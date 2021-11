In Italia +256% di incendi, 150mila ettari di bosco bruciati, 2.100 missioni Canadair

Quest’anno Babcock, l’azienda impegnata nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, ha effettuato più di 5.500 missioni e più di 11.000 ore di volo per le sue operazioni aeree di lotta e prevenzione degli incendi, rilasciando circa 200 milioni di litri d’acqua per combattere gli incendi in Spagna, Portogallo, Italia e Canada.

Con oltre 35 anni di esperienza nella lotta agli incendi aerei, Babcock può contare sulle competenze di circa 500 professionisti rigorosamente formati per guidare la flotta di 50 elicotteri leggeri, medi e pesanti e velivoli ad ala fissa, insieme alla gestione dei 19 Canadair anfibi del governo italiano.

Durante un’estate più secca del normale, con temperature che hanno raggiunto i massimi storici, le squadre operative in Spagna hanno contribuito a spegnere più di 20 grandi incendi, con aree bruciate di circa 500 ettari ciascuna. Una stagione estiva dichiarata dagli esperti come una delle più complesse degli ultimi anni, in cui Babcock ha utilizzato nuove tecnologie per combattere gli incendi, come i cinque elicotteri pesanti Super Puma modificati e potenziati per spegnere gli incendi in Spagna.

Per quanto riguarda l’Italia, quest’anno gli incendi sono aumentati del 256% e sono stati bruciati oltre 150mila ettari di bosco. La stagione antincendio è stata molto impegnativa per i nostri equipaggi in Italia, dove Babcock opera e mantiene la flotta Canadair per conto dello Stato. I nostri equipaggi hanno effettuato più di 2.100 missioni e oltre 6.000 ore di volo, con un numero record di ore di volo volate in un solo giorno.

Babcock opera anche in Canada, dove nel 2018 si è aggiudicata un contratto di 10 anni per la fornitura di servizi aerei di soppressione degli incendi boschivi dal governo del Manitoba. Come parte di tale contratto, Babcock gestisce la flotta di sette bombardieri anfibi Canadair del Manitoba, supportati da tre aerei bird-dog di proprietà di Babcock.

Solo nel 2021 Babcock ha lanciato oltre 53 milioni di litri d’acqua sugli incendi in Manitoba, completando 874 missioni antincendio. Un lavoro antincendio non solo per salvaguardare vite e comunità ma anche per proteggere l’ambiente naturale e la fauna selvatica del Canada.

Giulio Fini, amministratore delegato di Babcock Aviation per il Sud Europa, ha dichiarato: “In tutte le nostre operazioni antincendio globali siamo orgogliosi della nostra capacità di rendere il mondo un po’ più sicuro. L’estate 2021 è stata un periodo difficile dal punto di vista operativo, con incendi in tutta la Spagna, il Portogallo, l’Italia e i paesi del Mediterraneo. Nonostante le sfide, i nostri team altamente qualificati ed esperti sono pronti a intervenire, impiegare tecnologie innovative e concentrarsi sulla prevenzione o sull’estinzione della minaccia per le foreste e le comunità locali”.

Babcock Italia è azienda leader mondiale nei servizi di emergenza aerea; fornisce servizi di elisoccorso, antincendio, ricerca&soccorso e off-shore. Per i servizi di elisoccorso conta su una flotta di 52 elicotteri e gestisce oltre il 60% delle basi operative dislocate su tutto il territorio nazionale. Per i servizi di antincendio gestisce la flotta dei 19 Canadair, la più grande al mondo, di proprietà dei Vigili del Fuoco, contando su 5 basi operative.

Con la sua flotta e i suoi equipaggiamenti più avanzati, Babcock garantisce un servizio affidabile e i più elevati standard di sicurezza e qualità. È capace di intervenire in condizioni e ambienti estremi e di prestare assistenza medica nel più breve tempo possibile. Le basi Babcock lavorano tutti i giorni, e forniscono assistenza 24 ore su 24. Tutto il personale, dai piloti agli ingegneri ai soccorritori ai medici e paramedici, è certificato, addestrato e altamente specializzato.

Babcock Italia è parte di Babcock International Group, operatore leader nei servizi di engineering nei settori Difesa, Energia, Telecomunicazioni e Trasporti, con un importante track record di clienti serviti a livello internazionale e una riconosciuta capacità di innovazione e attenzione alla sicurezza. Presente in 5 continenti con oltre 35.000 dipendenti, Babcock International Group è quotata alla Borsa di Londra.

Babcock Italia investe su formazione e tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza, offrendo elevati standard operativi, grazie a un team composto dai migliori professionisti altamente specializzati.