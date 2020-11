Il futuro della pensione in Italia. L’Inps si affida alla Fornero ?

Quali potrebbero essere gli scenari futuri della pensione in Italia. Quota 100, ormai, è alle battute finale ed incombe l’angoscia della Fornero. I giorni ed i mesi passano in fretta e a breve i lavoratori si scontreranno con uno scalone molto antipatico, che creerà una forte ingiustizia, solo perché una persona ha maturato i contributi per andare in pensione qualche mese più tardi. Ma quale potrebbe essere il futuro dei lavoratori in profumo di pensione? Ci sarà ancora la possibilità di accedere alla pensione anticipata?

Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, nel corso di una intervento a Sky Tg24, ha provato a tratteggiare quello che potrebbe essere il destino della nostra pensione. Tridico ha immaginato un’uscita anticipata dal mondo del lavoro, soprattutto per quelle categorie che effettuano i lavori più gravosi. Accanto a questo potrebbe essere creata una sorta di pensione di garanzia per i più giovani.

Pensione, quali sono i piani dell’Inps?

Pasquale Tridico ha provato a mettere sul piatto qualche proposta, che non vada a scontrarsi troppo con quelle che sarebbero le esigenze ed il futuro dell’Inps. L’idea di base sarebbe quella di proporre un’uscita anticipata solo e soltanto per i lavori gravosi ed usuranti. Secondo Tridico questo potrebbe essere

il sentiero da percorrere insieme a quello che dovrebbe portare alla creazione di una pensione di garanzia per i giovani che, in un sistema contributivo puro, rischiano di avere pensioni sotto la soglia di povertà.

Il presidente dell’Inps ritiene che sia necessario intervenire nel momento in cui la persona sia al lavoro. Soprattutto quando si parla di giovani: sarà necessario coprire i buchi contributivi. Si dovranno andare a riempire anche gli anni che molti giovani hanno dedicato allo studio. Sarebbe opportuno pensare ad un sistema più generoso rispetto a quello attuale, sulla falsa riga di quanto starebbe accadendo in Germania.

Nel sistema contributivo nel quale tutti i nuovi lavoratori dal 1996 in poi si inseriscono – ha spiegato Tridico – molti rischiano di non raggiungere delle pensioni al di sopra della soglia di povertà. Per questo è necessario anche nel sistema contributivo un sistema di pensione in cui anche i giovani che oggi lavorano possano avere una pensione non al di sotto di quella soglia.

Inps a braccetto con la Fornero!

In altre parole il piano che starebbe proponendo Tridico appare abbastanza chiaro. Partiamo con il sottolineare che Quota 100 andrà ad esaurirsi nel 2021, come tutti ben sapranno e come è stato annunciato una miriade di volte. Fondamentalmente la proposta del presidente dell’Inps prevede la concessione di un’uscita anticipata dal mondo del lavoro per quanti stiano svolgendo un lavoro usurante od un lavoro gravoso. La concessione è limitata solo a queste categorie di lavoratori. Per gli altri cosa accadrebbe? Molto semplicemente ci si affiderebbe alla Legge Fornero, che prevede la possibilità di andare in pensione a 67 anni.

In altre parole sembrerebbe proprio che Tridico stia guardando alla Fornero, non come un nemico da abbattere, ma come un alleato da utilizzare. Se poi volessimo andare a cercare il bicchiere mezzo pieno all’interno delle parole di Tridico sarebbe molto semplice farlo, basta cercarlo in questa affermazione:

Finché il debito dell’istituto fa parte del bilancio dello Stato il suo debito è un debito del Paese.

Un po’ come dire che non ci sarebbe alcunché da preoccuparsi per i futuro delle pensioni.

Riforma delle pensioni: si accende il dibattito!

Certamente il futuro delle pensioni continua a mantenere acceso il dibattito pubblico. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Matteo Salvini sottolinea il fatto che sarebbe necessario apportare delle modifiche alla Legge di Bilancio, in modo da poter aumentare gli importi degli assegni che vengono erogati. In altre parole il leader della Lega, concordando con le richieste di Cgil, Cisl e Uil, avrebbe pensato ad una rivalutazione non esosa degli assegni, che potrebbe essere pari all’1% nel 2021.

L’attenzione di Elsa Fornero, invece, si sofferma sull’occupazione femminile, spiegando che

è da decenni che l’occupazione femminile nel nostro Paese è considerata quasi un optional. Se c’è lavoro possono lavorare anche le donne, se il lavoro scarseggia e qualcuno deve restare fuori meglio che siano le donne, una pratica che la pandemia ha estremizzata.

La Fornero ha quindi sottolineato che: