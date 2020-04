In Lombardia, fabbriche e uffici riapriranno il 4 maggio

La Regione più colpita dal coronavirus ha già pronto il piano per la fase 2. Salvini plaude: “Basta chiusure”. Ma non c’è ancora l’ok dell’esecutivo

MILANO. «È la via lombarda alla libertà», racconta sorprendentemente ilare il governatore Attilio Fontana mentre annuncia in un breve filmato il nuovo strappo con il governo Conte costringendolo a prendere atto che la Lombardia seguirà i suoi “saggi” e le sue regole anche per la cosiddetta “fase 2”. Altro che la task force di Colao e i bonus del governo. Il piano c’è già. La Regione Lombardia, dice Fontana, ha soldi per pagare la cassa integrazione fino a un milione di lombardi, 80 milioni da dare a medici e infermieri, un miliardo di euro per le piccole e medie imprese. E inoltre, dal 4 maggio fine della clausura a patto che si rispettino le regole delle “4 D”: distanze, digitalizzazione, dispositivi di protezione, diagnosi. Così, mentre i finanzieri mandati dalla procura bussano alle porte per acquisire recentissime carte sulla strage nelle Rsa, il Pirellone sotto assedio prova a rilanciare sul tema più caro ai lombardi: il lavoro.

La Regione più colpita d’Italia dall’ondata coronavirus – ieri ci sono stati altri 235 decessi, per un totale di 11377 dal 21 febbraio – ha infatti chiesto al governo di «poter progettare una nuova normalità». Suscitando l’immediato applauso di Matteo Salvini che mentre accusa il governo Conte di voler «svendere l’Italia», saluta l’annuncio di Fontana come una «buona notizia», invitando il governo a «chiuderla con le chiusure». Dimenticando forse che finora la Lombardia era proprio la Regione più chiusa. Ma evidentemente l’aria di primavera ha fatto miracoli e il governatore ora può spiegare come la sua “road map” sia stata tracciata dal Comitato dei saggi istituito al Pirellone. Una task force “ombra” di quella guidata da Vittorio Colao: in quella istituita dalla Regione siedono i rettori delle Università di tutta la Lombardia. Il team di saggi, seguendo le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico di Sanità, dovrà definire le linee guida metodologiche per scrivere il “Patto per lo sviluppo” insieme a organizzazioni economiche, sociali, sindacali e professionali, come ad esempio Confindustria, Coldiretti, Confesercenti, e molte altre. Il tavolo dovrà «fornire indicazioni per la ripartenza della Lombardia sul medio e lungo periodo tenendo conto della specificità del tessuto lombardo e puntando su innovazione e inclusione». Ma per fare tutto questo servirà l’ok dell’esecutivo perché, al netto di ordinanze restrittive specifiche coordinate con il ministro della Salute, la Regione non ha potere sulle attività produttive.

Dal Pirellone però trapela una certa sicurezza sul fatto che da Palazzo Chigi arrivi un sì. Sicurezza dovuta anche al fatto che già nelle settimane precedenti molte delle iniziative lombarde sono state autorizzate dal governo. E anche perché il presidente Conte aveva espresso già qualche giorno fa, in cabina di regia con le regioni, la volontà di riaprire alcune delle attività produttive. Ma questo, prima che venisse fatta, proprio a livello nazionale, una “task force” per guidare il paese verso la riapertura. Oggi comunque, il governatore Fontana dovrebbe incontrare di nuovo il ministro Boccia che tornerà a Milano portando un altro gruppo di infermieri e medici perché se è vero che tra tre settimane la regione più produttiva d’Italia intende riaprire, è anche vero che il pericolo di contagio non è affatto scongiurato. Ma la spinta “autonomista” e soprattutto quella produttiva sembra essere più forte di tutto. In fondo, spiegano ambienti vicino al governatore, «una volta capito che molti imprenditori, utilizzando l’autocertificazione in prefettura, avevano riaperto, non potevamo più negare la riapertura. E abbiamo deciso di governarla. In fondo Veneto ed Emilia stanno facendo la stessa cosa».

La proposta avanzata da Regione Lombardia si basa sul principio delle “4 D”: la distanza (un metro di sicurezza tra le persone), i dispositivi di protezione individuale (cioè l’obbligo di mascherina per tutti), la digitalizzazione ovvero l’obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere e, infine, la diagnosi: dal 21 aprile inizieranno i test sierologici a 20 mila pazienti al giorno grazie agli studi del San Matteo di Pavia. In più, la proposta lombarda prevede «un piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università».