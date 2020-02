Terza vittima a Crema, era in oncologia. Sono 152 i contagi,positivo medico del Policlinico di Milano

Scuole chiuse, così come anche le università e i musei. Cancellate tutte le manifestazioni pubbliche e gli eventi di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, tra cui anche il Carnevale a Venezia e a Ivrea, ma anche quattro partite della Serie A di calcio. Tutto il Nord Italia si ferma per provare ad arginare la diffusione del coronavirus, dopo le misure già prese dal governo e in vigore nel Lodigiano e a Vò Euganeo, attualmente le due zone ‘rosse’ focolaio dell’epidemia da cui non si può più entrare e uscire: “Ho firmato il decreto attuativo che dispone queste misure per i prossimi 14 giorni“, ha confermato il premier Giuseppe Conte.

Nella giornata di domenica il coronavirus ha fatto la terza vittima in Italia: un’anziana ricoverata all’ospedale di Crema nel reparto di oncologia. “Aveva una situazione molto compromessa“, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Che ha fornito anche i dati aggiornati sul numero dei contagiati in Lombardia, saliti a 112 casi. Significa che il numero di persone positive al coronavirus in Italia ha superato quota 150: altri 25 in Veneto, 9 in Emilia Romagna e 3 in Piemonte. A questi vanno aggiunti i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani da settimane. A Milano un terzo caso: è un medico dell’ospedale Policlinico che da una settimana era ricoverato con una polmonite al Sacco.

Conte: “Linea massima precauzione” – Il contagio si è esteso anche al Trentino, dove una famiglia lombarda in vacanza da venerdì è stata trovata positiva: le tre persone sono state trasferite in un ospedale lombardo. In giornata sono stati confermati positivi anche un 17enne residente in Valtellina che studia all’istituto agrario di Codogno e l’uomo di 78 anni di Sesto San Giovanni ricoverato da una settimana all’ospedale San Raffaele di Milano che fino a questa mattina era dato come caso dubbio. “Sono rimasto sorpreso da questa esplosione di casi, che sono stati tenuti sotto controllo fino a poco tempo fa. La linea della massima precauzione ha pagato, anche se sembrerebbe di no. Dobbiamo perseguire questa linea”, ha spiegato il premier Conte.

Le misure in Lombardia – “Bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18 alle ore 6; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali”: è quanto si legge nell’ordinanza della Regione Lombardia, per quanto riguarda le chiusure delle attività commerciali nella cosiddetta zona gialla. L’assessore lombardo Gallera ha specificato che le misure, tra cui rientrano anche la chiusure di tutte le scuole e delle manifestazioni pubbliche – ma per ora non dei negozi – saranno valide “per 7 giorni ma possono arrivare anche a 14 per contenere la diffusione del virus e gestire pazienti positivi”. Nel frattempo è stato chiuso fino a martedì anche il Duomo di Milano.

Stop attività di scuole e università in 7 Regioni – Chiuse per una settimana, in via cautelativa, tutte le scuole di ogni ordine e grado in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Stop ad asili e università in Trentino Alto Adige. Nelle stesse regioni si fermano le Università. In Lazio il Campus Bio-Medico ha disposto il rinvio della prova di ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia previsto per martedì 25 febbraio. Il Miur conferma l’ordine di sospendere le gite in Italia e all’estero.

La zona rossa nel Lodigiano – Intanto è già in vigore il divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree del “focolaio” del virus, presidiate dalle forze di polizia con posti di blocco lungo le strade del Lodigiano: sono previste sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all’estero, sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche nelle Regioni colpite – comprese le partite di serie A -, quarantena con “sorveglianza attiva” per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus. E ancora, chiusura di negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.

La ricerca del paziente zero – Quello che ancora non torna riguarda l’identificazione del “paziente zero“: continua infatti la mappatura del contagio ma come ha confermato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ancora non è stata identificata l’origine dei due focolai, quello lombardo e quello veneto. Di certo il contagio di Codogno non è partito dal manager rientrato dalla Cina il 21 gennaio che poi è andato a cena con il 38enne di Codogno, il primo contagiato in Lombardia. Non può essere lui ad aver portato in Italia il virus perché non lo ha mai avuto: “Dai test effettuati – ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri – è emerso che non ha sviluppato gli anticorpi“.

