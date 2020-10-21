Sifus. Il fango della Petix è l’irresponsabilità del governo siciliano

SIFUS CONFALI – IL FANGO DELLA PETIX A STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO I FORESTALI E’ DOVUTO OGGI A RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO MUSUMECI COME IERI AL GOVERNO CROCETTA.
PALERMO 21-10-2020 – SE IL GOVERNO MUSUMECI E GLI ASSESSORI COMPETENTI ALL’AGRICOLTURA E AL TERRITORIO, AVESSERO AVUTO LA CAPACITÀ DI INTERVENIRE RISPETTO IL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDO LE NECESSITÀ DEL CICLO BIOLOGICO DELLE PIANTE, ANZICHE’ SECONDO LE DISPONIBILITÀ DI CASSA, IL NUMERO DEGLI INCENDI CHE SI SONO REGISTRATI NEL 2020 SI SAREBBE RIDOTTO AL LUMICINO E LA SIGNORA PETIX SAREBBE STATA COSTRETTA A RIMANERE ZITTA.
COME SI POSSONO RIDURRE GLI INCENDI SENZA INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA O CON LAVORI EFFETTUATI ALL’ULTIMO MINUTO DEL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE ? COME SI POSSONO DIFENDERE I BOSCHI DAGLI INCENDI MENTRE GLI OPERAI SONO TENUTI A CASA? COME SI SI PUO’ INTEVENIRE PER LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI SE GRAN PARTE DELLE SQUADRE SONO MONCHE, UTILIZZANO MEZZI VETUSTI E, SPESSO E VOLENTIERI, DPI E SCARPE DA TERZO MONDO?
SE NON SI METTERÀ IN PIEDI IMMEDIATAMENTE UNA RIFORMA DEL COMPARTO FORESTALE CAPACE DI SUPERARE LE CRITICITA’ DI CUI SOPRA E SOPRATUTTO, DI GARANTIRE LA PRESENZA DEI LAVORATORI FORESTALI TUTTI I GIORNI DELL’ANNO, CI SARANNO SEMPRE LA PETIX O IL GILETTI DI TURNO, PRONTI A MISTIFICARE CON LUOGHI COMUNI LA REALTA’ E PERTANTO, AD ADDITARE I FORESTALI COME MOSTRI DA DEBELLARE.
SENZA RIFORMA, NESSUNA PETIX O GILLETTI DI TURNO, ATTENZIONERANNO MAI IL SACRIFICIO DI CENTINAIA DI FORESTALI DECEDUTI NELL’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.
IL SIFUS HA DATO MANDATO AL PROPRIO UFFICIO LEGALE DI VERIFICARE SE CI SONO LE CONDIZIONI PER QUERELALE IL SERVIZIO DELLA PETIX IN ARGOMENTO ANDATO IN ONDA IERI SERA SU CANALE 5.
IN DATA ODIERNA, INOLTRE, IL SIFUS HA SOLLECITATO IL GOVERNO MUSUMECI AD ACCELERARE LA RIUNIONE DEL TAVOLO PRO RIFORMA COI SINDACATI.
Maurizio Grosso – Segretario Generale SIFUS CONFALI
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