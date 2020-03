Salgono a più di 9mila i casi complessivi: 463 morti

Italia zona protetta. È il premier Giuseppe Conte che annuncia l’estensione dei divieti, decisi per Lombardia e 14 province – a tutto il paese: “È il momento della responsabilità. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia”. Un provvedimento che ferma tutto o quasi il paese: dallo sport alla scuola e fino dalla movida. Quello che i giornali anglofoni hanno ribattezzato “Italy lockdown“.

Ecco che nel giorno in cui si è sfiorata quota 8mila contagi il governo ha deciso di imitare il modello Wuhan. Sono 7985 infatti le persone infettate, 724 quelle guarite. E con 463 morti l’Italia è il secondo Paese al mondo dopo la Cina più colpito dal coronavirus. Il capo della Protezione civile, nell’ormai consueta conferenza stampa, Angelo Borrelli, ha portato a 9172 i casi complessivi: rispetto a domenica, ci sono state 97 nuove vittime e 102 guariti in più, mentre c’è stato un incremento di 1.598 contagiati. Proprio durante l’incontro con la stampa è intervenuto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, annunciando una prima misura decisa all’unanimità con le Regioni: la chiusura di tutti gli impianti sciistici del Paese. A seguire è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a comunicare l’imminente arrivo della stretta. Alle 21.46 il presidente del Consiglio ha spiegato la necessità dell’ampliamento delle misure: “Perché non c’è più tempo”. I divieti saranno in vigore almeno fino al 3 aprile. Il governo, ha spiegato il presidente del consiglio, sta ragionando anche sulla possibilità di istituire la figura di un super commissario. Circolano i nomi dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, e quello della Protezione civile, Guido Bertolaso.

La situazione in Lombardia – Solo in Lombardia il nuovo aggiornamento ha portato a 5469 i casi complessivi. Nella Regione più colpita dall’epidemia ci sono 333 morti, 646 guariti e 2807 persone in ospedale, di cui 440 in terapia intensiva. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha spiegato che il piano di emergenza a cui è al lavoro la Lombardia ha già portato a “223 nuovi posti letto di terapia intensiva e siamo pronti a crearne altri 150 in 7 giorni”. “Il sistema sta reggendo ma abbiamo bisogno che rimanga solido. Se il contagio cresce come in queste due settimane non saremo in grado per tempo di dare una risposta di qualità, ma se le persone rimangono al loro domicilio i risultati ci sono”, ha sottolineato l’assessore. Che nel corso della giornata non aveva escluso la possibilità di usare gli spazi della Fiera e i container per ricoverare i malati. Gallera ha anche annunciato che il paziente ‘uno’ di Codogno “è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva in quanto ha iniziato a respirare autonomamente“.

Le altre Regioni – L’allerta è alta anche nel Lazio dal momento che Rezza ha fatto notare come “a Roma il virus sta già incominciando a circolare, anche se le catene di trasmissione sono per ora piccole. Ne dobbiamo prendere atto perché altrimenti si fa il patatrac come a Lodi. Bisogna agire prontamente”, ha raccomandato. Anche l’ordine dei medici di Roma ha invitato a prestare la “massima attenzione”. Intanto a Bologna, città esclusa dalla zona rossa, il sindaco Virginio Merola ha deciso di disporre da domani la chiusura di bar e locali dalle 18 alle 6: “Ragazzi e ragazze dovete fermarvi: basta frequentare luoghi affollati, basta movida, basta assembramenti”.

Chi viola la quarantena rischia il carcere – Fino a 3 mesi di carcere o 206 euro di multa: è quanto rischia chi viola la quarantena. Lo prevede la direttiva inviata dal Viminale ai prefetti: “La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti – si legge – è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica)”. Spetta alle forze dell’ordine fare i controlli su coloro che si spostano all’interno e in entrata e in uscita dai “territori a contenimento rafforzato”. “Gli spostamenti dovranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative – si legge – o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare tramite autodichiarazione. Nelle stazioni saranno predisposti controlli con il “termoscan” per tutti i passeggeri in transito, così come anche negli aeroporti, dove i viaggiatori dovranno mostrare oltre al titolo di viaggio, anche l’autocertificazione.

CRONACA ORA PER ORA

23.38 – Chiuso il pronto soccorso dell’ospedale di Sassari

Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari chiuso per un sospetto caso di coronavirus. Disposta la chiusura momentanea della struttura dove sono in corso operazioni di sanificazione. I pazienti e le urgenze sono dirottati agli ospedali di Alghero e Ozieri fino a quando i locali non saranno nuovamente agibili. Da quanto si è appreso finora, l’allarme è scattato dopo l’arrivo di una donna proveniente dalla Lombardia che si è rivolta al pronto soccorso per un problema a un piede. Durante le visite i medici si sono resi conto di essere davanti a un caso di sospetto contagio da coronavirus e la paziente è stata subito isolata in una stanza per le opportune verifiche.

