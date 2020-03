Il governo decide il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari

Tutta Italia si ferma per cercare di arginare la diffusione del coronavirus. Giovedì 5 marzo è il primo giorno in cui entrano a regime le nuove misure introdotte dal governo, che in un Consiglio dei ministri appena concluso ha deciso quante risorse destinare al sostegno dei settori travolti dall’emergenza. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato “uno stanziamento da 7,5 miliardi di euro per famiglie e imprese”, che comporta con una richiesta all’Unione europea di uno scostamento del deficit da 6,3 miliardi (circa lo 0,35% del Pil). Confermato anche il rinvio a data da destinarsi del referendum sul taglio dei parlamentari (previsto il 29 marzo). “La legge ci consente di fissare la nuova data entro il 23 marzo 2020, in una domenica compresa tra il 50esimo ed il 70esimo giorno successivo all’indizione”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

“Nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus”, ha spiegato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa, ricordando che le risorse stanziate “consentono di fare fronte alle esigenze immediate” ma il governo è anche “al lavoro per accelerare lo sblocco degli investimenti e il sostegno alla crescita”. Nel prossimo decreto ci saranno “misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario”, ha proseguito Gualtieri, confermando anche le “risorse per il Servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell’ordine, misure che ci consentiranno di sostenere i redditi e salvaguardare l’occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali“.

Iss e Comitato: “Chiusura scuole sacrificio necessario” – Scuole e università resteranno chiuse fino a domenica 15 marzo. Annullati fino al 3 aprile qualsiasi evento o manifestazione, comprese quelle sportive che si potranno tenere solo a porte chiuse. Sono le nuove regole della “quarantena” nazionale, misure che il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha definito “coerenti con l’obiettivo che stiamo perseguendo di ridurre la probabilità che il virus circoli tra le persone”. Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha spiegato che la chiusura delle scuole “è un sacrificio necessario“, anche se non esistono “dati certi in merito agli effetti sul contenimento dei contagi” e non è da escludere una nuova valutazione “sulla durata necessaria della sospensione dell’attività scolastica”. “Quanto deciso in Consiglio dei ministri non differisce dalle considerazioni espresse dal Comitato tecnico scientifico“, ha voluto comunque sottolineare Locatelli. L’ultimo bollettino della Protezione civile (di mercoledì sera) ha portato a oltre 3mila il numero dei casi positivi: ci sono 107 vittime, 295 persone ricoverate in terapia intensiva e 276 guariti. In mattinata sono arrivati i primi due casi di positività anche in Valle d’Aosta: era l’unica Regione ancora non colpita dall’epidemia.

Il virus nei Tribunali: terzo caso a Milano, primo a Napoli – A Milano c’è un terzo caso a Palazzo di Giustizia: si tratta di un sostituto procuratore generale. Tutta la Procura generale, al terzo piano del Tribunale, è stata chiusa, così come un’Aula della Corte d’Appello dove si era tenuta una seduta. È in corso la sanificazione dell’intero edificio, che per questo motivo verrà chiuso nel fine settimana. Tutta l’attività della giustizia è condizionata dall’emergenza sanitaria: a Napoli un altro magistrato, rientrato da un periodo di congedo in Lombardia, è risultato positivo: “Tutte le attività giurisdizionali ed amministrative, non di somma urgenza, degli uffici giudiziari ubicati nel Palazzo di Giustizia di Napoli sono sospese nei giorni 6, 7 e 9 marzo“. A Roma, sempre in Corte d’appello, sono stati imposti divieti e precauzioni, tra cui udienze organizzate a fasce orarie differenziate, evitando meri rinvii attraverso comunicazioni per via telematica. Alla luce della situazione di emergernza, il Consiglio superiore della magistratura ha chiesto al Guardasigilli Alfonso Bonafede di rinviare i processi civili e penali e sospendere i termini come si è già fatto per gli uffici giudiziari della zona rossa, anche per gli altri tribunali “ove si manifesti un rischio di contagio”. Inoltre, il Csm chiede ai tribunale di continua a garantire almeno “i servizi essenziali“.

Zona rossa nella Bergamasca – La situazione rimane critica soprattutto in Lombardia. Il fronte più delicato in termini di contagi è però nella Bergamasca: “L’Iss dice che nell’area sarebbe opportuno realizzare un’altra zona rossa. Condivido questo parere, ma la decisione deve essere presa dal governo“, ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, intervenuto a SkyTg24. Gallera poi all’Ansa ha precisato: “Non ho mai inteso dire che le persone devono rimanere chiuse in casa, ma di adottare lo stile di vita previsto dai protocolli“. L’assessore ha poi spiegato: “Abbiamo bisogno di 500 medici e mille infermieri informati“.

Ipotesi voucher baby sitter – La ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ha annunciato a Circo Massimo l’ipotesi di nuove misure in aiuto alle famiglie, come un voucher “per i costi delle baby sitter” e “congedi straordinari per i genitori“. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato invece dell’export: “Dopo i 716 milioni del piano straordinario, stiamo studiando nuove misure a favore delle imprese”.

Il caso del funerale nel Foggiano – La Regione Puglia teme scoppi un focolaio nel Foggiano per via di quello che il governatore Michele Emiliano ha definito un “un errore catastrofico“. Il 3 marzo scorso infatti sono stati celebrati i funerali a San Marco in Lamis di un 75enne prima che si conoscesse l’esito del tampone, poi risultato positivo. Al funerale hanno partecipato centinaia di persone e ci sono già i primi 4 contagiati.