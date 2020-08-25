Richiesta di Operai Forestali 151 e 101 – Messina

AVVIAMENTO DI LAVORATORI FORESTALI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2006 SECONDO I PROSPETTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO.
STANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, IN OSSEQUIO ALLA DIRETTIVA A FIRMA DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO LAVORO PROT. 17707 DEL 09/04/2020,
TRATTANDOSI DI AVVIAMENTO RISERVATO A PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI LAVORATORI A 151 E 101 GIORNATE LAVORATIVE (GIA’ AVVIATI PRECEDENTEMENTE)
SI PREDISPORRANNO GLI ELENCHI DEGLI AVVIATI SULLA SCORTA DELLE RISULTANZE DELL’ANALOGO AVVIAMENTO PRECEDENTE E DEGLI AGGIORNAMENTI PUBBLICATI CON DDS 41551 DEL 28/07/2020.
SOLO PER CHI NON È STATO AVVIATO PRECEDENTEMENTE DEVE INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ALL’AVVIAMENTO
PER QUALSIASI CHIARIMENTO CONTATTARE IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI FRANCAVILLA DI SICILIA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA sc32c00@regione.sicilia.it
PERTANTO LA RICHIESTA SARA’ IN PUBBLICAZIONE PRESSO I RISPETTIVI ALBI E PRESSO GLI ALBI DEI COMUNI INTERESSATI DA GIORNO 25 FINO ALLA DATA DEL 27 AGOSTO C.A.
GLI ELENCHI DEI LAVORATORI AVVIATI SARANNO RESI NOTI MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L’ALBO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO.
Francavilla di Sicilia, 25 agosto 2020
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