23.36 – Fonti Palazzo Chigi: “Ci si può muovere per fare la spesa”

Tra i casi di necessità che consentono gli spostamenti c’è anche la spesa per generi alimentari. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che dunque che la limitazione ai movimenti delle persone, estesa questa sera a tutto il territorio nazionale, non riguarda la necessità di uscire di casa per andare a fare la spesa.

23.24 – Gallera: “Paziente 1 in via di guarigione”

“Il paziente 1 è stato stubato ed è uscito dalla terapia intensiva. Sta molto meglio, è assistito da una mascherina della respirazione ed è in via di guarigione”. Queste le parole dell’assessore lombardo Giulio Gallera, stasera in diretta a “Stasera Italia Speciale Coronavirus” su Rete4. “Quindi, dal Coronavirus si guarisce, anche le persone che sono rimaste colpite in maniera più forte stanno guarendo. Quindi la buona notizia è che c’è un letto in più a disposizione”.

23.26 – Conte ha firmato il Dpcm

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha firmato il dpcm che estende a tutta l’Italia le limitazioni agli spostamenti previste inizialmente per la Lombardia e 14 province per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus.

23.25 – Caffè Florian di Venezia chiude

Il Coronavirus ferma anche il Caffè Florian di Venezia. Il locale del 1720, uno dei simboli della città lagunare nel mondo, è chiuso da oggi, fino a data da destinarsi, “in ottemperanza alle nuove decisioni prese dalle autorità nazionali per contenere l’emergenza del Covid-19”. Questo, spiega il Florian, “per salvaguardare, nel miglior modo possibile sia la salute della affezionata clientela, sia dello staff”.

23.15 – Speranza: “Insieme ce la faremo”

“Insieme ce la faremo. Abbiamo esteso le misure già previste per le aree più critiche a tutto il Paese. Siamo consapevoli di chiedere sacrifici che però sono indispensabili. Ora più che mai è decisivo il contributo di tutti”. Così su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

23.08 – Guerini: “Regole dure, ma necessarie”

“Chiamati tutti alla responsabilità per sé e per gli altri seguendo regole dure ma necessarie. Così si affronta l’emergenza rimanendo democrazia. È una sfida che vinceremo. Insieme”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, commentando le nuove misure del Governo contro il coronavirus

22.50 – Aumentano i casi in Valtellina

In Valtellina, in sole 24 ore, il numero dei contagiati è salito da 5 a 13 accertati. L’ultimo questa sera in una frazione orobica di Cosio Valtellino (Sondrio), mentre a Livigno (Sondrio) è risultato positivo un turista che si trovava in vacanza sulle nevi della località in territorio extradoganale. È stato ricoverato all’ospedale Morelli di Sondalo e la prognosi è ancora in corso di definizione. Altri casi, oggi, a Sondrio e Valdisotto. La contabilità complessiva ora sale a tredici malati e oggi il prefetto di Sondrio ha invitato la popolazione al massimo rispetto delle misure varate dal Governo per contenere il virus, mentre le forze dell’ordine verificheranno sulle strade gli spostamenti.

22.49 – Primi controlli e posti di blocco a Milano

Sono in corso i controlli della polizia ai cittadini in transito a Milano in relazione al provvedimento sulle limitazioni ai movimenti per il coronavirus. Diversi i posti di blocco in città. Gli agenti stanno fermando gli automobilisti chiedendo di compilare l’autocertificazione che attesti i motivi dello spostamento. Successivamente saranno effettuati controlli a campione per verificare se si tratti di reali necessità.

22.46 – Gentiloni: “Viva l’Italia che resiste”

“Viva l’Italia. L’Italia che resiste”. Lo scrive su Twitter il commissario europeo Paolo Gentiloni dopo l’annuncio delle nuove norme contro il Coronavirus, citando un verso di Francesco De Gregori.

22. 42 – Toti: “Solo così potremo sconfiggere il coronavirus”

“Bene aver deciso senza ulteriori tentennamenti. Solo così potremmo sconfiggere il coronavirus”. Èil plauso del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb sul nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che estende a tutta Italia la zona ‘rossà per rischio contagio di coronavirus. “Proprio come Regioni avevamo chiesto subito misure stringenti e uguali per tutto il Paese per il contenimento dei contagi”, aggiunge.

22.41 – Fontana: “Passo necessario, ma insufficiente”

“Un passo necessario ma, temo, ancora insufficiente. I numeri della Lombardia e del resto del Paese ci dicono che il contagio è in continua espansione, con tutte le conseguenze che conosciamo: a partire dalla pressione sugli ospedali, in particolare sulle terapie intensive. Dall’ inizio dell’epidemia sono convinto che solo con sacrifici, anche più importanti, da parte di ciascuno di noi e con la volontà di osservare regole anche più stringenti, si possa superare questa emergenza”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta le comunicazioni del premier Giuseppe Conte.

