Vantaggi fiscali per i pensionati esteri che si trasferiscono nei comuni del Sud con meno di 20mila abitanti. Flat tax al 7%

In tema di riforma pensioni si è spesso parlato dei vantaggi fiscali che i pensionati italiani hanno in caso di trasferimento all’estero. Più recentemente anche il nostro Paese ha deciso di percorrere la strada dell’attrazione di cittadini stranieri (pensionati compresi) tramite vantaggi fiscali. Il Sole 24 Ore segnala in questo senso che “diventa operativa la flat tax del 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia con l’istituzione del codice tributo (1899) per il versamento entro il prossimo 30 giugno (salvo proroghe)”. Di fatto quindi coloro che dall’estero si sono trasferiti in uno dei comuni con non più di 20.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Campania, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia potranno pagare le imposte in misura ridotta relative all’anno 2019 entro la fine del semestre. Sempre che il trasferimento sia avvenuto lo scorso anno e non nel 2020.

In quest’ultimo caso, infatti, la flat tax “slitterà” al 2021 essendo riferita all’anno fiscale in cui si prende la residenza. Il regime agevolato potrà durare nove anni e, come segnala il quotidiano di Confindustria, “non appena il blocco degli spostamenti tra Paesi dovuto all’emergenza coronavirus sarà superato, si potrà puntare ancora di più sui regimi di attrazione del capitale umano in Italia (da estendere anche alle aziende) per attrarre investimenti e consumi nel nostro Paese che possano auspicabilmente contribuire alla ripresa”. Strumenti certamente utili per affrontare un periodo economicamente non facile.

Il regime di favore spetta a chi non è stato fiscalmente residente in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti al trasferimento e proviene da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. I pensionati possono optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva del 7% (annua) sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. L’imposta copre, quindi, tutti i redditi di fonte estera, non solo le pensioni. I pensionati al Sud non sono inoltre tenuti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall’Italia e non pagano l’Ivie e l’Ivafe. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. E’ efficace a decorrere dallo stesso periodo (per chi applica il regime dal 2019, Redditi 2020). Il regime resta valido per i successivi 9 anni.

L’opzione è revocabile dal contribuente e, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti. Gli effetti dell’opzione cessano laddove venga accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti (ad esempio trasferimento in un Comune con più di 20mila abitanti o nuovamente all’estero) e in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta nei termini.

La flat tax del 7% deve essere corrisposta in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per chi ha trasferito la residenza fiscale con effetti dal 2019 l’imposta dovrà essere assolta entro il prossimo 30 giugno, salvo posticipazioni. Superata questa scadenza, il versamento potrà comunque avvenire entro il termine di pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce, restando ferma l’applicazione delle sanzioni (30%) e degli interessi.