I Forestali campani provocano il Governo Regionale. “Ci candidiamo noi”

La provocazione: voto in Regione? Candideremo i nostri referenti, un nostro gruppo politico, solo così sentiranno la nostra voce. Intanto lettera appello ai consiglieri di Palazzo Santa Lucia

Pensano a creare un proprio gruppo politico da schierare alle prossime regionali i lavoratori forestali precari della Campania, che attendono da vent’anni la tanto agognata stabilizzazione. Una provocazione, un appello diretto alla politica, da troppo tempo sorda alle loro richieste. Oltre cento lavoratori idraulici forestali precari di tutta la Campania oggi pomeriggio si sono radunati ad Avellino, al centro sociale Samantha Della Porta, per lanciare un appello al Governatore De Luca sulla loro situazione lavorativa, sul dramma lavoro che non trova soluzione di sorta da quasi venti anni. Una vertenza aperta da quasi due decenni, che vede al centro il destino di 1500 precari, che da cinque anni hanno ottenuto, proprio grazie all’impegno diretto di De Luca, contratti stagionali, a tempo, che non risolvono l’annosa questione.

“Vista la fase di stagno in cui versa in questo periodo la nostra vertenza siamo stremati – spiega Pasquale Larotonda, lavoratore Forestale Alta Irpinia -. Siamo1500 precari, ad oggi disoccupati a tutti gli effetti di legge. Ad oggi siamo fermi al 50 % dei fondi del 2019 come erogazione da parte della Regione , visto che ad oggi 21 gennaio 2020 non c’è ancora nessuna programmazione per il triennio 2020/21/22. La politica sembra averci dimenticati, quale fanalino di coda di un programma amministrativo che non ci vede coivolti. L’esasperazione la viviamo sulla nostra pelle, quella delle nostre famiglie e siamo pronti a costituire un comitato che possa essere il vero motore di nuove fasi di confronto”.

Storie, volti, persone. Un dramma occupazionale che attraversa le cinque province e che richiama le tante emergenze territoriali, patite dal territorio. “Pensiamo alle frane, gli incendi, in cui puntualmente le amministrazioni si trovano a far fronte – spiega Vincenzo Montanaro Comunità Montana Monte Maggiore -. Siamo unità lavoro preziose che vengono, ahimè, lasciate a casa nonostante le chiare necessità di molte zone”.

Annunciato l’invio di una lettera/Appello al Presidente De luca e a tutti i Consiglieri Regionali per chiedere un intervento diretto sulla Stabilizzazione dei Precari e sulla questione economica.

“Abbiamo deciso di inviare alle Organizzazioni Sindacali Fai CISL Flai CGIL Uila UIL una lettera in cui si chiede di farsi carico delle nostre richieste e di organizzare da subito iniziative unitarie per sollecitare risposte nel più breve periodo possibile – spiega Michele Napolitano della comunità montana Partenio Vallo Lauro -. Stiamo attivando un comitato tra noi operai per rimettere in moto e riorganizzare le iniziative fatte nel 2015 , iniziative che ricordiamo si conclusero con il famoso incontro del 15 aprile 2015 con l’allora candidato Presidente Vincenzo De Luca ad Avellino”. La scadenza della consiliatura attuale è vicina e gli operai vivono con grande apprensione l’arrivo di una nuova campagna elettorale, che temano funga da volano di futili promesse.

Gli idraulici Forestali della Regione Campania , che tra Precari e non sono circa 3000, stanno anche valutando di organizzarsi come gruppo politico con la scelta di propri candidati in tutte le province.

“E qui precisiamo che, anche se sembrerebbe una banalità, in un periodo politico dove regna la confusione ,sperando che in Campania non sia così,tutto è possibile e quindi se’ c’è ne fosse il bisogno valuteremo anche questa ipotesi provocazione – spiegano in una nota -“.Dal canto suo Nunzio Corrado , operaio Provincia di Benevento, rimarca il dramma patito e la richiesta di una urgente soluzione, dopo anni di attese.

Dello stesso parere Michele Mattia referente salernitano che spiega come sia indispensabile il diretto coinvolgimento di ogni consigliere regionale, oltre ogni appartenenza polica, per un disagio che attraversa l’intero territorio campano.

Di seguito la lettera aperta inviata al Governatore De Luca

Oggi 21 gennaio 2020 in Avellino , Noi Idraulici Forestali di tutta la Regione Campania ci siamo incontrati e quando segue è cio che a Lei e a Voi vi inviamo attraverso questa lettera Appello :

Nel ricordare che chi scrive sono gli stessi che Lei/ Voi avete incontrato il 15 aprile 2015 ad Avellino, quelli che in questi 5 anni le hanno già più volte scritto e quelli che in questi anni vi hanno seguito tanto che Lei affettuosamente ci disse che ” oramai me li sono adottati ” …con una solo differenza abbiamo tutti 5 anni in più.

