza, frequentato dall’altro figlio: entrambi i ragazzi sono risultati positivi al test, così come la moglie e la cognata, ma si trovano a casa. Sono stati richiamati, invece, le 98 persone – tra pazienti e sanitari – che hanno avuto accesso al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata nei giorni 26 e 27 febbraio e che quindi sono potenzialmente venuti a contatto con l’agente di polizia. Lo dichiara in una nota l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. “Di questi 15 risultano sintomatici e andranno valutati clinicamente ed eventualmente verranno sottoposti al test per il Covid-19. Sono 6 gli operatori sanitari del pronto soccorso, un agente di Polizia e due operatori della vigilanza in servizio presso l’ospedale posti in sorveglianza sanitaria domiciliare, tutti asintomatici”.

In Lombardia riaprono musei e chiese, con delle limitazioni. Intanto è stato firmato ieri il decreto con le nuove misure preventive: nelle tre Regioni maggiormente colpite chiuse le scuole, ma riaprono i luoghi di culto e i musei a patto di evitare assembramenti. La Lombardia riapre musei e biblioteche, pur con presenze limitate per rispettare le distanze di sicurezza. Parola d’ordine: droplet. Il Duomo di Milano quindi torna visitabile, ma con ingressi scaglionati. L’obiettivo è far rallentare ad ogni costo l’ondata di contagi: secondo il sindaco di Milano Beppe Sala i casi “potrebbero essere più numerosi più di quelli annunciati ufficialmente”. Gli esperti però avvertono: serve ancora una settimana per capire se le restrizioni adottate nelle regioni colpite sono state efficaci, come ha spiegato l’Istituto Superiore di Sanità. “L’effetto delle misure che sono state adottate la scorsa settimana non si potrà vedere prima di 8-10 giorni”. Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, in conferenza stampa ha fatto il punto sulla diffusione in Italia. “Quindi i casi che noi oggi segnaliamo sono casi che molto verosimilmente, nella stragrande maggioranza, hanno contratto l’infezione prima che adottassimo queste misure”.

La situazione negli ospedali. Aumenta la preoccupazione per il sistema sanitario, soprattutto nelle regioni con il maggior numero di casi, dove i reparti di terapia intensiva hanno dovuto far fronte a un aumento dei casi gravi, con un forte stress per il personale sanitario. In Lombardia, spiega Cristina Mascheroni, presidente Aaroi-Emac Lombardia, l’associazione degli anestesisti e rianimatori ospedalieri, sono ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus “circa 150 persone, tra cui il ‘paziente numero uno’, il 38enne ancora in rianimazione al Policlinico San Matteo di Pavia. Quattro sono in Ecmo, ovvero il loro sangue è ossigenato all’esterno del corpo”. Alessandro Vergallo, presidente della Società nazionale, ha confermato: “In Lombardia siamo al lumicino: sono state annullate ferie e recuperi, si soprassiede alle normative sui riposi”. In questo stato, dice, “il sistema può reggere ancora pochissimo“. Scarseggiano i posti, ma scarseggia anche il personale in corsia. Il governatore Fontana ha annunciato di voler anticipare la laurea di cento infermieri, prevista per aprile: “Abbiamo chiesto di anticipare questo momento in modo da immetterli subito nel sistema sanitario”. Per far fronte alla mancanza di posti letto, 80 caserme in tutt’Italia hanno messo a disposizione le loro strutture, in caso di emergenza.

Pronte 80 caserme – C’è poi un altro elemento che dà la misura della portata dell’emergenza: la Difesa, dopo una verifica effettuata in tutta Italia tramite il Comando operativo di vertice interforze, ha messo a disposizione della Protezione Civile un’ottantina di strutture – caserme, ospedali e basi logistiche – per un totale di 6.600 posti letto. L’ex ospedale militare di Baggio, a Milano, aprirà nelle prossime ore, con 50 posti letto, ma già sono pronte strutture dell’Aeronautica a Linate e Piacenza così come la base logistica di Colle Isarco (Bolzano) e quella di Roccaraso (L’Aquila) dell’Esercito, le basi dell’Aeronautica di Taranto, Trapani Birgi e Decimomannu (Cagliari). Al momento non è emersa la necessità di utilizzarli né, ha ripetuto Borrelli, ci sono “criticità per quanto riguarda le terapie intensive”. Ma è necessario essere pronti in caso di quarantena di massa.

