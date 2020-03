La Sicilia si ferma. Tracollo turismo,produzione al palo

Oltre 130 milioni bruciati in un mese. Con un danno che non si limita al turismo: se infatti gli alberghi vuoti sono la conseguenza più evidente della psicosi da coronavirus, le ricadute dell’epidemia mettono in ginocchio quasi tutti i settori dell’economia siciliana. E adesso si cercano contromisure: la Regione ha chiesto a Roma una sospensione degli oneri fiscali e contributivi, un piano di investimenti quinquennale e l’estensione degli ammortizzatori sociali al settore turistico.



Tracollo per il turismo

I dati più eclatanti vengono proprio dal settore turistico. Nella sola Palermo la prima settimana di paura ha provocato, secondo Federalberghi, due milioni di euro di danni per le cancellazioni: la stima, includendo il calo della ristorazione ed estendendo l’analisi a tutta la Sicilia, è di oltre 15 milioni di danni al mese. “Gli hotel — annota il presidente di Federalberghi, Nico Torrisi — sono semideserti, e per la categoria è un danno che non si recupera. Il posto letto è come una merce deperibile: se non viene venduto è come se fosse scaduto, non potrà più essere recuperato”. Ancora più grande il danno stimato per le gite scolastiche: “Considerando un fatturato di circa 200mila euro per ciascuna agenzia e 400 aziende che si reggono su questo — dice Giuseppe Ciminnisi dell’associazione di categoria Fiavet — il danno provocato solo da questa voce è di 80 milioni». «Per gli agriturismi — osserva Roberto Caruana di Terranostra/Coldiretti — il calo delle prenotazioni raggiunge picchi del 70 per cento rispetto all’anno scorso”.



Un Paese fermo

Con il turismo, però, si arresta anche il settore dei trasporti. Al netto dei biglietti aerei — soldi che comunque non restano in Sicilia — il danno può essere stimato in oltre 45 milioni: a Fontanarossa, dove è stato stilato un piano di ferie anticipate per ridurre le conseguenze, si stimano circa tre milioni di perdite in un mese dalle tasse aeroportuali. Simile la stima di Punta Raisi: se il trend degli ultimi giorni proseguisse — con un calo dei passeggeri che si aggira intorno al 40 per cento — alla fine mancherebbe all’appello una cifra compresa fra due milioni e mezzo e tre milioni. Il grosso delle perdite, però, arriva dal settore del trasporto pubblico locale, insomma dagli autobus: “I ricavi — calcola il presidente dell’associazione di categoria Asstra, Claudio Iozzi — subiranno una contrazione del 50 per cento. La nostra stima è che tra febbraio e marzo la perdita si aggiri intorno ai 40 milioni”.



Produzione al palo

Il punto è che non c’è un ambito dell’economia che non subisca conseguenze. “Dopo una prima accelerazione iniziale sul settore alimentare — ragiona il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese — i consumi si sono fermati in quasi tutti i settori. Gli ordini calano ovunque, dalla metalmeccanica all’arredo, e le conseguenze sono due: da un lato, nel medio periodo, la deflazione, cioè un calo dei prezzi per i consumatori che frenerà l’economia, e dall’altro l’aumento dei costi dei trasporti commerciali”. Si vende meno merce, quindi ne viaggia di meno: “Di conseguenza — spiega Albanese — i container hanno raddoppiato i prezzi per compensare”. L’unica piccola controtendenza arriva dall’agricoltura: l’accaparramento di ortofrutta nei supermercati ha prodotto un aumento della domanda, almeno nella fase iniziale.



Lo schermo si è spento

I siciliani, poi, hanno già smesso di andare al cinema anche prima che in Consiglio dei ministri si iniziasse a discutere della chiusura forzata. Il calo dei biglietti venduti, nell’ultima settimana, è stato del 60 per cento: considerato che in Sicilia il settore fattura circa 4,5 milioni al mese, solo dal 24 febbraio al 1° marzo sono andati in fumo circa 500mila euro. “Noi — commenta il presidente dell’associazione di categoria Anec, Andrea Peria — pensavamo di ripartire questa settimana, visti alcuni segnali di controtendenza arrivati in questi giorni, ad esempio con l’uscita di ‘Volevo nascondermi’, il film valso a Elio Germano l’Orso d’argento e rinviato per l’epidemia”. Nella categoria, che rischia di dover bruciare almeno un paio di milioni, il clima è da consiglio di guerra: Peria ha convocato per lunedì un’assemblea degli esercenti di Palermo e provincia, alla presenza di Davide Faraone, capogruppo al Senato di Italia Viva, “per discutere sulle misure urgenti da inserire nel decreto Franceschini”. Alla ricerca di una scialuppa di salvataggio, in un’Isola che fra epidemia e psicosi ha già perso 130 milioni. E che adesso attende col fiato sospeso l’evoluzione della crisi.