E nel ricordare ,se mai ce ne fosse bisogno , della Sua/Vostra attenzione verso di noi in questi anni ,.a Lei/ Voi gli Idraulici Forestali sono grati per averci rianimati ,si perché noi non dimentichiamo .

Detto questo però oggi noi le chiediamo di concludere quel percorso avviato , perché essere rianimati e rimanere in terapia per tutta la vita vanifica tutti gli sforzi fatti da Lei e da questa amministrazione e con il tempo ti chiedi se non era meglio farla finita subito…..

E giusto per mettervi a conoscenza che ,così come ogni anno , i 1500 Idraulici Forestali precari dal 1 gennaio 2020 fanno parte dei tanti disoccupati Campani ,si perché ogni anno dobbiamo rifare la reiscrizione presso i centri dell’ impego nelle liste dei disoccupati ,quindi ad oggi disoccupati a tutti gli effetti di legge, andando così a gonfiare il numero dei senza lavoro , perché lavorare 6 mesi si e 6 mesi no , e soprattutto con la preoccupazione di non essere più riassunti, non lo si può chiamare certo Lavoro…

Noi in questi anni vi abbiamo creduto e abbiamo riposto in Voi tutte le nostre speranze ,non fate in modo che il tutto si trasformi in un ennesima delusione . Con le vostre proposte/ promesse sulla Stabilizzazione dei precari Forestali e sul riequilibrio economico Voi ci avete ridato la speranza di un futuro senza paura e di una dignità riaquistata , però ad oggi 5 anni dopo ci risiamo…di nuovo la SPERANZA che si affievolisce e la PAURA che ritorna.

Nel ricordarle che chi oggi le scrive oltre ad essere un Idraulico Forestale precario ,e chi non è un precario è un idraulico Forestale che non sa quando prende lo stipendio …Noi siamo cittadini della sua Amata Campania ….giovani e meno giovani , padri di famiglia , diplomati e non e anche qualche Laureato che pur di non andare via da i suoi affetti e dalla sua Amata Regione Campania hanno scelto un lavoro forse più umile meno pagato…ma pur sempre un lavoro , e quando Lei dice “basta precariato ” ” basta fughe di giovani “…si ricordi che ci siamo anche noi ….si perché noi non siamo cittadini di serie B …e soprattutto siamo Campani che tra l’altro hanno pure condiviso il vostro percorso politico…

Possibile che si trovino fondi per tutti e tutto e per i suoi ” figli adottivi ” niente …dissesto idrogeologico lavoro che i Forestali sanno fare bene e per questo sono nati….manutenzione strade provinciali , lavoro che i Forestali già svolgono…Protezione civile lavoro che è previsto per noi Forestali…e via dicendo…..nel ricordarle una sua frase del 15 aprile 2015 …. ” i caschi blu del territorio ” ….

Sicuramente noi siamo consapevoli delle difficoltà in cui versa la politica in questi anni , ma in questo anni di sofferenza e meno, Noi abbiamo maturato la consapevolezza che la soluzione al nostro problema e di una facilità inaudita ,non ci vogliono scienziati , ce bisogno solo della volontà politica , per dirla sempre con parole sue del 2015 la ” Scelta Politica “…..in 5 anni molti sono andati in pensione ,qualcuno pure da precario cosa vergognosa per una repubblica fondata sul lavoro…qualche euro del dissesto idrogeologico , qualche euro dalla manutenzione viabilità, qualche euro dalla protezione civile…e qualche buona idea di qualcuno dei tanti Consiglieri a lei vicino la soluzione ci sta’ e pure subito !!!

Ci avviciniamo a un un’altra compagna elettorale e senza fare strumentalizzazioni , le chiediamo di non farcela vivere nel segno della SPERANZA e della PAURA….e soprattutto non faccia in modo che venga messa in discussione la nostra DIGNITÀ……cosa a cui Noi teniamo… è la prova di questo è la massiccia presenza di tanti Idraulici Forestali venuti dalle province di Caserta, Napoli, Benevento e Salerno qui oggi ad Avellino per sottoscrivere questo APPELLO .

Confidando nelle sue e vostre capacità politiche e umane speriamo che questo lettera Apello attiri le vostre attenzioni in maniera più incisiva e restando in attesa Le e Vi porgiamo i nostri Saluti.

STABILIZZAZIONE dei 1500 Precari subito ( SCELTA POLITICA )

Giuste RISORSE ECONOMICHE per tutti i 3000 Forestali ( DIGNITÀ