22.03 – Primo caso in Basilicata – Primo caso di infezione da coronavirus in Basilicata: è un uomo di 46 anni, “proveniente dalla Lombardia”, che vive a Trecchina (Potenza). Lo ha annunciato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L’uomo “non presenta nessun sintomo grave” ed è nella sua casa, assistito e seguito dai medici.

21.55 – Serve al bancone, barista denunciato – Sorpreso dai carabinieri a servire bevande al bancone e non ai tavolini, come disposto dall’ordinanza di Regione Lombardia un barista di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, è stato sanzionato e denunciato.

L’equipaggio dei carabinieri che ha eseguito la verifica era impegnato in un servizio di controllo dedicato. Il reato ipotizzato prevede come pena massima in caso di condanna il carcere fino a tre mesi.

21.10 – Juve-Milan di coppa Italia sarà a porte aperte

Secondo il sito della Stampa.it la Lega Calcio ha ufficializzato che, a meno di un intervento del governo, la partita di coppa Italia tra Juventus e Milan prevista per mercoledì 4 marzo, si svolgerà regolarmente, ma allo stadio non potranno accedere i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia.

20.55 – Primo contagiato in Trentino

Primo caso di Coronavirus in Trentino. Si tratta di una donna di 83 anni di Trento, la prima persona residente contagiata dal Covid-19, dopo i casi dei quattro turisti lombardi trovati positivi al tampone la scorsa settimana: una famiglia di tre persone in vacanza a Fai della Paganella ed una donna in villeggiatura a Dimaro. Per questi quattro casi era stato accertato che il contagio fosse avvenuto prima del loro arrivo in Trentino, mentre ora si tratta della prima persona del posto ad essersi ammalata.

20.30 – Tutti negativi i test ad assessori Regione Lombardia

Sono tutti negativi i test al coronavirus a cui si sono sottoposti i membri della giunta della Regione Lombardia, effettuati dopo che la positività dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli. Lo comunica l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

20.24 – In Piemonte scuole chiuse fino all’8 marzo

In Piemonte le scuole resteranno chiuse fino all’8 marzo. Lo ha deciso il presidente della Regione, Alberto Cirio, a fronte della richiesta di cautela espressa da medici e pediatri e dai tecnici dell’Unità di crisi. L’ordinanza è stata firmata questa sera dal governatore, dopo avere sentito il Ministero della Salute. “A fronte della riapertura delle scuole decisa dal Governo a partire da oggi – spiega Cirio – il Piemonte aveva ritenuto necessario un percorso più cauto e graduale, alla luce della sua posizione di confine e delle interconnessioni con la Lombardia

20.20 – Anche alla Camera controllo temperature

Si comunica che, dando seguito a quanto previsto al paragrafo 2.6 della deliberazione del Collegio dei Questori del 25 febbraio 2020, a far data da martedì 3 marzo 2020 presso gli ingressi di Palazzo Montecitorio sarà rilevata la temperatura corporea da parte di personale sanitario a tutti coloro che accedono al Palazzo medesimo. E’ questo il messaggio sms giunto a tutti i deputati dall’amministrazione di Montecitorio.

20.00 – Un altro sindaco positivo in provincia di Piacenza

Dopo la positività al Coronavirus del sindaco di Borgonovo (Piacenza) che ha portato alla ‘quarantena’ per tutti gli uffici comunali, un altro sindaco del Piacentino, quello di Calendasco, Filippo Zangrandi, è risultato positivo al tampone. Lo ha annunciato lui stesso sulla sua pagina Facebook, precisando che le sue condizioni di salute sono buone.

19.50 – Campania offre 20 posti in terapia intensiva a Lombardia

“La Campania, rispondendo alla sollecitazione del ministero della Salute, “metterà a disposizione come atto di solidarietà 20 posti letto di terapia intensiva ordinaria al fine di decongestionare gli ospedali lombardi. Inoltre si mette a disposizione una struttura residenziale per i familiari eventualmente impegnati ad accompagnare i pazienti”. Lo rende noto la Regione Campania: “Consideriamo questo un atto doveroso di solidarietà e responsabilità nazionale”, spiega il presidente Vincenzo De Luca.

