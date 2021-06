Niente fondi per i Forestali. All’ARS manca la maggioranza per votare la variazione di bilancio

Sembra che qualcuno dei deputati abbia meglio da fare che essere presente in aula e votare qualcosa utile per l’emergenza incendi in sicilia e per i tanti operai che attendono la ripresa lavorativa ….. Una situazione paradossale che rimarca ancora di più la situazione incerta e farraginosa, in cui si tenta di mettere in atto la variazione di bilancio, indispensabile per far partire i 101nisti e 67sti e continuare gli attuali 151nisti in forza e prossimi alla scadenza dei 15 giorni dichiarati.

Manca la maggioranza per trattare l’argomento. E’ successo ieri pomeriggio a sala d’Ercole ed è accaduto in piena stagione degli incendi, con i lavoratori che si aggrappano ancor di più al problema e agli stessi parlamentari dei Cinque Stelle. “Quando è arrivato in aula il disegno di legge sulle variazioni di bilancio per i Forestali ma la Lega e gran parte della maggioranza che sostiene il governo non erano in Aula per approvarlo. I siciliani hanno dapprima subito gli errori di Musumeci per l’individuazione delle somme, ma anche quando il governo regionale prova in ritardo a mettere una pezza, le leggi non passano perché mancano i numeri. Anche in questo caso a pagare sono sempre i siciliani”

Anche il capogruppo del PD lupo dice la sua su tale fattore “L’assenza in aula dei deputati della maggioranza e dello stesso presidente Musumeci e’ un ulteriore conferma della irresponsabilità di un governo che invece di risolvere i problemi li crea. Non abbiamo notizie su come il governo intende ripianare il buco dei 70 milioni di euro mancanti al settore forestale. Musumeci ascolti l’allarme lanciato dai sindacati – ha aggiunto Lupo – e chiarisca come pensa di reperire i 14 milioni di euro da destinare ai Consorzi di Bonifica per garantire la campagna irrigua”.

Un vero schiaffo alle famiglie siciliane in un’emergenza che và oltre quella pandemica , visto che tante famiglie attendono la ripresa lavorativa per poter tornare a guadagnare ciò che dovrebbe essere una normalità ma , come sempre sui forestali tutto è normalmente diverso.