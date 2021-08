Stagione incendi in Sicilia tra le peggiori di sempre. Comunicato congiunto dei confederali che enunciano diversi fattori

La stagione estiva 2021, ancora non conclusa, la ricorderemo tra le peggiori annate per gli incendi che, purtroppo, continuano a devastare la nostra regione. Tutti abbiamo dovuto amaramente constatare come la mano criminale degli incendiari ha trovato, ancora una volta e più che in passato, colpevolmente impreparata la nostra regione.

Si stima che oltre 70.000 ettari di territorio sono andati in fumo, un dato impressionante per la nostra isola. La Sicilia vantava un prestigioso Corpo Forestale Regionale, in virtù dello statuto speciale, composto da circa 3.180 unità, oggi ridotti a sole 380 unità in divisa e 200 di personale tecnico. Degli 800 agenti forestali previsti, attualmente quelli in servizio sono prossimi a zero. Una disfatta totale, è venuto meno il presidio del territorio, molti distaccamenti forestali sono stati chiusi per mancanza di personale e tutte le attività di controllo del territorio sono state sostanzialmente azzerate. Il sistema di avvistamento e repressione degli incendi, effettuato da personale a tempo determinato, uno tra i più all’avanguardia d’Europa, oggi è stato notevolmente depotenziato a causa del mancato ricambio generazionale, oltre a risentire dell’assenza di una legge di riforme del settore, sempre annunciata e mai attuata. Oggi il settore registra una forte carenza di personale specializzato, una età degli addetti molto avanzata e mezzi vecchi e poco efficienti. I vari governi che si sono susseguiti, compreso quello attuale, non hanno posto tra gli obiettivi principali dell’azione politica, la tutela del nostro patrimonio naturalistico.

Per valorizzare, ampliare e preservare le aree boscate, le riserve, i parchi e la biodiversità della nostra regione, occorrerebbe continuamente rimpiazzare il personale mancante sia tecnico che in divisa con nuovi ingressi, prevedere il ricambio generazionale per il personale addetto alla repressione degli incendi, avere sempre mezzi efficienti ed adeguati ad affrontare le emergenze e andrebbero utilizzate tutte le tecnologie necessarie ed utili a raggiungere buoni risultati. In realtà è successo l’esatto contrario, i governi hanno lasciato estinguere da solo il Corpo Forestale, l’ultimo concorso risale al 1985, riducendolo al lumicino. Nel comparto forestale della regione non ci sono più tecnici, dottori in scienze forestali, agronomi, geologi, ingegneri idraulici, mancano quelle figure che dovrebbero progettare la forestale del domani. La soluzione alle carenze di organico del personale in divisa non può essere superata con l’immissione nei ruoli del Corpo Forestale Regionale di 100 dipendenti regionali di categoria B (tutti verosimilmente ultracinquantenni e vicini al pensionamento), arruolati tramite un atto di interpello e, fatto ancora più grave, assegnati ai distaccamenti con metodi poco chiari che non tengono conto delle reali esigenze del territorio siciliano. Dal 1996 tra il personale operaio a tempo determinato non ci sono più nuovi ingressi, neanche tra le figure in prima linea che rischiano la vita sul fronte del fuoco, che bisognerebbe integrare con forze fresche.

L’ultima gara per l’acquisto di nuovi mezzi antincendio è ferma per un ricorso al TAR. Le opere di prevenzione dagli incendi, che potrebbero essere effettuate per tempo dagli oltre 13.000 lavoratori stagionali del Dipartimento Sviluppo Rurale, vengono vanificate ed effettuate sistematicamente in ritardo, poiché legate alla disponibilità delle risorse finanziarie individuate dal bilancio regionale, mai disponibili prima dell’arrivo dell’estate. Opere di prevenzione che dovrebbero essere già realizzate entro giugno, quando inizia la campagna antincendio, se tutto il personale fosse assunto nei tempi utili alla salvaguardia del bosco e del territorio. Considerata l’emergenza incendi, sarebbe più utile che detto personale, piuttosto che restare a casa nel mese di agosto, oltre che nelle opere di prevenzione, fosse impiegato in attività di presidio e controllo delle aree a rischio e sensibili e anche per l’avvistamento e la segnalazione di eventuali incendi. È un paradosso che la nostra regione, con le notevoli unità di personale di cui può disporre, abbia dovuto ricorrere all’aiuto della protezione civile di altre regioni e dei carabinieri forestali. Nulla in contrario alla solidarietà ed all’aiuto reciproco tra regioni, ma quanto accaduto non fa altro che certificare il fallimento delle politiche ambientali di questo governo e di quelli che l’hanno preceduto. Quello del 2021 dev’essere un punto di non ritorno. Non possiamo più assistere inermi alla devastazione della nostra regione. Chiediamo al Governo Regionale ed a quello Nazionale, di procedere con urgenza ed emergenza all’assunzione di nuovo personale tecnico ed in divisa per il potenziamento del Corpo Forestale della regione, per ripristinare gli organici, riattivare il presidio nei territori e le funzioni di polizia giudiziaria, tra cui la caccia agli incendiari. Chiediamo di procedere alla riforma del settore, stabilizzando i lavoratori forestali nelle due fasce di garanzia occupazionale 151 e tempo indeterminato, come da tempo richiesto unitariamente dal sindacato, prevedendo il ricambio generazionale, specie nella lotta attiva agli incendi.

Chiediamo di ampliare le competenze del settore, come la pulizia dei bordi stradali, le aree a verde abbandonate e tutte quelle opere fuori dalle aree boscate che servono alla prevenzione degli incendi, compreso l’utilizzo di tutti i lavoratori in attività di presidio e controllo del territorio nella stagione calda, compreso l’avvistamento e la segnalazione degli incendi. Chiediamo di ammodernare il parco mezzi antincendio e tutte le attrezzature, compreso quelle tecnologiche, necessarie alla lotta contro gli incendi. Chiediamo al Governo di progettare un grande piano di riforestazione della Sicilia, per contrastare nel concreto il riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici, regimentare le acque in una terra che soffre la siccità, nonché per recuperare il patrimonio verde perso negli anni a causa degli incendi. Per fare questo è indispensabile che la regione si doti di figure professionali indispensabili, di cui oggi è sprovvista. Occorre prevedere un piano di nuove assunzioni di dottori forestali, agronomi e ingegneri idraulici. In una sola parola, chiediamo al Governo della Regione ed al suo Parlamento di invertire la rotta, di investire sull’ambiente. Il tempo è ampiamente scaduto! Noi, come abbiamo sempre fatto, non saremo silenti spettatori di un disastro annunciato!