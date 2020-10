L’allarme dell’Iss: il Coronavirus è ovunque

La piazza ribolle contro la nuova stretta, ma i numeri dicono che l’epidemia corre più veloce delle misure emanate di dpcm in dpcm nel tentativo di mettere un freno alla curva dei contagi. Ieri risaliti da 17 a quasi 22 mila, anche per effetto dei circa 50mila tamponi in più. Ma due numeri fanno salire il livello di preoccupazione tra gli scienziati e il governo: il conteggio dei morti, ieri ben 221 e quello dei ricoveri: 998 in una sola giornata nei reparti di medicina e 127 nelle terapie intensive, dove i malati gravi sono oramai 1. 411. E la soglia del 30% dei letti che possono essere riservati ai pazienti Covid senza far collassare il sistema non è oramai troppo distante dall’essere raggiunta.

«A quel punto– ammette Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità– vuol dire che pazienti in condizioni di salute critica per altre cause non potranno trovare più posto perché i letti sono già occupati da malati Covid». È quello che in modo silente si è verificato in primavera, quando i medici si sono trovati difronte alla scelta drammatica di dover decidere chi curare e a chi magari rimandare un intervento chirurgico importante perché il letto per il post operatorio in terapia intensiva non c’era. Una situazione che nessuno vorrebbe tornare a vivere, ma che per essere scongiurata potrebbe richiedere nuove misure. Come il lockdown invocato da Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza, per le città a più alta circolazione del virus. Milano, Genova e Napoli in testa, ma ora anche Roma con gli oltre mille contagi di ieri. «Mini lockdown che riguardino singole zone sono quasi un automatismo», ha ribadito il concetto Gianni Rezza, idirettore della prevenzione del ministero della Salute chiamato insieme a Brusaferro a spiegare i dati di giornata.

Un rito che si ripeterà ogni martedì e venerdì, mentre il giovedì sarà il Commissario Domenico Arcuri a fare il punto, nel tentativo di far capire che le chiusure sono imposte dalla situazione, e che la risposta sanitaria si sta riorganizzando. Almeno per ora senza fare marcia indietro sui tamponi anche agli asintomatici, scelta difesa ancora ieri dagli esperti del Cts, anche se non senza qualche distinguo.

«Non credo sarebbe una resa, ma potrebbe essere un necessario e temporaneo cambio di strategia», puntualizza lo pneumologo Luca Richeldi. Anche perché, come rimarcato da Brusaferro, gli asintomatici sono sempre di più. Erano il 15% nei primi tre mesi dell’epidemia, sono il 56,5% ora. Ma la barra va mantenuta a dritta, perché come ha ricordato sempre il presidente dell’Iss «stanno aumentando i casi negli anziani». Che da noi vivranno anche più a lungom, «ma spesso in condizioni di salute meno buone», spiega l’epidemiologo nonché assessore alla Salute pugliese, Luigi Lopalco. Che sull’andamento della curva nera dei decessi fa brutte previsioni: «Se questa estate la quota di infezioni sommerse era circa la metà di quelle certificate, ora i 22mila casi andrebbero moltiplicati per quattro o per cinque». Come dire che in termini reali di virus ne gira più che nei mesi terribili di marzo e aprile ed è sul numero dei contagi che purtroppo si calcolano i decessi. Solo che, come spiegano gli esperti dell’Iss, le vittime che vediamo oggi sono i pazienti più fragili che si sono ammalati un mese fa, quando i contagi erano pochi.

«Per questo– spiega ancora Lopalco– anche se la curva dei decessi segue più quella in salita meno ripida dei ricoveri che quella dei contagi, non è escluso che da qui a un mese si torni ai numeri drammatici di marzo». Quando i morti erano quasi mille e gli italiani si facevano forza cantando dai balconi.