Il bollettino di oggi 23 Agosto. 7 morti e 1.210 nuovi contagi in 24 ore. Ecco le la situazione nelle Regioni

Coronavirus, il bollettino di oggi 23 agosto: 7 morti e 1.210 nuovi contagi in 24 oreSette vittime e 1.210 nuovi contagi: sono questi i dati della diffusione del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 259.345 mentre i deceduti arrivano a 35.437. Gli attualmente positivi sono 18.438 con un incremento di 935 rispetto a ieri. I dimessi / guariti sono 205.470 con un incremento di 267. Le regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59). Sono 69 le persone in terapia intensiva, 5 più di ieri.

In Lombardia i tamponi effettuati sono 13.663 e portano il totale complessivo a 1.483.556. Lo comunica la Regione Lombardia in una nota sottolineando che non viene registrato “nessun contagio a Sondrio”. Aumentano i guariti e dimessi (+29) di cui 1.265 dimessi e 74.413 guariti. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (14) e non terapia intensiva (148). In Lombardia “oggi registriamo 239 casi positivi. Di questi, 190 sono riferiti a persone che hanno meno di 50 anni. Due terzi delle positività riguardano cittadini che rientrano dall’estero e i loro contatti diretti”. Lo comunica l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in una nota. I decessi sono 4 e portano il totale complessivo a 16.856.

ALTO ADIGE Sono 13 i nuovi casi di Covid-19 in Alto Adige. Resta elevato il numero di nuovi casi giornalieri di coronavirus tra le montagne dell’Alto Adige in queste ultime settimane letteralmente prese d’assalto dai turisti che solo talvolta hanno rispettato le norme previste, ovvero distanziamento sociale e uso della mascherine nelle lunghe code agli impianti di risalita e in luoghi particolarmente affollati. A Bolzano a preoccupare sono le movide notturne fino a tarda notte con i giovani, in gran parte senza mascherina, ad animare le vie del centro storico. Nelle ultime 24 ore su 1.055 tamponi esaminati, 13 hanno dato esito positivo per un dato complessivo provinciale di persone positive al coronavirus pari a 2.869. Sono ormai quasi tre mesi che non si registrano decessi che sono fermi a 292. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 8, uno di essi è sempre ricoverato in terapia intensiva. In un mese sono quasi triplicate le persone in isolamento domiciliare e attualmente sono 1.697 e 291 di esse hanno fatto ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Rispetto a ieri c’è un solo paziente guarito per un totale di 2.420.

VENETO

Salgono a 21.955 i casi positivi in Veneto da inizio emergenza, 145 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 1.989. 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva, 43 in altri reparti. In totale, nelle province del Veneto, in isolamento domiciliare ci sono 6.201 persone: solo 81 sono sintomatici. I morti rimangono invece 2.104.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 301 (19 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e dieci sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, rilevando che i dati di oggi sono la conseguenza del lavoro di “contact tracing”. Si tratta prevalentemente di contatti con contagi per persone rientrate per lavoro e ferie da Paesi dell’area balcanica e da frequentazione di discoteche. Oggi sono stati rilevati 24 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.640: 1.455 a Trieste, 1.138 a Udine, 798 a Pordenone e 242 a Gorizia, alle quali si aggiungono 2 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.991, i clinicamente guariti sono 10 e le persone in isolamento 279. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Salgono i contagi in Emilia-Romagna: sono 127 i nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati nelle ultime 24 ore grazie a 6.430 tamponi. E una persona è morta, in provincia di Ravenna. Dei nuovi positivi, 68 sono asintomatici, 46 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 39 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 30, invece, i nuovi contagi collegati a vacanze o rientri dall’estero. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Bologna (29), Reggio Emilia (25), Piacenza (15), Ravenna (12) e Ferrara (11). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, tornano a superare quota duemila: sono 2.034, il 95% dei quali in isolamento a casa. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 77 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, due in più rispetto a ieri.

ABRUZZO

Venti nuovi casi di coronavirus sono stati accertati in Abruzzo con i test eseguiti nelle ultime ore. Gli attualmente positivi salgono a quota 332: in ospedale ci sono 32 persone, una delle quali in terapia intensiva, mentre gli altri 300 pazienti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono complessivamente 2.844. Il bilancio delle vittime è invariato, cioè 472: non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio.