19.35 – Tor Vergata Roma richiama 98 pazienti in contatto col poliziotto

“A seguito dell’indagine epidemiologica svolta dalla direzione sanitaria dal Policlinico di Tor Vergata e dal Seresmi (Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive dello Spallanzani) sono state richiamate 98 persone che hanno avuto accesso al pronto soccorso di Tor Vergata a Roma nei giorni 26 e 27 febbraio e che sono potenzialmente venuti a contatto con l’agente di Polizia che si era recato al pronto soccorso e ora ricoverato all’Istituto Spallanzani”. Lo dichiara in una nota l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. “Di questi 15 risultano sintomatici e andranno valutati clinicamente ed eventualmente verranno sottoposti al test per il Covid-19”. “Sono 6 gli operatori sanitari del pronto soccorso, un agente di Polizia e due operatori della vigilanza in servizio presso l’ospedale posti in sorveglianza sanitaria domiciliare, tutti asintomatici” , aggiunge l’assessorato.

19.00- Borrelli: “Guariti sono 149”

“Questa sera abbiamo 66 persone guarite. Così il totale dei guariti da coronavirus sale a 149”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli.

18.45 – In Liguria 25 casi

I casi positivi al Coronavirus sul territorio della Regione Liguria sono saliti a 25. nIl numero aggiornato ad oggi è stato fornito durante la conferenza stampa della Regione Liguria questa sera per fare il punto della situazione.

18.40 – Gallera: “In Lombardia 200 posti in più in terapia intensiva”

“La direzione generale Welfare della Regione Lombardia insieme ai responsabili degli ospedali stanno incrementando in maniera significativa il numero dei posti letto delle terapie intensive: circa 200 sono i posti letto in più che stiamo recuperando oltre ai famosi 120 che sono già diventati 140 posti letto in terapia intensiva dedicati al coronavirus”. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, oggi in videocollegamento durante il punto stampa da Palazzo Lombardia. “Stiamo recuperando posti anche nei blocchi operatori che hanno ridotto fortemente la loro attività, visto che è stato disposto di bloccare l’attività operatoria in elezione. Questo ci consentirà di reggere un urto che sta crescendo in termini di necessità delle terapie intensive”.

18.32 – Donna di Cremona alla Spallanzani

Una donna di Cremona è “risultata positiva al Covid-19 ed è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma. La signora si trovava in visita ai parenti e si è recata al pronto soccorso di Formia, da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani. E’ in corso l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna”. Lo rende noto l’assessorato alla Salute della Regione Lazio sui suoi profili social.

18.30 – Gallera: “Due pazienti della zona rossa”

Due pazienti che erano stati contagiati dal coronavirus, provenienti dalla zona rossa della Lombardia, sono stati dimessi dall’Ospedale Sacco di Milano. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in videocollegamento per la consueta conferenza stampa a Palazzo Lombardia. “E’ un’ottima notizia: le due persone uscite dal Sacco – ha detto – sono guarite e messe a domicilio in attesa che l’ultimo tampone diventi negativo. I primi malati della zona rossa sono guariti e tornati a casa”.

18.25 – Fontana: “Collaboratrice regione guarita”

“La nostra collaboratrice della presidenza che si trovava ricoverata sta per essere dimessa in queste ore. Poi tornerà a casa sua ma è praticamente guarita e in attesa dell’ultimo tampone. Sono molto contento per lei, siamo sulla strada giusta” Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

18:24 – Borrelli: “Nessuna criticità in terapia intensiva”

“Al momento non ci sono criticità nei posti di terapia intensiva”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

18:20 – Gallera: “Risultati dei test in Regione arriveranno alle 21”Risultati sui tamponi fatti dall’intera Giunta della Lombardia “dovrebbero arrivare a fine serata, verso le 21 e ve ne daremo comunicazione”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. “Non siamo preoccupati – ha aggiunto – stiamo tutti bene e siamo estremamente concentrati tutti sul nostro lavoro, e dalle nostre facce si vede che è molto intenso. La luce del sole la vediamo poco”.

18:15 – Borrelli: “In Italia 258 nuovi casi, 1.835 in totale. 52 le vittime”

Sono saliti di 258, toccando i 1.835 i casi di contagio da coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. “Di positivo – dice – c’è che circa il 50% dei nuovi infetti è asintomatico”. Il numero delle vittime è invece salito a 52.