22.33 – Salvini: “Da governo primo passo ma insufficiente”

Quello annunciato dal governo è un primo passo, lo apprezziamo ma non basta. Dobbiamo fare in fretta e di più, senza tentennamenti. Chiudere tutto e subito, senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni. E mettere a bilancio per aiutare SUBITO famiglie e imprese (soprattutto i piccoli) non 7 ma 70 miliardi, e che in Europa non perdano tempo a discutere. Ogni giorno perso è un dramma, volere è potere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini sulle misure annunciate dal presidente del Consiglio.

22.26 – Meloni: “Decreti ogni 48. Confusione fuori misura”

Sicuramente è un passo forte. Penso che i passi che si fanno debbano essere commisurati ai rischi che si corrono e se sono necessari dei passi è giusto spiegare ai cittadini che quei passi vanno fatti”. Lo ha detto la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, a Stasera Italia, sulle nuove misure varate dal governo e allargate a tutta Italia, aggiungendo che “quello che non funziona è che c’è una confusione fuori misura”. “Avevamo un decreto fatto due giorni fa, si va a decreti ogni 48 ore – ha osservato – Allargare la zona rossa a tutta Italia per me sulla carta ci sta, ma perché non si danno informazioni certe su ciò che questo comporta?”.

22.19 – Renzi: “Ora stop mutui”

Bene il Premier Conte sul fatto di considerare tutta Italia zona rossa. Bene anche sul commissario per l’emergenza. Adesso servono aiuti alle famiglie e alle imprese: liquidità per tutti stop mutui 2020. Vinceremo insieme la sfida del #coronavirus”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, leader di Iv.

22.19 – Zaia: “Ben venga misura del governo”

“Ben venga questa misura del Governo, che ho sempre auspicato in tempi non sospetti. Il criterio di lotta ad un virus sarebbe insostenibile con restrizioni a macchia di leopardo, coma fatto finora”. Lo dice all’Ansa il governatore Luca Zaia, commentando i nuovi provvedimenti validi in tutt’Italia per contrastare il Coronavirus. “I virus – aggiunge – non conoscono confini territoriali e abbiamo l’obbligo di difendere la salute dei cittadini”.

22.11 – Nuove misure Italia breaking news mondiale

Le misure che estendono a tutta Italia le restrizioni finora applicate solo nelle ‘zone rosse’ sono diventate immediatamente breaking news in tutto il mondo. “L’Italia estende le misure per il coronavirus a tutta la nazione”, è l’apertura della Bbc. Sulla stessa linea il francese Le Figaro, il britannico Guardian e lo spagnolo El Pais. E per il Washington Post “L’Italia estende le restrizioni ai viaggi a tutto il Paese, mettendo in lockdown 60 milioni di persone”.

22.08 – In Abruzzo 33 casi positivi

Salgono a 33 i casi di Coronavirus in Abruzzo, 16 dei quali accertati nella giornata di oggi. Il laboratorio di riferimento regionale di Pescara ha diagnosticato questa sera altri tre nuovi casi positivi al Covid 19. Si tratta di tre donne: una di un centro della provincia di Teramo, ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Teramo; due di Pescara, ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Santo Spiritò. Lo fa sapere il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

22.02 – Conte: “Informate opposizioni”

“Vista la gravità del momento, visto che stiamo introducendo misure non ordinarie domani avremo un confronto per discutere le misure economiche con le forze di opposizione. Abbiamo già avuto due incontri sulle misure sanitarie. Mi sono premurato di informarli prima della conferenza, stamattina ho sentito Salvini. È giusto che le opposizioni siano coinvolte, la responsabilità di governo è nostra ma siamo tutti sulla stessa barca”. Lo dichiara il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

21.55 – No restrizioni con l’estero

“Sugli effetti con l’estero non cambia nulla: gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stese condizioni ma controlleremo gli ingressi in Italia”. Lo spiega il premier Giuseppe Conte.

21.53 – Concordato scostamento per 7,5 miliardi

“Abbiamo concordato in Europa una richiesta di scostamento per 7,5 miliardi stiamo ragionando sulla possibilità di precostituirci una richiesta un po’ più elevata”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

21.52 – Stop a scuole e università fino al 3 aprile

“Portiamo la sospensione dell’attività didattiche sino al 3 aprile su tutta la penisola isole comprese”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.

21.51 – Non c’è limitazione dei trasporti pubblici

“Per i trasporti non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare”. Lo dice il premier Giuseppe Conte.