Dei nuovi casi, dodici fanno riferimento a pazienti residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, quattro nel Pescarese e tre nel Chietino, mentre per uno sono in corso accertamenti sulla provenienza.





Altri 19 nuovi casi di coronavirus (su 1.162 tamponi eseguiti) sono stati accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove si registra anche un guarito in più, secondo i dati ufficiali della Regione. Nessuno dei nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero: sono quindi scesi a 12 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Le persone guarite sono complessivamente 1.394.

Sono 1.455 le persone in isolamento.Complessivamente i tamponi eseguiti nel corso della pandemia in Umbria sono stati 141.947.

In Toscana sono 11.175 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri con un’età media di 34 anni circa e, per il 65%, asintomatici. Delle 59 positività di oggi, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna), più 3 contatti di rientri dei giorni scorsi (2 Malta, 1 Croazia). 11 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna, 4 da altre regioni italiane. Un caso è riferibile a un cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. I guariti raggiungono quota 9.056 (81% dei casi totali) mentre sale a quota 496.708 il numero dei tamponi eseguiti, 4.129 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 980, +5,6% rispetto a ieri mentre non si registrano nuovi decessi. Questi i dati relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Sono 3.460 i casi complessivi ad oggi a Firenze (14 in più rispetto a ieri), 597 a Prato (3 in più), 794 a Pistoia (6 in più), 1.124 a Massa (9 in più), 1.490 a Lucca (5 in più), 1.007 a Pisa (3 in più), 526 a Livorno (4 in più), 758 ad Arezzo (6 in più), 471 a Siena (2 in più), 441 a Grosseto (6 in più). Sono 507 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 42 (6 in più rispetto a ieri, più 16,7%), 7 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 16,7%). Restano 1.139 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, mentre 8 persone sono morte in Toscana ma erano residenti fuori regione.

MARCHE

Sono 13 i pazienti marchigiani Covid-19 ricoverati in ospedale, uno più di ieri, e mentre sono 232 coloro che sono in isolamento domiciliare, due più di ieri: lo si apprende dal secondo bollettino del Gores, il gruppo regionale che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. Una sola persona è ancora assistita nel reparto di terapia intensiva di Pesaro, mentre le altre si trovano nei reparti non intensivi di Pesaro (4) e di Torrette (8); nella struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo) sono ospitati 5 pazienti (-2 rispetto a ieri). I casi complessivamente accertati nelle ultime 24 ore sono stati 5: il totale è salito a 7.110

dall’inizio della crisi, numero che comprende anche i focolai individuati all’Hotel House di Porto Recanati, nel Maceratese, e a Montecopiolo, nel Pesarese. Rispetto a ieri, ci sono 2 nuovi dimessi-guariti e il totale è 5.878, mentre le vittime registrate restano 987.

“Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%)”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota. “I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza: è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta”.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 1591 test per l’infezione da coronavirus e 33 casi sono risultati positivi: 11 in provincia di Bari; 2 nella provincia BAT; 7 in provincia di Brindisi; 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 283.415 test, 4003 sono i pazienti guariti e 467 sono i casi attualmente positivi. In particolare per quanto attiene i casi registrati a Brindisi uno riguarda un ragazzo che al ritorno dalle vacanze ha chiesto di essere sottoposto al tampone, due donne erano appena rientrate dall’Albania e due pugliesi sono stati in vacanza in Grecia. Un altro caso registrato era stato a contatto con un soggetto positivo. Il settimo caso è stato sottoposto a tampone di controllo”.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 142.878 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.398 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 141.480”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 85 giorni).



SICILIA

Sono 35 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Non ci sono migranti anche se l’assessorato alla Sanità sta eseguendo verifiche su 38 profughi a Lampedusa. Casi che portano a 911 gli attuali positivi totali nell’isola. Sono stati eseguiti 2146 i nuovi tamponi. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia in Sicilia. Sei i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra 8 casi a Catania, 13 casi a Ragusa. Ci sono 8 casi a Messina, 4 a Palermo e 2 a Siracusa.