18:10 – 335 casi in Emilia-Romagna: 3 nuove vittime

Salgono a 335, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus. In particolare 212 a Piacenza, 61 a Parma, 8 a Reggio Emilia, 29 a Modena, 3 a Bologna, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna e 19 a Rimini. Rispetto a ieri ci sono 3 nuovi decessi che portano a 11 il numero complessivo di quelli avvenuti in Regione.

18:08 – Veneto, arrivano strutture ospedaliere mobili

In arrivo in Veneto strutture ospedaliere mobili con moduli e assunzioni regolari di medici per affrontare l’emergenza Coronavirus. L’autorizzazione alla Regione per le tensostrutture, si è appreso, è arrivata dal governo e dovrebbe consentire di approntare circa 60 posti letto in più rispetto ai 484 di terapia intensiva e ai 145 per malattie infettive disponibili al momento nella regione.

18:07 – Gallera: “Chiesto alla Difesa medici militari”

“Io e l’assessore Foroni abbiamo scritto una lettera al ministro della Difesa per avere tutti i rappresentanti della sanità militare, abbiamo già registrato l’ampia disponibilità del ministero e ringraziamo il ministro Guerini”, ha dichiarato l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera.

18:05 – Gallera: “Ospedale di Crema reagisce bene, li stiamo aiutando”

“L’ospedale di Crema è uno di quelli più sotto pressione, ma sta reagendo nel modo migliore. Possiamo quindi tranquillizzare sulla capacità di quell’ospedale di fare il proprio lavoro nel modo migliore. Stiamo portando lì personale medico, stiamo dirottando verso altri ospedali le esigenze di pronto soccorso e stiamo recuperando anche altri posti letto”.

18:00 – Gallera: “Aumentati a 200 i posti in terapia intensiva”

Per l’emergenza Coronavirus “stiamo incrementando a circa 200 i posti in terapia intensiva”, ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in videocollegamento con la conferenza stampa della Regione parlando della situazione negli ospedali. Gallera ha sottolineato che già i posti di terapia intensiva per il Coronavirus sono passati a 140 “e si stanno recuperando posti nei blocchi operatori”. “Questo – ha assicurato – consentirà di reggere un urto che sta crescendo”.

17:50 – Gallera: “127 persone in terapia intensiva, 38 decessi”

“Il totale dei contagiati è 1.254 , 478 i ricoverati, 127 le persone in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono 472, con il numero dei decessi che è cresciuto a 38, tutti ultraottantenni. Dimessi in 139”, ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

17:40 – Fontana: “Ministro Speranza verrà presto”

“Ho avuto un colloquio con il ministro della Salute Roberto Speranza che vuole venire nei prossimi giorni per avere un confronto sulle iniziative assunte, per discutere del futuro ed esprimere la sua vicinanza”, ha dichiarato il governatore lombardo, Attilio Fontana.

16:45 – Sala: “Probabilmente i contagi sono più di quelli ufficiali”

“Probabilmente i numeri del contagio da coronavirus sono molto più elevati rispetto ai dati che vengono forniti ufficialmente”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un passaggio del suo intervento in consiglio comunale. Il sindaco ha anche spiegato, citando uno studio dei virologi della Charité di Berlino, che probabilmente il virus toccherà “il 60-70% della popolazione” e cesserà i suoi effetti con l’estate e si ripresenterà in inverno. Sala ha anche commentato la gestione delle informazioni: “In questa situazione una buona comunicazione diviene fondamentale”.