CRONACA ORA PER ORA

20.41 – Armani chiude uffici e sedi per una settimana – Giorgio Armani ha deciso di chiudere per una settimana gli uffici di Milano e le sedi produttive che si trovano in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Piemonte. Al personale coinvolto dalla misura, presa per fronteggiare l’emergenza coronavirus, non saranno trattenute le ferie. Dirigenti e responsabili di funzioni – spiegano dalla maison – dovranno comunque garantire disponibilità e reperibilità. Giorgio Armani oggi ha presentato la collezione della linea che porta il suo nome con una sfilata a porte chiuse. Scelta poi presa anche dal marchio Laura Biagiotti. In Gucci ancora non è stata presa una decisione, così come da Versace, mentre Tod’s ha preferito optare per smart working e limitazione delle trasferte per qualche giorno.

20.15 – Scendono da 6 a 3 i casi di positività in Piemonte – Sono scesi dai sei a tre i casi di positività al Coronavirus in Piemonte. Ulteriori controlli sui pazienti cinesi hanno portato ad accertare la negatività. A riferirlo è il governatore Alberto Cirio.

20.08 – Medico del policlinico di Milano positivo al test – Un medico dell’ospedale Policlinico di Milano, ricoverato all’ospedale Sacco da una settimana per una polmonite, è risultato positivo al test del Coronavirus. E’ quanto si apprende da fonti qualificate. Al momento la direzione sanitaria è impegnata a ricostruire tutti gli ultimi spostamenti e contatti del medico. Domani pomeriggio al Policlinico, come già in programma, si svolgerà la riunione dei capi di dipartimento, per valutare le misure da adottare sulla base dell’ordinanza regionale emessa in serata.

20.01 – Visco: “Virus potrebbe pesare di oltre lo 0,2%” – L’impatto del coronavirus sul pil dell’Italia potrebbe essere di oltre lo 0,2%. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un’intervista a Bloomberg da Riad a margine dei lavori del G20.

19.46 – Stop a tutti gli sport invernali per una settimana – Gli sport invernali sospesi in tutta Italia per l’intera settimana. La Fisi che aveva già bloccato gli eventi in Lombardia e Veneto previsti oggi per l’emergenza coronavirus, ha deciso in aggiunta di estendere lo stop “all’intero territorio nazionale per tutta la prossima settimana, in attesa del perfezionamento di ulteriori provvedimenti che verranno forniti dallo stesso Consiglio dei Ministri”. La Fisi fa sapere di “mantenersi a stretto contatto e in aggiornamento con i relativi organi competenti”. Degli eventi di calendario nazionale non fanno parte il Gs femminile di Coppa Europa di domani a Folgaria e la tappa di cdm a La Thuile: eventi della federazione internazionale (Fis) al momento confermati.

19.32 – Liguria chiude scuole e musei – La Regione Liguria ha disposto con ordinanza la chiusura di scuole e musei fino al primo marzo a partire dalla mezzanotte di lunedì. Sospese le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, sospesi i viaggi di istruzione e i concorsi pubblici.

19.18 – Tre nuovi casi accertati in Trentino – Tre casi di coronavirus sono stati accertati anche in Trentino. Lo ha reso noto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti spiegando che si tratta di una famiglia lombarda arrivata venerdì in Trentino per una vacanza e proveniente da una delle zone focolaio del virus. La famiglia risiedeva in un appartamento ed è già in corso il trasferimento in un ospedale lombardo. I tre hanno accusato febbre tra i 37 e i 38 gradi e i test hanno rivelato la positività al virus. Si è in attesa delle contro analisi dello Spallanzani.

