Incendi in Sicilia. “Abbiamo dovuto chiedere i soccorsi esterni. Dobbiamo rifare la gara per i mezzi anticendio”

Promette un rilancio del corpo forestale, suggerisce piani antincendio nei lidi e polemizza ancora con gli “sciacalli politici”, ma il giorno dopo i roghi e la rabbia Nello Musumeci si presenta con un solo risultato concreto: l’arrivo di 33 squadre dal nord offerte – pur fra le critiche – dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricomincia da qui, dagli uomini “tutti al lavoro”, come garantisce il governatore: Musumeci incontra il sindaco di Catania Salvo Pogliese, i prefetti e i responsabili dell’antincendio per fare un punto operativo dopo i roghi che nel weekend hanno provocato danni per almeno dieci milioni di euro, ma per le cause – dopo l’uscita di sabato, quando se l’è presa con i siciliani – adesso il presidente della Regione punta il dito su business come quello dell’energia e sulle condizioni meteorologiche. “Le ipotesi sono tante – dice il governatore – e non escludiamo neanche quelle per la speculazione per impianti fotovoltaici, soprattutto per quelli di maggiore potenza. Ecco perché dobbiamo operare guardando a 360 gradi.

Accanto alle ipotesi dolose, dobbiamo aggiungere la temperatura a 45 gradi, e un leggero venticello che è quello che basta per far divampare gli incendi”. Musumeci, dopo un weekend drammatico, rivendica i propri risultati: “Tutti gli uomini a disposizione sono sul campo – afferma – ma per gli eventi straordinari non bastano più. Quindi abbiamo dovuto chiedere i soccorsi esterni, come abbiamo fatto quando siamo andati nelle zone centrosettentrionali, è giusto che sia così. Quest’anno abbiamo una flotta aerea che la Sicilia non ha mai avuto. Abbiamo la necessità di rifare la gara per i mezzi anticendio”.

Intanto arriva l’annuncio di una convenzione con i vigili del fuoco che sarà firmata domattina: “Il governo nazionale – dice Musumeci – ci è venuto incontro consentendoci di avere a disposizione 33 squadre altamente addestrate contro gli incendi. Purtroppo le previsioni meteo dicono che tra qualche giorno la temperatura possa ancora alzarsi e quindi le misure di precauzione sono essenziali in questa fase. Ai Comuni rivolgiamo un appello ad obbligare i proprietari dei terreni abbandonati a metterli in sicurezza e ad aggiornare il catasto delle aree incendiate”.

Non c’è ovviamente solo lo spegnimento dei roghi, al centro dei vertici. Uno dei temi è la situazione nei lidi come Le Capannine, andato in fiamme alla Playa venerdì: “Occorrono bocche d’acqua all’interno di ogni stabilimento balneare – annota il governatore – Negli stabilimenti balneari dove c’è un forte carico di materiale infiammabile ed essenzialmente legno è assurdo che un’autobotte dei vigili del fuoco debba aspettare, esaurita l’acqua, che arrivi l’altra. Eventuali spese potrebbero essere sostenute in concorso con la Regione”. Per chi ha subito danni, del resto, anche il Comune è pronto a fare la propria parte: “Noi – rilancia Pogliese – andremo a sancire degli sgravi fiscali, in riferimento ai tributi di competenza comunale e ad elargire un contributo speciale per gli affitti”.

Il resto è uno sguardo sul futuro. “Ci sono due fasi da affrontare – dice la prefetta di Catania Maria Carmela Librizzi – quello che va fatto subito, perché l’estate è ancora in corso, e poi la pianificazione che sarà curata dal dipartimento regionale della Protezione civile”. “Contro gli incendi – le fa sponda Musumeci – dobbiamo dotarci di strumenti tecnologici. Stiamo già immaginando tre o quattro ipotesi diverse. Tenete conto che l’antincendio in Sicilia per 20 anni è stato soltanto un argomento da sindacato, mai un argomento serio da affrontare destinando risorse cospicue”. Per il governatore “il corpo forestale era destinato alla morte: su 1.200 dipendenti in pianta organica ne ho trovati 600. Eravamo arrivati a 300 e per fortuna attraverso il concorso che dovrà essere espletato, se Roma darà l’ok, e la mobilità interna racimoleremo oltre 100 nuove persone”.