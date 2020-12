Nuovo Dpcm 4 dicembre bozza: spostamenti e cenone. I divieti e cosa si può fare a Natale

E’ il giorno decisivo per il nuovo Dpcm che stabilirà le regole per fronteggiare la seconda ondata del Coronavirus durante le prossime vacanze di Natale. La scorsa notte il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che stabilisce la cornice dei provvedimenti e le date per quanto riguarda gli spostamenti: le limitazioni previste per Natale entreranno in vigore il 21 dicembre e saranno operative fino al 6 gennaio. Entro oggi il premier Conte firmerà invece il nuovo Dpcm che entrerà in vigore alla mezzanotte, sostituendo quello che scade appunto oggi, e conterrà tutte le norme nel dettaglio. Secondo la bozza inviata alle Regioni il Dpcm resterà in vigore invece fino al 15 gennaio. Oggi confronto tra le Regioni e nel primo pomeriggio la decisiva Conferenza Stato-Regioni con il premier Conte che si è collegato al termine per un vertice con le Regioni. Vediamo quello che si sa fino ad ora: l’impianto del provvedimento sembra sicuro.

Spostamenti

E’ il capitolo più importante. Il Dl di ieri ha già stabilito che dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi fra le regioni, anche quelle in zona gialla. Considerato che per quella data praticamente tutta Italia sarà in zona gialla, di fatto ogni spostamento extraregionale sarà vietato. Ma c’è di più: il 25 e 26 dicembre e il giorno di Capodanno non potremo spostarci nemmeno fuori dal nostro Comune. Ci si potrà spostare solo per ragioni di lavoro, salute o urgenza muniti dell’autocertificazione. Sarà comunque sempre possibile rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Non sarà possibile raggiungere la seconda casa se si trova in una regione diversa (sì invece se invece è nella stessa regione gialla).

Dal 4 al 20 dicembre sarà invece possibile muoversi fra le regtioni gialle: quindi ad esempio il 19 dicembre potremo raggiungere la seconda in una diversa regione (sempre gialla) e poi potremo tornare a casa anche dopo il 21 dicembre. Ancora da vedere se sarà possibile andare a casa di un genitore solo. Per chi si trova in zona arancione o rossa è sempre possibile tornare a casa dal 4 dicembre al 6 gennaio. La bozza peraltro non sembra prevedere alcuna deroga. Vedremo il testo deifinitivo.

Coprifuoco

Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 dal 4 dicembre al 6 gennaio. Non ci sono deroghe per la notte di Natale, per quella di San Silvestro e per il giorno dell’Epifania (6 gennaio). Anzi secondo la bozza inviata alle Regioni per Capodanno coprifuoco rafforzato dalle 22 alle 7 del mattino. Resta il divieto si assembramento e l’obbligo della mascherina all’aperto. I sindaci potranno decidere la chiusura di alcune strade o piazze a rischio assembramento.

I negozi

I negozi potranno restare aperti fino alle ore 21. Sembrava che i centri commerciali potessero tenere aperto nei weekend e nei festivi. Ma la bozza prevede invece la chiusura.

Le feste di Natale e i cenoni

Come abbiamo detto, per Natale e Santo Stefano e Capodanno potremo restare solo nel nostro Comune. I risotranti (in zona gialla) potranno restare aperti a pranzo ma resta l’obbligo di chiusura alle 18. La messa di Natale (l’idea del parroco: si prenota con l’app) potrebbe essere fissata non dopo le 20. La sera di San Silvestro dovranno restare chiusi anche i ristoranti degli alberghi. Questo per evitare che si prenotino camere per poter eludere il divieto di cenoni. Negli albergi si potrà cenare solo in camera. Per quanto riguarda i cenoni in casa: raccomandazione che siano limitati ai soli conviventi in numero non superiore a 10 persone.

Vacanze sulla neve

Confermato dal 4 dicembre al 6 gennaio il divieto di apertura degli impianti sciistici e delle piste da sci. Restano aperti invece gli alberghi nelle località montane ma con tutti gli obblighi e i divieti valevoli sul territorio nazionale. Ogni Paese europeo va in ordine sparso. Impossibile una concertazione. La bozza prevede peraltro che si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio.

Chi torna dall’estero

Chi tornerà dall’estero dopo il 20 dicembre dovrà osservare un periodo di quarantena per dieci giorni da qualunque Paese provenga.

La scuola

Dal 7 gennaio lezioni in presenza per il 75% degli alunni delle superiori. Tornano le lauree in presenza e potranno svolgersi in presenza gli esami, oltre alle lezioni solo per un ridotto numero di studenti e per le matricole: lo prevede la bozza del nuovo Dpcm.

Crociere sospese

Vietate le crociere dal 21 dicembre fino al 6 gennaio. Porti chiusi per le crociere organizzate da navi estere.

Palestre e piscine

Palestre e piscine restano chiuse. Così come non cambia nulla per musei, cinema e teatri.

Cambi di colore

La bozza del nuovo Dpcm conferma la suddivisione delle Regioni in tre colori (gialla, arancione e rossa) ma, anticipa il governatore della Toscana, Eugenio Giani, “rispetto a quello nel nuovo c’è una cosa positiva in più. Rispetto a quello, in cui per risalire le zone ci volevano 14 giorni, in questa bozza si consente anche una distanza di giorni inferiore se i dati sono buoni e il gruppo di lavoro Cts ne prende atto”.