19.12 – Il Carnevale di Ivrea (Torino) è sospeso – Lo ha stabilito il Comune con un’ordinanza che – viene spiegato – fa seguito all’annuncio del governatore Alberto Cirio di un provvedimento di stop per “tutti gli eventi e le manifestazioni culturali, ludiche e sportive, all’aperto e al chiuso, che prevedono l’assembramento di persone” in Piemonte. Oggi a Ivrea si è svolta la tradizionale ‘battaglia delle arancè, che è stata seguita da migliaia di persone.

19.09 – Catalfo: “Stiamo predisponendo misure per lavoratori” – “Stiamo predisponendo una serie di strumenti a tutela dei lavoratori delle aree interessate” dall’emergenza Coronavirus, dalla “cassa integrazione ordinaria, al fondo di integrazione salariale o la Cig in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo al termine dell’incontro con imprese e sindacati, precisando che le tutele andranno anche “ai non sono residenti che si recano nelle zone interessate” per lavoro. Il tavolo sarà “permanente per monitorare l’evolversi della situazione”. Prossimo incontro martedì.

18.49 – Più di 78mila casi nel mondo e 2467 morti – Sono 78811 i casi confermati di coronavirus, di cui 1017 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 2467 (103 nuovi). In Cina si registrano 77042 contagi (650 nuovi) e 2445 decessi (97 nuovi). Fuori dalla Cina ci sono 1769 contagi (367 nuovi) in 28 Paesi e 17 morti (6 nuovi).

18.41 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Coronavirus

18.34 – Chiuso il Duomo di Milano – Il Duomo di Milano resterà chiuso al pubblico “in via cautelativa” a causa del coronavirus almeno fino al 25 febbraio “in attesa di ulteriori e più dettagliate disposizioni da parte delle autorità competenti”. La decisione di chiudere il Complesso Monumentale è stata presa dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di concerto con il Capitolo metropolitano.

18.27 – Borrelli: “Sono 152 i contagi in Italia” – Continua a salire il numero dei positivi al Coronavirus in Italia: al momento – secondo i dati forniti dal Commissario Angelo Borrelli – sono 152 in tutta Italia, comprese le tre vittime: la donna morta oggi a Crema, il 77enne di Vò Euganeo e una donna di Casalpusterlengo.

17.54 – Stanziati dal governo altri 20 milioni per l’emergenza – Il governo stanzia altri 20 milioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria – si legge all’articolo 4 del decreto approvato dal Cdm – lo stanziamento previsto è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”. I 20 milioni sono stati recuperati dal fondo predisposto per i premi della lotteria degli scontrini.

17.41 – “Misure in Lombardia valide 7 giorni ma prorogabili a 14” – Le misure decise da Regione Lombardia come la chiusura delle scuole saranno valide “per 7 giorni ma possono arrivare a 14”. E’ quanto ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. “Sono state adottate per 7 giorni ma sono prorogabili a 14 per contenere la diffusione del virus e gestire pazienti positivi”.

17.40 – Chiusi pub e discoteche dalle 18 in Lombardia – “Abbiamo disposto la chiusura dalle ore 18 dei luoghi commerciali di intrattenimento o svago, non i ristoranti, quindi pub e discoteche, luoghi dove si trovano molte persone”. Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

17.32 – Assessore Gallera: “Un morto a Cremona, era paziente oncologico” – “Abbiamo un altro decesso in Lombardia, a Cremona, una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus”. Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

17.31 – Assessore Gallera: “112 casi in Lombardia, 53 in ospedale e 17 in terapia intensiva” – “Abbiamo fatto più di 880 tamponi, 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale, 17 sono in terapia intensiva”. Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Tra i casi certi, ha proseguito, ce ne sono “3 a Bergamo, 14 a Cremona, 49 a Lodi, uno Monza, due casi su Milano provincia e due a Sondrio”.

17.28 – Quarto contagiato in provincia di Pavia – E’ stato registrato il quarto caso di paziente positivo al coronavirus in provincia di Pavia. Dopo la coppia di medici di Pieve Porto Morone (Pavia) e un pensionato di 78 anni di Santa Cristina e Bissone (Pavia), a contrarre il virus è stato un uomo di 58 anni di Garlasco (Pavia). Dopo essere transitato dal pronto soccorso dell’ ospedale di Vigevano (Pavia), è stato trasferito al reparto di malattie infettive del San Matteo di Pavia, dove sono ricoverati diversi altri pazienti (compresi gli altri tre pavesi).