21.47 – Norme per tutta Italia in vigore da domani mattina

Queste misure sono nel Dpcm che sto per firmare. Andrà in Gazzetta Ufficiale stasera”, le norme “entrano in vigore domani mattina”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

21.47 – Spostamenti per motivi di lavoro, necessità o salute

Gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.

21.46 – Divieto di assembramenti

“Ci sarà un divieto di assembramenti” in tutta Italia. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa da palazzo Chigi.

21.44 – Emiliano: “Chiesto zona rossa per tutta Italia”

“Ho chiesto al Governo oggi di estendere a tutto il territorio nazionale la normativa prevista per la Lombardia e per parte del Veneto e parte dell’Emilia. Chiediamo di sospendere ogni attività non essenziale per 15-20 giorni”. Lo ha scritto in un tweed il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

21. 44 – Stop a tutte le manifestazioni sportive

“Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

21.43 – Conte: “Italia zona protetta”

“Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione “io resto a casa”. Ci sarà l’Italia come zona protetta”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

21.36 – Conte annuncia nuova stretta: “Non c’è più tempo. I numeri ci dicono crescita contagi, persone in terapia e in sub intensiva”

21.28 – Coronavirus, Di Maio: “Tutta Italia come Lombardia, verso nuova stretta”

21.00 – Contagiato direttore del 118 della Liguria

Da ieri è in isolamento perché positivo al test per il coronavirus anche il direttore del 118 Liguria Francesco Bermano. “Sono sintomatico, ho avuto tosse e febbre e per prudenza prima di spargere il virus ho fatto un tampone e sono risultato positivo – ha raccontato Bermano al Tgr Liguria -. Mi sento come se avessi l’influenza. Questo virus è molto democratico, perché sta colpendo un pò tutti. Io non ho avuto contatti né con il Piemonte né con la Lombardia, quindi bisogna ragionare che oggi riguarda un pò tutti e tutti dobbiamo mettere in atto tutte le possibilità di prevenzione”.

20.46 – Grillo: “Sfida è trovare vaccino” e Renzi: “Bel tweet”

“La sfida attuale è quella di trovare un vaccino per il Coronavirus. Una volta scoperto, la prossima sfida sarà sicuramente la produzione e la distribuzione in tutto il mondo”. Lo scrive su Twitter il fondatore del M5s Beppe Grillo. E Matteo Renzi, leader di Iv, commenta: “Trovare un vaccino: che bello questo tweet di Beppe Grillo. Questa drammatica emergenza passerà. E non avremo più #NoVax nelle Istituzioni”.

20.24 – Pd: “Misure drastiche, sosterremo governo” – “Chiediamo di valutare misure drastiche che responsabilizzino al massimo ciascuno di noi” e “il Pd è pronto a sostenere tutte le misure che il governo predisporrà. A tutti chiediamo di evitare spostamenti e di lavorare da casa. Ora la grande vittoria è quella di combattere e ridurre la diffusione del contagio”. È quanto sottolinea una nota del Pd dopo che i dirigenti Dem si sono confrontati in video conferenza sull’emergenza Coronavirus.

20.19 – Capogruppo di Iv in Toscana positivo: per Renzi no isolamento

Matteo Renzi, ascoltate le autorità mediche, non si metterà in auto isolamento volontario dopo che è risultato positivo il capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli con il quale l’ex premier ha partecipato a un’iniziativa a Firenze il 2 marzo scorso. E’ quanto riferiscono fonti dello staff di Renzi spiegando che il leader Iv non sarebbe a rischio in quanto non avrebbe avuto contatti diretti di almeno 15 minuti con Scaramelli. Il capogruppo di Iv, secondo quanto spiegato, avrebbe accusato i primi sintomi il 7 marzo.

20.14 – A Palazzo Chigi riunione di Conte con i capidelegazione e Gualtieri

È in corso a Palazzo Chigi una riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sull’emergenza coronavirus. Alla riunione, a quanto si apprende, partecipa anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

20.02 – “Numero contagiati inferiore di quello reale”

“Il numero totale di persone con l’infezione è molto più piccolo di quello reale” ed è quindi “un numero inutile per capire le dimensioni dell’epidemia”, ha detto all’Ansa il fisico Giorgio Parisi, esperto di sistemi complessi dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). “Il numero totale dei contagiati – ha aggiunto – non corrisponde alla realtà: bisogna capire quanti ne mancano, non è numero utilizzabile”. Il problema, ha spiegato, è nel numero limitato di tamponi. Secondo Parisi “va cambiata politica del campionamento: bisogna cercare di fare più tamponi“. Un’altra informazione utile è quella relativa alla comparsa dei primi sintomi per ciascun paziente. “La decisione di fare il tampone solo alle persone con i sintomi è una strategia fatta per massimizzare i vantaggi”, ha spiegato Rezza.