16:30 – 80 caserme a disposizione per fronteggiare l’emergenza

Nel caso fosse necessario reperire strutture per fronteggiare l’emergenza sono già disponibili circa 80 caserme in tutto il territorio nazionale per un totale di 6.600 posti letto. Le strutture sono state messe a disposizione su tutto il territorio nazionale dalla Difesa dopo una verifica delle disponibilità da parte del Comando operativo di vertice interforze. L’ex ospedale militare Baggio, a Milano, attrezzato in collaborazione con gli specialisti del policlinico militare ‘Celio’ di Roma, metterà a disposizione 50 posti letto. Altri 60 circa, invece, sono quelli di una struttura dell’Aeronautica a ridosso dell’aeroporto di Linate, anch’essa messa a disposizione per l’emergenza. Discorso analogo per gli alloggi dell’Aeronautica militare di San Damiano, a Piacenza, come era stato annunciato già nei giorni scorsi. Il Comando operativo di vertice interforze ha anche individuato alcune strutture da impiegare eventualmente per la quarantena, in varie parti d’Italia: tra queste, la base logistica di Colle Isarco (Bolzano) e quella di Roccaraso (L’Aquila) dell’Esercito, le basi dell’Aeronautica di Taranto, Trapani Birgi e Decimomannu (Cagliari).

16:15 – Galli: “Poche speranze di chiudere la questione in tempi rapidi”

Ci sono poche speranze che l’epidemia di coronavirus in Italia possa esaurirsi in tempi rapidi: lo rileva l’infettivologo Massimo Galli, dell’Università di Milano e primario dell’ospedale Sacco, sulla base delle analisi epidemiologiche finora condotte in Cina, in particolare nella città epicentro dell’epidemia, Wuhan. “I modelli matematici fatti su Wuhan e applicati alla situazione in Italia non ci danno speranza di chiudere la storia in tempi brevi”, ha rilevato Galli. “Rispetto a Wuhan forse in Italia le misure restrittive sono state poste in atto in modo più tempestivo, anche se – ha osservato ancora – siamo stati addirittura criticati per le misure adottate prima sui voli in arrivo dalla Cina e poi per il contenimento nelle zone colpite”.

15:45 – Ospedale Crema: “Situazione ai limiti della criticità”

“Attualmente, nonostante lo straordinario impegno e il sacrificio di tutto il personale, la situazione” all’Ospedale Maggiore di Crema (Cremona) “appare ai limiti della criticità, in considerazione delle continue richieste di intervento per pazienti compromessi, che necessitano di assistenza ventilatoria e ricovero in Terapia Intensiva”. E’ quanto dichiara in un comunicato la Asst di Crema, sottolineando che nonostante le difficoltà “si è riusciti a tutt’oggi a garantire un elevato livello di assistenza”.

15:40 – “In Lombardia 150 ricoverati in terapia intensiva”

“I ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus sono circa 150, tra cui il ‘paziente numero uno’, il 38enne ancora in rianimazione al Policlinico San Matteo di Pavia. Quattro sono in Ecmo, ovvero il loro sangue è ossigenato all’esterno del corpo”. Lo ha spiegato Cristina Mascheroni, presidente Aaroi-Emac Lombardia, l’associazione degli anestesisti e rianimatori ospedalieri. Questa mattina anche la società nazionale aveva espresso le stesse identiche preoccupazioni. “Trasformando le terapie sub intensive in terapie intensive sono reclutati più posti in rianimazione rispetto ai 600 che avevamo inizialmente. Adesso ne abbiamo circa 900 e si sta chiedendo aiuto al privato accreditato.

15:30 – Consiglio regionale Veneto rinviato

L’applicazione delle distanze di sicurezza per l’emergenza coronavirus fa saltare la seduta del Consiglio regionale del Veneto prevista per domani a Venezia. Lo annuncia il presidente dell’assemblea veneta, Roberto Ciambetti, spiegando che si provvederà a recuperare “al più presto” la data persa. “Pur non esistendo norme specifiche restrittive, si è deciso di applicare le indicazioni della distanza di sicurezza previste per i luoghi dove occorre ‘assicurare modalità di fruizione contingentata’, per far rispettare la distanza di almeno un metro tra i presenti come nel caso degli esercizi pubblici”. Per questo “bisogna stabilire una nuova disposizione delle postazioni nella sala Consiliare – spiega – e a questo fine ci siamo già attivati”. I lavori consiliari, la vita ordinaria del Consiglio regionale Veneto, con le sedute delle Commissioni, proseguono invece normalmente con le restrizioni d’accesso già previste dalla settimana scorsa.

15:20 – Codogno, rientrano in servizio 18 carabinieri

Avenao scelto la quarantena volontaria in via precauzionale in quanto avevano partecipato a una festa per il prepensionamento di un loro collega poi risultato positivo al coronavirus. I militari stanno bene e domani torneranno in servizio.