17.07 – Chiuse le scuole anche in Emilia-Romagna fino al primo marzo – Sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi. Sono le misure adottate in Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus, valide fino al prossimo 1 marzo compreso. Sono previste nell’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini e dal ministro della Salute Roberto Speranza.

17.03 – Conte: “Firmato decreto attuativo, misure per 14 giorni” – “Ho appena firmato il decreto attuativo che dispone queste misure per i prossimi 14 giorni”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in collegamento con ‘Domenica In’ sottolineando che si tratta del provvedimento per rendere operativi i provvedimenti decisi dal Cdm. “Chiediamo dei sacrifici ai cittadini, che dovranno subire delle restrizioni personali – ha aggiunto – ma li ripaghiamo con l’assistenza e la massima attenzione per la loro salute”.

17.01 – Al via blocchi sulle strade del Lodigiano – Scattano le procedure di filtraggio sulle strade di accesso alla zona rossa del Lodigiano. Le forze dell’ordine stanno avvisando gli automobilisti che, una volta entrati, non potranno più uscire. I blocchi agli ingressi dei dieci comuni, come previsto dalle disposizioni del governo, scatteranno tra pochi minuti.

16.57 – Conte: “Di fronte alla salute non c’è colore politico” – “Già ieri c’è stata la conferma che di fronte all’emergenza non c’è distinzione tra maggioranza ed opposizione: abbiamo sospeso la riunione del Consiglio dei ministri ed io ho informato i leader dell’opposizione sui provvedimenti che stavamo adottando. Di fronte alla salute dei cittadini non ci deve essere distinzione di colori politici”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in collegamento con il programma ‘In Mezzora in più’ su Rai 3.

16.53 – Conte: “Fatti già 4mila controlli con il tampone” – “Abbiamo già fatto 4mila controlli con il tampone. Siamo il primo paese in Europa che ha deciso controlli più rigorosi e accurati e sin dall’inizio abbiamo optato per la linea di massima precauzione e rigore”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in collegamento con ‘In Mezzora in più’. Quanto al fatto che l’Italia sia il paese europeo con il più alto numero di contagi, Conte ha sottolineato che “non è da escludere che negli altri paesi, a fronte di altrettanti controlli rigorosi, i numeri possano aumentare anche lì”.

16.45 – Conte: “Perseguire linea della massima precauzione” – “Lavoriamo in collegamento con i governatori del Nord e i ministri, in costante aggiornamento. Sono rimasto sorpreso da questa esplosione di casi, che sono stati tenuti sotto controllo fino a poco tempo fa. La linea della massima precauzione ha pagato, anche se sembrerebbe di no. Dobbiamo perseguire la linea della massima precauzione. Stiamo cercando di individuare e circoscrivere i focolai, faremo di tutto per contenere il contagi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in collegamento con il programma ‘In Mezzora in più’ su Rai 3.

16.33 – Circa 500 agenti delle forze armate a presidiare aree focolaio – Sono circa 500 gli uomini e le donne delle forze di polizia e delle forze armate che verranno inviati in Lombardia e Veneto per presidiare gli accessi alle aree focolaio del coronavirus e che devono restare isolate. Il personale sarà integrato a quello già presente sul territorio e sarà coordinato a livello locale dai prefetti, cui spetterà anche il compito di indicare le ‘regole di ingaggiò per gli uomini impegnati a far rispettare le disposizioni contenute nel decreto del Consiglio dei ministri.

16.10 – Quattro i casi confermati in provincia di Bergamo – Sono 4 i casi di coronavirus nella Bergamasca, dove nel pomeriggio è stato chiuso il Pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo, dove si sono registrati due casi (un paziente e un infermiere). Il Pronto soccorso è in isolamento e si sta valutando se chiudere l’intero ospedale. Gli altri due casi si sono registrati a Seriate e Bergamo.

ilfattoquotidiano