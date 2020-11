Regioni, ecco zone rosse, gialle e arancioni

Il premier Giuseppe Conte sta parlando in conferenza stampa: segui qui sopra la diretta. Tema: il nuovo Dpcm e la mappa definitiva delle zone rosse, arancioni e gialle (non più verdi) con le relative e attese restrizioni anti Covid. Zona gialla, con criticità moderata (era definita verde nelle ore scorse), anche per Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Lazio, Liguria e Province autonome di Trento e Bolzano. Dentro anche Umbria, Veneto, Marche, Sardegna e Friuli Venezia e Giulia. Scontata la presenza di Abruzzo, Molise e Basilicata. Zona arancione in Puglia e Sicilia. Criticità alta e zona rossa per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Salva in extremis, quindi, la Campania che è stata inserita addirittura nella fascia più bassa di rischio. Le misure sono slittate: entreranno in vigore da venerdì 6 novembre in tutte le zone, comprese le rosse. La notizia è filtrata nelle ultime ore da fonti di Palazzo Chigi ed è stata confermata dal premier.

“Non ci sono regioni in aree verdi”, spiega Conte. “La pandemia corre forte”. Lapsus sul coprifuoco che Conte fa partire dalle 21 nelle zone gialle. “Mi sono sbagliato, scatta dalle 22”. Per individuare le aree, assicura il presidente del Consiglio, non c’è stata né arbitrarietà, né discrezionalità. “Le ordinanze del ministero della Salute recepiranno “l’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente”.

Autocertificazione

Non se ne sentiva la mancanza, ma è confermato il ritorno dell’autocertificazione Covid (scarica il Pdf). Sarà necessaria anche per i Comuni inseriti nelle zone gialle per chi vuole uscire dopo le 22, orario in cui da venerdì scatta il coprifuoco in tutta Italia.

Indice Rt

E’ uno dei 21 parametri, insieme ai carichi ospedalieri, su cui Cts e ministero della Salute hanno ‘costruito’ la mappa delle zone proposta a Conte. Ma cos’è esattamente? In soldoni può essere definito come un indice di contagio dell’epidemia, lo si ottiene con un calcolo basato sul valore di riproduzione del Coronavirus ed elaborato attraverso un complesso algoritmo riferito a un determinato periodo di tempo (in Italia si è sempre fatto riferimento ai dati settimanali). Il punto è che basta che l’Rt vada sopra 1, per determinare che il virus è in fase di crescita. Significa che ogni persona positiva potenzialmente ne infetta pù di una, quindi basta poco perché la curva pieghi verso l’alto e assuma una dimensione esponenziale. Un incubo per le autorità sanitarie di tutto il mondo. Nelle ultime ore l’Iss ha elaborato un nuovo monitoraggio per fissare i parametri delle Regioni.

Le nuove restrizioni si sono rese necessarie per fronteggiare l'ascesa del Covid. Il bollettino di oggi registra altri 352 morti, con 67 pazienti in più in terapia intensiva e 30.550 nuovi casi. Secondo la Fondazione Gimbe l'indice Rt, uno dei parametri utilizzati per identificare le Regioni a rischio, sarebbe sottostimato. "Siamo messi peggio di marzo", commenta l'organizzazione presieduta da Nino Cartabellotta.