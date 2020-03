Scioperi spontanei. Conte vede sindacati e industriali

Gli scioperi spontanei, le rassicurazioni del presidente del Consiglio sulla distribuzione di guanti e mascherine ai lavoratori ma anche la richiesta agli industriali di “garantire la massima sicurezza” di fronte al “grande atto di responsabilità” che sta compiendo chi continua ad andare in fabbrica. E poi il primo flash mob dalla quarantena, con l’Inno di Mameli suonato dalle finestre di mezza Italia. Il secondo giorno della serrata generale per contenere il diffondersi del coronavirus è segnato dal vertice tra Giuseppe Conte e i rappresentanti di industriali e lavoratori per trovare una soluzione alle numerose proteste scoppiate nelle fabbriche italiane – dal Bresciano fino all’ex Ilva di Taranto – di fronte alla carenza di dispositivi di protezione e all’impossibilità di rispettare il metro di distanza nelle catene. Un incontro che, però, ha subito una brusca frenata nella tarda serata di venerdì, quando sindacati e imprenditori, in videoconferenza, non sono riusciti a trovare un punto d’incontro, con il meeting che è stato sospeso per due ore.

Sindacati-imprese, manca l’accordo. Conte: “Mascherine e guanti gratis a lavoratori” – Sembra in salita l’incontro tra sindacati e imprese, ripreso in videoconferenza con Giuseppe Conte, per la firma del protocollo sulla tutela dei lavoratori nelle aziende causa Covid -19. L’intesa ancora non c’è e il testo è ancora molto da limare. Confindustria e Cgil, Cisl, e Uil infatti non trovano al momento la quadra sull’accordo e l’incontro è stato sospeso per due ore.

Da quanto era trapelato nelle scorse ore, sembrava pronto un decalogo per le imprese chiamate ad adottare misure precise di precauzione con il coinvolgimento e la consultazione delle rappresentanze sindacali di ogni azienda, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’impresa e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Undici, al momento, i punti nel documento su cui stanno lavorando sindacati e imprese e che dovrebbe essere sottoscritto in serata alla presenza del governo. Questi i punti del protocollo: informazioni; modalità di ingresso in azienda; modalità di accesso dei fornitori esterni; pulizia in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale; gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack); organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working); gestione degli orari di lavoro; spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; gestione di una persona sintomatica in azienda.

Le imprese che avranno poi necessità di tempo per adeguarsi a queste misure di cautela potranno sospendere o ridurre le loro attività per alcuni giorni, approfittandone per sanificare le aree. Sarà consentito per questo il ricorso agli ammortizzatori sociali.

L’incontro della mattina con il premier si era svolto “in un clima di grande responsabilità” come annotato dallo stesso Conte, era servito per fare il punto dell’emergenza coronavirus sul fronte lavoro, poi aggiornato proprio per consentire il lavoro sul testo del protocollo. “Il governo, nella consapevolezza dello sforzo considerevole che stanno compiendo i lavoratori ha il dovere morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza”, spiegava ancora Palazzo Chigi.

Il premier: “Grande sforzo di chi lavora” – La linea ferma di Conte è stata illustrata durante la video-conferenza della tarda mattinata, ma le parti si sono date un nuovo appuntamento anche in serata. A industriali e sindacati il presidente del Consiglio ha sottolineato come “tutti dobbiamo essere consapevoli chi sta lavorando (operai, tecnici, quadri) non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio lavoro-retribuzione”. In questo momento di emergenza, ha aggiunto, “questo loro sforzo assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale”. E proprio “perché è un atto di responsabilità nei confronti di noi tutti, noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza”.

Duemila contagi in un giorno, 250 morti – Le misure varate dell’esecutivo avranno effetti solo nei prossimi giorni. Nel frattempo il virus continua la sua marcia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.116 nuovi contagiati, che portano il totale dei casi a 17.660. I morti toccano quota 1.266, con 250 vittime nell’utimo giorno. Crescono, però, anche i guariti: sono 1.439, 181 in più di ieri. In terapia intensiva 1.328 persone. I numeri più alti sono sempre in Lombardia, che ha fatto registrare 836 nuovi casi (7.732 i malati in totale): 146 sono le persone morte nelle ultime 24 ore nella Regione più colpita.

Lombardia, Veneto, Puglia: parchi chiusi – Le misure del governo che hanno imposto da 48 ore la serrata generale all’intero Paese (ad eccezione di farmacie, supermercati, fabbriche) erano state chieste dalla Lombardia. E proprio la regione più colpita continua a chiedere risposte all’esecutivo. “Finalmente si sta andando nella direzione giusta”, ha detto il governatore Attilio Fontana in un’intervista ad Avvenire. In giornata il presidente lombardo ha incontrato i sindaci lombardi per discutere “una riduzione del trasporto extra urbano fino all’80 per cento, una riduzione del trasporto urbano fino al 50 per cento, una rimodulazione per i picchi di utilizzo”. Il governatore ha chiesto all’esecutivo chiarimenti sulla possibilità di procedere “immediatamente” anche nella chiusura dei parchi, dei giardini, dei mercati all’aperto: “Il problema è che da un punto di vista normativo non siamo sicuri di poter emettere delle ordinanze o dei provvedimenti in questo senso”. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, intanto ha deciso di chiudere tutti i giardini recintati della città. La stessa cosa ha fatto Antonio Decaro a Bari, e dovrebbe farla anche Virginia Raggi a Roma. Intanto il Veneto, con un’ordinanza firmata da Luca Zaia, ha deciso di ridurre il trasporto pubblico locale.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha inoltre disposto la chiusura dell’aeroporto di Brindisi fino al 25 marzo.

Non ci sono le attrezzatura per l’ospedale alla Fiera di Milano – Dal Pirellone è nato anche un botta e risposta con la Protezione civile. Il motivo? L’allestimento ospedaliero alla Fiera di Milano. “Per ora non sarà allestito nessuna struttura di terapia intensiva, la Protezione civile non è in condizione di fornirci quanto promesso”, ha detto Fontana in mattinata, spiegando che non sono disponibili i 500 letti di terapia intensiva che si volevano allestire nei padiglioni del Portello a Milano. “Ci stiamo interessando sul mercato internazionale per trovare letti di rianimazione – ha aggiunto – Speriamo di avere risposte positive dai fornitori”. La Protezione Civile ha replicato, sottolineando di essere in grado di realizzare l’ospedale alla Fiera di Milano, solo che al momento non sono disponibili sul mercato le attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento della struttura. In pratica, nonostante la buona volonta della parti, mancano gli strumenti per creare nuovi posti letto in terapia intensiva.

Conte sente Johnson: “Serve collaborazione internazionale”

Conte ha anche ricevuto nel pomeriggio una telefonata da parte del primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, focalizzata integralmente sull’emergenza del Coronavirus, secondo quanto rivelano fonti di Palazzo Chigi. I due hanno convenuto che la pandemia “deve essere gestita a livello globale, sia sul piano medico e sanitario che dal punto di vista degli effetti sul sistema economico e sociale”: “È stata confermata la necessità della più ampia collaborazione internazionale sul tema, soprattutto in ambito G7, per contenere il più possibile la diffusione del virus”.